"Ha a Mastercardot és a Visát lekapcsolnák, az visszarepítene minket az ötvenes évekbe"

Az ülést Vim Maru, a Barclays brit vezérigazgatója vezeti. A találkozó a londoni City azon pénzügyi szereplőit hozza össze, akik az új fizetési vállalat – a DeliveryCo munkacímmel futó projekt – költségeit állják majd. Bár a terv már évek óta napirenden van, és a kormány is támogatja, a megvalósítás most új lendületet kapott. Donald Trump NATO-szövetségesek elleni fenyegetései és Grönlanddal kapcsolatos nyilatkozatai felgyorsították a folyamatot, mivel kézzelfoghatóbbá váltak az amerikai cégektől való függés kockázatai.

A brit fizetési rendszer felügyeletének (Payment Systems Regulator) 2025-ös jelentése szerint az Egyesült Királyságban

a kártyás tranzakciók mintegy 95 százaléka a Mastercard és a Visa rendszerén keresztül zajlik.

A készpénzhasználat folyamatos visszaszorulása miatt ez a piaci dominancia egyre nagyobb kockázatot jelent. "

Ha a Mastercardot és a Visát lekapcsolnák, az visszarepítene minket az 1950-es évekbe

– nyilatkozta a projektben részt vevő egyik vezető a Guardiannek. Oroszországban, ahol a fizetések 60 százaléka függött ettől a két rendszertől, az amerikai szankciók következtében milliókat vágtak el pénzügyi forrásaiktól.

Hasonló aggodalmak az Európai Unióban is felmerültek. Aurore Lalucq, az Európai Parlament gazdasági és monetáris bizottságának elnöke a múlt hónapban így figyelmeztetett: "T

Trump mindent lekapcsolhat. Sürgősen kérem, hogy a Bizottság hozza létre a fizetési rendszerek európai Airbusát.

A brit megközelítés ugyanakkor kevésbé konfrontatív. A Visa és a Mastercard is tagja az új finanszírozói csoportnak, akárcsak a Santander UK, a NatWest, a Nationwide, a Lloyds Banking Group, a Link ATM-hálózat és a Coventry Building Society.

A hivatalos brit álláspont emellett óvakodik attól, hogy közvetlenül az amerikai fenyegetésekre hivatkozzon. Sarah Breeden, a Bank of England alelnöke egy nemrégiben tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy a kihívásokkal teli kiberbiztonsági környezetben az új rendszer "további fizetési csatornaként" biztosítana extra ellenálló képességet a meglévő infrastruktúra esetleges kiesése esetén.

A finanszírozók feladata lesz a jogi keretek, a vezetési struktúra és a jövőbeli finanszírozási modellek kidolgozása. A Bank of England a technikai és infrastrukturális terveket készíti el, amelyeket jövőre ad át a csoportnak.

Az új fizetési rendszer várhatóan 2030-ra állhat üzembe.

