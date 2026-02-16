  • Megjelenítés
Készülnek az új banki szabályok Amerikában
Készülnek az új banki szabályok Amerikában

Az amerikai bankfelügyeleti hatóságok közelebb kerültek ahhoz, hogy új javaslatot tegyenek a nagybankok kockázatmérését szabályozó, úgynevezett "Basel III Endgame" (bázeli végső szabálycsomag) átdolgozására - írja a Reuters.

A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) és a valutafelügyelet (OCC) csütörtökön nyújtotta be javaslatait a Fehér Ház Költségvetési Hivatalához (OMB) tartozó Információs és Szabályozási Ügyek Hivatalának (OIRA). Ez a szervezet felel a szabályozási tervezetek felülvizsgálatáért. A beadványok a "szabályozói tőke és a kockázattal súlyozott eszközök sztenderd módszere" témakörére vonatkoznak, részleteket vagy ütemezést azonban nem tartalmaznak.

A szabályalkotási folyamatot a bankszektor fokozott figyelemmel kíséri. Az ágazat a Biden-kormányzat alatt hevesen ellenezte a korábbi tervezetet, amely jelentősen megemelte volna a nagybankok tőkekövetelményeit.

Az új szabályok célja a banki kockázatmérés és a tőkeallokáció globális sztenderdjeinek amerikai jogrendbe való átültetése.

Figyelemre méltó, hogy a Fed – amely szintén részt vesz a bázeli szabályok kidolgozásában – egyelőre nem nyújtott be hasonló dokumentumot. A három hatóság szóvivői nem reagáltak a megkeresésekre, illetve elzárkóztak a nyilatkozattételtől. Michelle Bowman, a Fed kormányzótanácsának tagja korábban azt közölte, hogy a hatóságok 2026 elejére tervezik az új javaslat előterjesztését.

