A téli olimpia bizonyítja a legjobban, mennyire Amerikától függ az európai fizetési rendszer

A Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal 1986 óta fennálló, és meghosszabbított szponzori szerződés értelmében a
2032-ig a Visa az ötkarikás játékok kizárólagos pénzügyi technológiai partnere.
Az üzletekben a "Kártyás fizetés? Csak Visát fogadunk el" felirat fogadja a vásárlókat, a személyzet pedig a helyszínen megvásárolható, előre feltöltött kártyákat kínál. Bár a készpénzes fizetés elvileg lehetséges, és bankautomatákat is telepítenek, egy eladó becslése szerint a vevőknek mindössze egyhatoda választja a fizikai fizetőeszközt.
A nemzetközi kártyatársaságok – a Visa és a Mastercard – bonyolítják le az euróövezeti kártyás tranzakciók kétharmadát – hívta fel a figyelmet csütörtöki beszédében Piero Cipollone, az EKB Igazgatóságának tagja.
Foglalkoznunk kell a kiskereskedelmi fizetések terén fennálló függőségünkkel, és meg kell fordítanunk ezt a tendenciát
– hangsúlyozta a jegybankár.
Az EKB célja, hogy 2029-re bevezesse a digitális eurót, amelyet a 2030-as franciaországi téli olimpián már használhatnának is a vásárlók.
Az Európai Unió Tanácsa tavaly decemberben az európai gazdasági biztonság kulcselemeként támogatta a projektet. Kiemelték: a digitális eurónak "a nagyközönség és a vállalkozások számára is elérhetőnek kell lennie, hogy az euróövezet egészében bármikor és bárhol lehessen vele fizetni".
A digitális euró kibocsátásához az EKB-nak megfelelő uniós jogszabályi háttérre van szüksége. A jogalkotási folyamat azonban több mint két évig állt az Európai Parlamentben. Ennek oka az volt, hogy sokan attól tartottak: a jegybanki digitális pénztárca elszívhatja a kereskedelmi bankok betétállományát, illetve kiszoríthatja a magánszektor fizetési rendszereit. December óta azonban az uniós intézmények felsorakoztak a projekt mögé.
Az EKB tervei szerint a digitális euró online és offline – azaz internetkapcsolat nélküli, a készpénzhez hasonló – módban egyaránt működne. A tervek szerint a fizetőeszköz mind a nagy-, mind a kiskereskedelmi tranzakciók során használható lenne. Ezzel párhuzamosan
az uniós jogalkotók azon is dolgoznak, hogy a boltok és szolgáltatók számára egyértelműen kötelezővé tegyék a készpénz elfogadását,
kivéve a távoli fizetések és a személyzet nélkül működő szolgáltatások esetét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A világ nyersanyagraktára odaadná a kincstára kulcsát az Európai Uniónak
Hatalmas üzletre készülnek a Föld egyik legnagyobb országával.
"Ha a Mastercardot és a Visát lekapcsolnák, az visszarepítene minket az ötvenes évekbe"
Nagy-Britanniában is komolyan veszik az amerikai fenyegetéseket.
Drasztikus lépésre készül Brüsszel: az autóvásárlók millióit érintheti a készülő döntés
Kiszivárgott a tervezet.
A téli olimpia bizonyítja a legjobban, mennyire Amerikától függ az európai fizetési rendszer
Csak Visa-kártyát fogadnak el, a digitális euró lehet az egyik megoldás.
Újra 5000 dollár alá esett az arany - Mi történik?
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Figyelmeztetés érkezett: a NATO arra készül, hogy újabb térségben szorongassa meg katonákkal Moszkvát
Egyre sokasodnak a jelek.
Jó hír érkezett a CIG Pannóniától: egyezséggel zárult az "olasz meló" nagyobbik része
Peren kívüli egyezséget kötött a biztosító.
Meghajol a Goldman Sachs is Trump előtt: lejjebb tekernek a sokszínűségen
Lazítanak a szigorú kritériumokon az igazgatóságban.
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti bontásban, különböző évek összehasonlításával. Jól látni: ez az év erősebben
Hogyan kaphatják meg a külföldről hazatelepülők az Otthon Start hitelt?
A tegnapi kormányinfón feltették ezt a kérdést. Gulyás Gergely válasza alapján jelenleg megfelelő magyar jogviszonyra mindenképpen szükség van, de a kormány vizsgálja azt, hogyan kaphatnák m
Európában jobb élni, de Amerikában nagyobbat lehet nyerni
Az utóbbi hetekben vírusként terjedt az alábbi ábra, hát lássuk mit is sugall. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok életminőségi mutatóit összevető táblázat... The post Euró
Követett részvények - 2026. február
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A társadalom megérett a plusztudásra
Hova vezet az egyenlőséghez ragaszkodás? Az inga kilengéséhez. Az e heti levél trumpozó hisztiként írható le. Most például úgy tűnik, Európának és Kanadának az Amerikai... The post A tár
Borús napok után csillanhat még a fény az ezüstön
Az ipari túlkereslet, a jegybanki függetlenség megkérdőjeleződése és a geopolitikai feszültségek miatti dedollarizáció következtében felerősödő spekulatív ETF-tőkebeáramlás példátlan
Fejlesztési tartalék képzés szabályai adózási és számviteli szempontból
A fejlesztési tartalék képzés régóta létező, és talán az egyik leggyakrabban alkalmazott adóalap korrekciós tétel. Csökkenthető vele az aktuális évi társasági adó kötelezettség, majd
Techforradalom az erdőkben: Japánban AI-vezérelt drónokkal ültetnek fákat
Japánban drónokkal telepítenek erdőket, ami sokkal gyorsabbá teszi a folyamatot, mivel mesterséges intelligencia és a terep feltérképezését szolgáló technoló
Simán elveszi a munkád és a profitod is az AI: ezek a szektorok vannak veszélyben
Tényleg rombolna a mesterséges intelligencia?
Meddig tart az Otthon Start hatása a lakáspiacon?
Akár a fékezés is benne van a pakliban?
Erre az adatra várt mindenki: nyolc éve nem láttunk ilyet Magyarországon
A forint jövőjéről is pontosabb képet kaptunk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!