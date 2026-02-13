Elárulták, mennyit keres a Citigroup vezérigazgatója

Közel 22 százalékos fizetésemelést hagyott jóvá a Citigroup igazgatótanácsa Jane Fraser vezérigazgató számára, így a bankvezér teljes kompenzációs csomagja a 2025-ös évre 42 millió dollárra emelkedik. A döntés hátterében a bank átalakításának sikere, a részvényárfolyam erőteljes emelkedése és a javuló pénzügyi mutatók állnak - írja a Reuters.

A pénzintézet hivatalos tájékoztatása szerint a 42 millió dolláros csomag

egy 1,5 millió dolláros alapbérből,

6,075 millió dolláros készpénzes bónuszból, valamint

a fennmaradó részben halasztott ösztönző juttatásokból áll.

Ez jelentős növekedés a megelőző évhez képest, amikor Fraser teljes javadalmazása 34,5 millió dollár volt. A bank közlése szerint a vezérigazgatói fizetés meghatározásakor a hasonló méretű pénzügyi intézmények vezetőinek bérezését is figyelembe vették.

A JP Morgan vezére 43, a Goldman Sachsé 47 millió dollárt keresett egy év alatt:

A bőkezű javadalmazást elsősorban a befektetői bizalom visszatérése alapozta meg. A piac pozitívan értékelte Fraser határozott lépéseit, amelyekkel egyszerűsítette a menedzsmentstruktúrát, munkahelyeket szüntetett meg, és értékesített bizonyos üzletágakat a profiltisztítás érdekében. A közlemény kiemeli az alapvető üzletágakban elért rekordbevételeket is.

Az intézkedések eredményeként a Citigroup részvényei tavaly 65,8 százalékkal drágultak, amivel a bank jelentősen túlteljesítette közvetlen versenytársait és a bankszektort követő tőzsdeindexeket.

A pénzügyi eredmények mellett a szabályozói megfelelés terén elért előrelépés is kulcsszerepet játszott Fraser értékelésében. A bankvezetés optimista abban, hogy hamarosan lezárhatják azokat a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó megfelelési projekteket, amelyek az elmúlt hat évben több ezer alkalmazott munkáját kötötték le. A szigorú felügyeleti egyezségek (consent orders) alóli mentesülés stratégiai mérföldkő lenne, és lehetővé tenné a Citigroup számára, hogy ismét teljes kapacitással a profitnövekedésre összpontosítson.

Címlapkép forrása: Louis Douvis / Australian Financial Review via Getty Images