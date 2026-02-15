Szépen adózik az OTP ukrán leánybankja, díjat is kapott érte

Az OTP Bank ukrán leányvállalata elismerést kapott Ukrajnától, miután a tavalyi évben jelentős adóbevétellel gazdagította az államot, amivel fenntartják a gazdaság működését és többek között az ország védelmének finanszírozását.

Az epravda.com.ua ukrán üzleti hírportál pénteki cikke, amit a Világgazdaság szúrt ki, arra hívja fel a figyelmet, hogy az ukrán leánybank 3,4 milliárd hrivnyának megfelelő összeget fizetett be az államkasszába adók és díjak formájában (25 milliárd forintnak megfelelő összeget), ennek a legnagyobb része a nyereségadóból származott (2,7 milliárd hrivnya). Az ukrán OTP-leány közleménye egyébként szintén a napokban jelent meg erről a hírről.

Az OTP Bank ukrán leánycége a magas színvonalú banki szolgáltatásaiért, az iparág vezető szerepéért, megbízhatóságáért és a becsületes adófizetésért

megkapta az "Adók. Hadsereg. Győzelem" kitüntetést.

A díjat Volodimir Mudryi, az OTP ukrán bankjának vezérigazgatója vette át.

Danyiil Getmancev és Volodimir Mudryi. Forrás: OTP Bank ukrán leánybankja

Korábban Danyiil Getmancev, a Verhovna Rada Pénzügyi, Adó- és Vámpolitikai Bizottságának elnöke arról számolt be, hogy a 2025-ös eredmények alapján az OTP ukrán leánycége a magántőkével rendelkező bankok és a külföldi bankok között a harmadik helyen végzett a 2025-ben befizetett adók összege tekintetében.

"Minden felelős vállalkozás tisztában van azzal, hogy az adóbevételek milyen szerepet játszanak a gazdasági fenntarthatóságban. Ez magában foglalja a védelmi finanszírozást, a szociális kiadásokat, a kritikus infrastruktúra helyreállítását, sőt a gazdasági növekedést is. Az OTP Banknak még van hova fejlődnie a mérlegének megerősítéséért folytatott konkurenciaharcban. Az azonban, hogy ezekben a kihívásokkal teli költségvetési időkben a magánbankok és a külföldi tőkével rendelkező bankok között az első három helyen állunk az adóbefizetések tekintetében, tovább erősíti a bank magas működési színvonalát - jegyezte meg Vladimir Mudryi, az OTP Bank ukrán leánybankjának igazgatótanácsának elnöke.

Az ukrán üzleti lap arról is beszámolt, hogy a magyar bank ukrán leánycége bekerült az adótörvényeket önkéntesen magas szinten betartó adózók listájára - a "Fehér Üzleti Klubba" . A listát az Állami Adóhatóság állította össze és tette közzé.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images