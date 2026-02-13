250 privátbankárt vesz fel a német bankóriás, a gazdag ázsiaiakat veszi célba

A német pénzintézet stratégiai célja, hogy megerősítse jelenlétét elsősorban az Öböl-menti régióban és Északkelet-Ázsiában. Ezzel a lépéssel a bank a vagyonos ügyfélkör növekvő igényeire és a változó befektetési szokásokra reagál.
Marco Pagliara, a bank feltörekvő piacokért felelős vezetője szerint az intézmény idén akár 50 új ügyfélkapcsolati menedzser felvételét tervezi. A létszámbővítés egy átfogó, hároméves stratégia része, amelynek keretében
a Deutsche Bank 50 százalékkal kívánja növelni a feltörekvő piacokon dolgozó front office munkatársainak számát.
A mostani toborzási hullám illeszkedik a korábban bejelentett tervbe, amely összesen mintegy 250 privátbankár felvételét irányozza elő. A vezetőség jelzése szerint a "szelektív toborzás" 2027-ben és 2028-ban is folytatódik.
A humánerőforrás-bővítés hátterében a vagyonos ügyfelek megváltozott befektetési és eszközallokációs stratégiái állnak. A bank tapasztalatai szerint a növekvő piaci volatilitás és a geopolitikai bizonytalanságok miatt a befektetők egyre inkább a földrajzi diverzifikációra törekednek.
Míg korábban vagyonukat jellemzően Szingapúrban vagy Hongkongban tartották, mára felértékelődtek az olyan európai pénzügyi központok, mint Svájc, Luxemburg vagy az Egyesült Királyság. E tendenciát követve a Deutsche Bank Svájcban is létszámbővítést tervez, hogy kiszolgálja az oda áramló, európai illetőségű befektetéseket.
A földrajzi terjeszkedés mellett a bank hitelezési portfólióját is átalakítja, különös tekintettel a lombardhitelekre, vagyis az értékpapír-fedezetű kölcsönökre, amikor az ügyfelek befektetési portfóliójuk terhére vesznek fel hitelt. Adam Russ, a pénzintézet vagyonkezelésért és üzleti hitelezésért felelős globális vezetője szerint az ügyfelek ugyan nem törekszenek agresszív tőkeáttételre, de érezhetően nőtt a hajlandóság a rendelkezésre álló hitelkeretek kihasználására.
A Deloitte adatai szerint a lombardhitelezés az egyik leggyorsabban bővülő hiteltermék 2018 óta, globális piaca eléri a 4,3 ezer milliárd dollárt.
A banki offenzíva időzítése nem véletlen, hiszen a globális pénzügyi vagyon folyamatosan növekszik. A Boston Consulting Group legfrissebb jelentése szerint a világ lakosságának a pénzügyi vagyona 2024-ben új történelmi csúcsot ért el, 305 ezer milliárd dollárra rúgott. Ez éles versenyt indított el a nagy nemzetközi bankok között a milliomos és milliárdos ügyfelek kegyeiért.
Címlapkép forrása: Shutterstock
