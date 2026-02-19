Mit csinál a Széchenyi Kártya Program a magyar gazdasággal? Megérkezett az elemzés!

Beruházás, hitel, növekedés, kockázatkezelés, stabilitás - méltatták egységesen a "KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Makrogazdasági Hatásvizsgálata" című tanulmány bemutatóján a szervezet hitelprogramját. A szakmai eseményt Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg és előadást tartott Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.
A felek egyetértettek abban, hogy az elmúlt években bebizonyosodott, hogy
a Széchenyi Kártya Program igazi gazdaságélénkítő program, ami valódi segítséget nyújt a kkv-knak.
Nagy Elek rámutatott: a KAVOSZ a hazai kis- és középvállalkozói szektor legmeghatározóbb finanszírozója. Szerinte ha a vállalkozó beruház, akkor időt vásárol, a jövőbe fektet, biztonságot vásárol. Ennek nyomán lesz a vállalat termelékenyebb, hatékonyabb, és végső soron sikeresebb. És ebben szerepet játszik a KAVOSZ finanszírozási programja - mondta Nagy Elek, aki hozzátette, hogy a kamara szerepe, hogy összehozza a vállalkozókat a döntéshozókkal, az egyetemekkel, kutatókkal, nagyvállalatokkal. A tervekről is beszélt az MKIK elnöke: a vállalkozók vannak a szervezet működésének középpontjában, és a tervek között szerepel a pénzügyi eszköztár korszerűsítése, a modern digitális működés, valamint a jutalékrendszer megújítása is napirenden van. Felidézte, hogy évente 1500-1600 milliárd forinthoz jut a kkv-szektor a költségvetési forrásokból, ez nagyjából 30 ezer vállalkozáshoz jut el. Nem pusztán finanszírozási eszközről beszélünk, hanem egy stabilitási és növekedési eszközről - vélekedett. Szerinte a kedvező kamatszint élénkítette a hitel iránti keresletet.
Nagy Elek beszéde végén külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a Széchenyi Kártya Program a magyar gazdaság alappillére és az is marad a jövőben.
Eppel János szerint igazi sikersztori ez az eszköz, összesen már 300-400 ezer vállalkozáshoz értek el ezen keresztül.
Ez egy társadalmasított, könnyen hozzáférhető eszköz
- húzta alá a VOSZ elnöke, aki hozzáfűzte azt is, hogy az elmúlt 24 év tanulságai azt mutatták meg, hogy nehéz helyzetben újszerű megoldásokra van szükség. Ez indokolja a programot is - mondta.
Nem lehet homokra építeni a jövőt, ezért elvégeztettük a program eddigi hatásait, hogy valójában milyen következményekkel járt eddig - ismertette.
Szabados Richárd előadásában azt mondta, hogy az SZKP egy multifunkcionális eszköz, ezen keresztül gyorsan lehet reagálni, és el lehet jutni a vállalkozásokhoz. Felhívta a figyelmet arra is az államtitkár, hogy a Magyarországon működő program unikális dolog, európai szinten is.
A számok visszaigazolják a program működésének sikerességét
- emelte ki Szabados Richárd, majd megemlítette: a vállalati hitelpiac alakulása kritikus fontosságú a gazdaság növekedése szempontjából. Előrevetítette, hogy keretemelések lehetnek alprogramonként, és ügyfelenként is. Külön szólt arról is, hogy figyelemmel kell követni a kockázati paramétereket, kontrollálni kell és ellenőrizni, hogy milyen célokra, hogyan hasznosulnak a hitelek. Amíg a kamatkülönbözet ekkora, addig lesz helye a támogatott hitelnek a piacon - mondta. Az államtitkár szerint a támogatott hitelek nélkül visszaesés lenne a vállalati hitelpoacon.
Czelleng Ádám, az Egyensúly Intézet közgazdásza mutatta be a tanulmány fő eredményeit előadásában (a teljes tanulmány ide kattintva érhető el). Az elemzés szerint
az államilag támogatott konstrukciók hatékonyan ösztönözték a vállalatok versenyképességét és finanszírozási stabilitását, 2025-ben mintegy 1,5 %-os pozitív hatást gyakorolva a hazai GDP-re is.
Az Egyensúly Intézet által készített tanulmány három elemzési eljárás segítségével mutatja be a KAVOSZ Zrt. által koordinált Széchenyi Kártya Program makrogazdaságra gyakorolt hatásait. A kutatás szerint a Széchenyi Kártya Program tartósan növelte a gazdaság teljesítményét.
Az elemzés rámutat arra, hogy a KAVOSZ Zrt. által működtetett Programnak köszönhetően a magyar gazdaság GDP-szintje 2015 és 2025 között összesen mintegy 4 500 milliárd forinttal emelkedett. 2025-ben 1,5% körüli addicionális szintkülönbség jelent meg ezen államilag támogatott finanszírozási eszköz keretében megvalósuló hitelezési aktivitás nyomán.
A Széchenyi Kártya Program fejlesztési konstrukciói erős beruházásélénkítő hatást gyakoroltak a hazai kkv-szektorra, elősegítve a beruházási aktivitás fenntartását és az új kapacitások megvalósítását, ezáltal hozzájárulva új munkahelyek létrejöttéhez, illetve a meglévők megőrzéséhez. A Program keretében meghirdetett konstrukciók tartósan erősítették a belső keresletet a foglalkoztatás stabilizálásán és a vállalkozói szektor jövedelemtermelő képességének javításán keresztül. A KAVOSZ Zrt tevékenysége emellett nagyon jelentős költségvetési többletbevételt is generált. A hatástanulmány szerint a Program által 2015 és 2025 között összesen mintegy 700 milliárd forint adóbevétel-többlet keletkezett ÁFA, SZJA, SZHA, jövedéki és nyereségadó formájában. Czelleng Ádám arról is beszélt, hogy a teljes költsége ezen időszak alatt 700 milliárd forint körül volt, vagyis a költségvetési egyenleg plusz nullás.
Az Egyensúly Intézet szakértője arra is rámutatott, hogy a program hozzájárult a munkaerőpiac erejéhez, két csatornán keresztül: mérsékelte a megszűnő foglalkoztatást, és addicionális munkahelyeket hozott létre. 10 év alatt 107 ezer munkahely teremtésében, megtartásában volt szerepe - mutatta be.
Összességében kiemelte: szerteágazó gazdasági hatásai vannak a programnak a kkv-k működésére, növekedési infrastruktúrájára, az inkluzív növekedést támogatja, a költségvetés számára nettó nyereséget termel, szerepe van a munkahelyek megtartásában és teremtésében és anticiklikus hatása is van, nehéz helyzetben segít kifejezetten.
"A Széchenyi Kártya Program az elmúlt évtized talán legfontosabb gazdaságfejlesztési eszköze volt a magyar kkv-szektor számára. A most bemutatott hatástanulmány számszerűen is alátámasztja, amit a mindennapokban is tapasztalunk: a Program működik, megtérül, és nélkülözhetetlen a magyar gazdaság számára. A KAVOSZ feladata, hogy ezt a sikertörténetet a jövőben is folytassa, és a magyar vállalkozások megbízható partnere legyen, szoros összefogásban a Kormányzattal, a finanszírozó pénzügyi intézményekkel és garantőrintézményekkel, valamint a Program lebonyolításában szerepet vállaló további részvevő szervezetekkel" – összegzett Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
