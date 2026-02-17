  • Megjelenítés
A téli olimpia bizonyítja a legjobban, mennyire Amerikától függ az európai fizetési rendszer
A téli olimpia bizonyítja a legjobban, mennyire Amerikától függ az európai fizetési rendszer

A milánó–cortinai téli olimpia szuvenírboltjaiban fizetve a vásárlók szembetalálják magukat az európai döntéshozók egyik régi dilemmájával: a külföldi fizetési szolgáltatók egyeduralmával és a készpénz visszaszorulásával. A helyzet különös aktualitást ad az Európai Központi Bank digitális euró létrehozását célzó projektjének - CNBC.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal 1986 óta fennálló, és meghosszabbított szponzori szerződés értelmében a

2032-ig a Visa az ötkarikás játékok kizárólagos pénzügyi technológiai partnere.

Az üzletekben a "Kártyás fizetés? Csak Visát fogadunk el" felirat fogadja a vásárlókat, a személyzet pedig a helyszínen megvásárolható, előre feltöltött kártyákat kínál. Bár a készpénzes fizetés elvileg lehetséges, és bankautomatákat is telepítenek, egy eladó becslése szerint a vevőknek mindössze egyhatoda választja a fizikai fizetőeszközt.

A nemzetközi kártyatársaságok – a Visa és a Mastercard – bonyolítják le az euróövezeti kártyás tranzakciók kétharmadát – hívta fel a figyelmet csütörtöki beszédében Piero Cipollone, az EKB Igazgatóságának tagja.

"Ha a Mastercardot és a Visát lekapcsolnák, az visszarepítene minket az ötvenes évekbe"

Meghajol a Goldman Sachs is Trump előtt: lejjebb tekernek a sokszínűségen

Panyi Miklós: 25 ezer Otthon Start lakáshitelt folyósítottak már a bankok

Foglalkoznunk kell a kiskereskedelmi fizetések terén fennálló függőségünkkel, és meg kell fordítanunk ezt a tendenciát

– hangsúlyozta a jegybankár.

Az EKB célja, hogy 2029-re bevezesse a digitális eurót, amelyet a 2030-as franciaországi téli olimpián már használhatnának is a vásárlók.

Az Európai Unió Tanácsa tavaly decemberben az európai gazdasági biztonság kulcselemeként támogatta a projektet. Kiemelték: a digitális eurónak "a nagyközönség és a vállalkozások számára is elérhetőnek kell lennie, hogy az euróövezet egészében bármikor és bárhol lehessen vele fizetni".

A digitális euró kibocsátásához az EKB-nak megfelelő uniós jogszabályi háttérre van szüksége. A jogalkotási folyamat azonban több mint két évig állt az Európai Parlamentben. Ennek oka az volt, hogy sokan attól tartottak: a jegybanki digitális pénztárca elszívhatja a kereskedelmi bankok betétállományát, illetve kiszoríthatja a magánszektor fizetési rendszereit. December óta azonban az uniós intézmények felsorakoztak a projekt mögé.

Az EKB tervei szerint a digitális euró online és offline – azaz internetkapcsolat nélküli, a készpénzhez hasonló – módban egyaránt működne. A tervek szerint a fizetőeszköz mind a nagy-, mind a kiskereskedelmi tranzakciók során használható lenne. Ezzel párhuzamosan

az uniós jogalkotók azon is dolgoznak, hogy a boltok és szolgáltatók számára egyértelműen kötelezővé tegyék a készpénz elfogadását,

kivéve a távoli fizetések és a személyzet nélkül működő szolgáltatások esetét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

