Figyelmeztetést adtak ki Bázelből: veszélyes jelenség ütötte fel a fejét a bankoknál

Az SRT-ügyletek során egy bank az eszközportfóliójának hitelkockázatát részben vagy egészben befektetőknek – jellemzően fedezeti alapoknak vagy nyugdíjalapoknak – értékesíti. Ez lehetővé teszi a pénzintézetek számára a tőke felszabadítását, miközben az ügyfélkapcsolatok a banknál maradnak. A konstrukció nem új keletű, különösen az Európai Unióban vált népszerűvé.

Az új tranzakciók száma 2016 és 2024 között több mint a háromszorosára nőtt,

miután az uniós szabályozási változások bizonyos szintetikus értékpapírosítások esetében kedvezményes prudenciális elbánást tettek lehetővé.

Az Egyesült Államokban szintén megugrott a forgalom, miután 2023-ban tisztázódott a hatóságok álláspontja arról, hogyan kell kezelni ezeket az ügyleteket a tőkekövetelmények szempontjából. Európában

a brit Barclays, az osztrák BAWAG és a görög Alpha Bank alkalmazza a legintenzívebben

az SRT-ket a vállalati hitelállományának nagyságához viszonyítva. Ezeknél a pénzintézeteknél a vállalati hitelportfólió mintegy 12 százalékát fedezik ilyen ügyletekkel, ami jóval meghaladja a piaci átlagot.

A bizottság álláspontja szerint az SRT-k ugyan segítik a bankokat a hitelezés fenntartásában alacsonyabb tőkelekötés mellett, a túlzott függőség azonban kiszolgáltatottá teszi őket a kockázatot átvevő nem banki szereplők pénzügyi helyzetével szemben. Ha ezek a befektetők meggyengülnek, az a hitelezés egészére negatív hatással lehet. A jelentés rámutat:

az SRT-piacok tartós befagyása hitelszűkéhez vezethet,

amely felerősíthet egy esetleges gazdasági visszaesést, és kedvezőtlen tőkeáttétel-leépítési spirált indíthat el.

A szabályozók világszerte aggodalommal figyelik az árnyékbankrendszernek is nevezett nem banki pénzügyi közvetítőrendszer növekedését, elsősorban az átláthatóság hiánya és a pénzügyi stabilitást fenyegető új kockázatok miatt. A bizottság jelentése külön kiemelte a bankok és a nem banki szereplők közötti összefonódás veszélyét. Gyakori ugyanis, hogy a bankok éppen azokat a befektetőket finanszírozzák, akik tőlük a hitelkockázatot megvásárolják. További aggályként merült fel az egyes ügyletek átláthatatlansága, valamint a hitelezési sztenderdek lazulása.

A bizottság szorosabb felügyeletet sürget,

mivel véleményük szerint a piac további bővülése megsokszorozhatja a feltárt kockázatokat.

