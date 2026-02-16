Panyi Miklós: 25 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak már a bankok

A következő időszakban havonta mintegy 5 ezer kérelem elbírálására, kölcsön kifizetésére lehet számítani, és mivel minden második hitelszerződést házaspárok kötnek, így
a program egy év alatt több mint 80 ezer fiatal otthonteremtését segítheti elő
- mondta az államtitkár.
A Heves vármegyében beadott kérelmek száma meghaladja a 800-at, az átlagosan igényelt összeg 28,3 millió forint és az igénylők háromnegyede már meg is kapta a kölcsönt. A vármegyében több mint 1000 embernek jelentett segítséget az otthonteremtésben az eddig folyósított mintegy 18 milliárd forintnyi 3 százalékos hitel - jegyezte meg az államtitkár.
Kitért arra is, hogy a program keretében
megvásárolt ingatlanok több mint 80 százaléka 50 négyzetméter feletti,
jellemzően családi ház. Ennek kapcsán rámutatott: a program a családok mellett a helyi építőiparra is jó hatással van. A Hatvani Járásra vonatkozó adatokról elmondta: itt 150 kérelmet nyújtottak be, kétharmaduknál a kifizetés is megtörtént.
A program népszerűségét előre láthatólag tovább növelik az idei, átlagosan mintegy 10 százalékra tehető béremelések, a bővülő családi adókedvezmények és a közszférában dolgozók 1 millió forintos otthontámogatási lehetősége, amely önerőként is felhasználható - tette hozzá.
Amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, a 3 százalékos hitelprogram is marad és folytatódik
- fogalmazott Panyi Miklós.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elkerülhetetlen pályára állította az EU-t a vészhelyzet, hat ország menetelése kilökheti a fősodorból Magyarországot
A legerősebb tagállamok megelégelték a kockázatos széthúzást.
Az AI forgatja fel a compliance világát? Minden kiderül március 3-án!
Március 3-án Digital Compliance 2026 konferencia.
Elképesztően élethű videókat generál egy kínai AI-modell - Perrel fenyegeti a céget a Disney
Lépéseket tesz a gyártó a jogvédelem érdekében.
Közös atomprogramról állapodott meg Magyarország és Amerika
Orbán Viktor bejelentést tett.
Szigorít az OTP az önerőelvárásain, a többi bank is követheti a lakáshitelezésben
Sok lakásvásárlót érhet kellemetlen meglepetés.
Több ezer négyzetméteren újul majd meg a főváros repülőterének kritikus infrastruktúrája
Átfogó rekonstrukción esik át a gurulóút-hálózat.
Elmondta jóslatát a Rheinmetall vezére a háború végéről: szerinte ez következik Oroszország viselkedéséből
Semmi jóra nem számít Armin Papperger.
Kiderült, valójában mekkora is a súlya a szerb olajfinomítónak
Elképesztő számok.
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Ez a hajó is elment
A befektetési piacokon rendszeres, hogy váratlanul megjelenik az új tuti befektetés. Pár éve az OTP részvényt mondtam mindig példának, aztán egy gyengébb időszak után most újra lett egy nagy
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!