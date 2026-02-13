  • Megjelenítés
Elárulták, mennyit keres a Citigroup vezérigazgatója
Bank

Elárulták, mennyit keres a Citigroup vezérigazgatója

Portfolio
Közel 22 százalékos fizetésemelést hagyott jóvá a Citigroup igazgatótanácsa Jane Fraser vezérigazgató számára, így a bankvezér teljes kompenzációs csomagja a 2025-ös évre 42 millió dollárra emelkedik. A döntés hátterében a bank átalakításának sikere, a részvényárfolyam erőteljes emelkedése és a javuló pénzügyi mutatók állnak - írja a Reuters.

A pénzintézet hivatalos tájékoztatása szerint a 42 millió dolláros csomag

  • egy 1,5 millió dolláros alapbérből,
  • 6,075 millió dolláros készpénzes bónuszból, valamint
  • a fennmaradó részben halasztott ösztönző juttatásokból áll.

Ez jelentős növekedés a megelőző évhez képest, amikor Fraser teljes javadalmazása 34,5 millió dollár volt. A bank közlése szerint a vezérigazgatói fizetés meghatározásakor a hasonló méretű pénzügyi intézmények vezetőinek bérezését is figyelembe vették.

A JP Morgan vezére 43, a Goldman Sachsé 47 millió dollárt keresett egy év alatt:

Kapcsolódó cikkünk

Még Jamie Dimonnál is többet keres a Goldman Sachs vezére

Eldőlt, mennyit kap Jamie Dimon: csillagászati összeget vihet haza a legnagyobb amerikai bank vezére

A bőkezű javadalmazást elsősorban a befektetői bizalom visszatérése alapozta meg. A piac pozitívan értékelte Fraser határozott lépéseit, amelyekkel egyszerűsítette a menedzsmentstruktúrát, munkahelyeket szüntetett meg, és értékesített bizonyos üzletágakat a profiltisztítás érdekében. A közlemény kiemeli az alapvető üzletágakban elért rekordbevételeket is.

Még több Bank

250 privátbankárt vesz fel a német bankóriás, a gazdag ázsiaiakat veszi célba

Közszolgálati dolgozók, figyelem: lejár az 1 milliós Otthontámogatás új határideje a hétvégén

Semmi perc alatt lenullázzák a bankszámlákat, hiába futnak a magyarok a pénzük után

Az intézkedések eredményeként a Citigroup részvényei tavaly 65,8 százalékkal drágultak, amivel a bank jelentősen túlteljesítette közvetlen versenytársait és a bankszektort követő tőzsdeindexeket.

A pénzügyi eredmények mellett a szabályozói megfelelés terén elért előrelépés is kulcsszerepet játszott Fraser értékelésében. A bankvezetés optimista abban, hogy hamarosan lezárhatják azokat a hatósági eljárásokhoz kapcsolódó megfelelési projekteket, amelyek az elmúlt hat évben több ezer alkalmazott munkáját kötötték le. A szigorú felügyeleti egyezségek (consent orders) alóli mentesülés stratégiai mérföldkő lenne, és lehetővé tenné a Citigroup számára, hogy ismét teljes kapacitással a profitnövekedésre összpontosítson.

Citigroup

Címlapkép forrása: Louis Douvis / Australian Financial Review via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ez a hajó is elment

A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Ráijesztettek a forintra az inflációs adat után, de jött az irányváltás
Otthon Start: emelik a tétet a bankok, megjelent a 350 ezres ajándékpénz is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility