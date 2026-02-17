Fordulóponthoz érkezett az EU: két nagyhatalom közös levélben követel azonnali változást

A múlt pénteken kelt levelet Lars Klingbeil német és Roland Lescure francia pénzügyminiszter címezte Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztosnak. A két politikus szerint nem elegendőek a jövőbeli jogszabályok részmódosításai. Véleményük szerint
a már hatályos szabályokat is felül kell vizsgálni a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megerősítése és az európai intézmények globális versenyképességének javítása érdekében.
A levél több konkrét területet is megjelöl. Kiemeli a jelentéstételi kötelezettségek észszerűsítését – például azt az elvet, hogy egy pénzpiaci tranzakciót csak egyszer kelljen bejelenteni. Szorgalmazza továbbá a bevált piaci gyakorlatok alkalmazását a további szabályozás helyett, a fel nem használt felhatalmazások visszavonását, valamint a kiberbiztonsági incidensek jelentésére vonatkozó előírások egyszerűsítését.
A két tárcavezető kitér a kisebb bankok szabályozására is. Rámutatnak: a jelenlegi bankszabályozás olyan adatszolgáltatási kötelezettséget ró a kisebb hitelintézetekre, amelyeket a jelek szerint senki sem használ fel. Álláspontjuk szerint a szabályokat a valós eredmények alapján kell megítélni, és módosítani kell őket, ha azok nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket.
Az Európai Bankszövetség már januárban figyelmeztetett: az EU gazdasága tovább szakadhat le más régióktól, ha nem újítják meg a bankok hitelezési képességét korlátozó szabályozást. Mindeközben az Egyesült Államokban Donald Trump elnök a bürokráciacsökkentést szorgalmazza, és az Egyesült Királyság felügyeleti hatóságai is lazítanak egyes előírásokon. Ez a helyzet azzal fenyeget, hogy Európa versenyhátrányba kerül.
Klingbeil a brüsszeli pénzügyminiszteri találkozó előtt hétfőn kijelentette, hogy az EU fordulóponthoz érkezett. Hangsúlyozta:
a tagállamoknak a nemzeti érdekek mögé rejtőzés helyett fel kell gyorsítaniuk az integrációt.
A francia és a német minisztérium közölte, hogy a banki szabályozás terén további javaslatokat is eljuttatnak a Bizottsághoz.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A beruházási és megtakarítási unió felülvizsgálatát kérik.
