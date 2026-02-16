Panyi Miklós: 25 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak már a bankok

Property Warm Up 2026 Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!

A következő időszakban havonta mintegy 5 ezer kérelem elbírálására, kölcsön kifizetésére lehet számítani, és mivel minden második hitelszerződést házaspárok kötnek, így

a program egy év alatt több mint 80 ezer fiatal otthonteremtését segítheti elő

- mondta az államtitkár.

A Heves vármegyében beadott kérelmek száma meghaladja a 800-at, az átlagosan igényelt összeg 28,3 millió forint és az igénylők háromnegyede már meg is kapta a kölcsönt. A vármegyében több mint 1000 embernek jelentett segítséget az otthonteremtésben az eddig folyósított mintegy 18 milliárd forintnyi 3 százalékos hitel - jegyezte meg az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a program keretében

megvásárolt ingatlanok több mint 80 százaléka 50 négyzetméter feletti,

jellemzően családi ház. Ennek kapcsán rámutatott: a program a családok mellett a helyi építőiparra is jó hatással van. A Hatvani Járásra vonatkozó adatokról elmondta: itt 150 kérelmet nyújtottak be, kétharmaduknál a kifizetés is megtörtént.

A program népszerűségét előre láthatólag tovább növelik az idei, átlagosan mintegy 10 százalékra tehető béremelések, a bővülő családi adókedvezmények és a közszférában dolgozók 1 millió forintos otthontámogatási lehetősége, amely önerőként is felhasználható - tette hozzá.

Amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, a 3 százalékos hitelprogram is marad és folytatódik

- fogalmazott Panyi Miklós.

