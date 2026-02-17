  • Megjelenítés
Fordulóponthoz érkezett az EU: két nagyhatalom közös levélben követel azonnali változást
Portfolio
Közös levélben sürgette az Európai Bizottságot Franciaország és Németország, hogy dolgozzon ki átfogó egyszerűsítési csomagot a pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozására. A kezdeményezés célja a vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése – derül ki a Reuters által megszerzett dokumentumból.
A múlt pénteken kelt levelet Lars Klingbeil német és Roland Lescure francia pénzügyminiszter címezte Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztosnak. A két politikus szerint nem elegendőek a jövőbeli jogszabályok részmódosításai. Véleményük szerint

a már hatályos szabályokat is felül kell vizsgálni a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megerősítése és az európai intézmények globális versenyképességének javítása érdekében.

A levél több konkrét területet is megjelöl. Kiemeli a jelentéstételi kötelezettségek észszerűsítését – például azt az elvet, hogy egy pénzpiaci tranzakciót csak egyszer kelljen bejelenteni. Szorgalmazza továbbá a bevált piaci gyakorlatok alkalmazását a további szabályozás helyett, a fel nem használt felhatalmazások visszavonását, valamint a kiberbiztonsági incidensek jelentésére vonatkozó előírások egyszerűsítését.

A két tárcavezető kitér a kisebb bankok szabályozására is. Rámutatnak: a jelenlegi bankszabályozás olyan adatszolgáltatási kötelezettséget ró a kisebb hitelintézetekre, amelyeket a jelek szerint senki sem használ fel. Álláspontjuk szerint a szabályokat a valós eredmények alapján kell megítélni, és módosítani kell őket, ha azok nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.

Az Európai Bankszövetség már januárban figyelmeztetett: az EU gazdasága tovább szakadhat le más régióktól, ha nem újítják meg a bankok hitelezési képességét korlátozó szabályozást. Mindeközben az Egyesült Államokban Donald Trump elnök a bürokráciacsökkentést szorgalmazza, és az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságai is lazítanak egyes előírásokon. Ez a helyzet azzal fenyeget, hogy Európa versenyhátrányba kerül.

Klingbeil a brüsszeli pénzügyminiszteri találkozó előtt hétfőn kijelentette, hogy az EU fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta:

a tagállamoknak a nemzeti érdekek mögé rejtőzés helyett fel kell gyorsítaniuk az integrációt.

A francia és a német minisztérium közölte, hogy a banki szabályozás terén további javaslatokat is eljuttatnak a Bizottsághoz.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

