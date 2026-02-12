  • Megjelenítés
Megszavazták: jöhet a digitális euró a boltokban és online is
Megszavazták: jöhet a digitális euró a boltokban és online is

Az Európai Parlament támogatja a digitális euró bevezetését, és egyszerre fejlesztené az online és az offline verziót is - írta meg a Finextra.
Az Európai Parlament támogatásáról biztosította a digitális euró bevezetését, mégpedig úgy, hogy az online és offline módban egyaránt működjön.

A képviselők megszavazták azt a módosítást, amely mindkét változat párhuzamos fejlesztését lehetővé teszi, ezzel elutasítva az Európai Néppárt előadójának javaslatát, aki a kizárólag offline verzióval lassította volna a projekt előrehaladását.

Jonás Fernández, a szocialista S&D-frakció gazdasági és monetáris ügyekért felelős szóvivője így fogalmazott:

"Felszólítjuk az EPP előadóját, hogy vegye tudomásul a Ház álláspontját, és hagyjon fel azzal a stratégiával, amely megosztja a projektet. Ez a megközelítés egyetlen célt szolgál: hogy a szélsőjobb támogatásával keresztülvigye az offline digitális eurót, miközben az online verzió jóváhagyását a végtelenségig halogatja. A folyamat lassítása nem járható út; ideje határozottan előrelépni."

A digitális euró projektjét az Európai Központi Bank szorgalmazza, hogy megerősítse a monetáris szuverenitást többek között a határokon átnyúló kereskedelem bizonytalanságai és a Fehér Ház kiszámíthatatlan politikája közepette.

A bevezetéshez egységes uniós jogszabályi keretre van szükség. Ha a törvényhozók és a tagállamok kormányai jövőre megállapodásra jutnak, az EKB 2027-ben megkezdheti a tesztelést, a tényleges indulás pedig várhatóan 2029-ben következhet be.

