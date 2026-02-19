Tömeges fióknyitásra készül a legnagyobb amerikai bank

A bővítés a bank több milliárd dolláros beruházási programjának része, amelynek keretében a Chase lakossági fiókhálózatát fejlesztik. A tervek szerint többek között Észak- és Dél-Karolinában, Floridában, Pennsylvaniában, Kansasben, Massachusettsben és Tennessee-ben nyílnak új egységek. Ez a lépés egy 2024-ben tett vállalás folytatása, amelynek értelmében
három év alatt összesen több mint 500 fiókot kívánnak megnyitni.
A JPMorgan Chase – Hawaii és Alaszka kivételével – jelenleg minden amerikai tagállamban jelen van a Chase lakossági márkájával. A pénzintézet stratégiai célja, hogy
megszerezze az Egyesült Államok teljes lakossági betétállományának 15 százalékát.
Jennifer Roberts, a Chase lakossági üzletágának vezetője a Financial Timesnak elmondta: a fiókhálózat bővítése és az új piacokra való belépés kulcsfontosságú a betéti piaci részesedés növeléséhez.
A JPMorgan a múlt hónapban az elemzői várakozásokat felülmúló negyedik negyedéves eredményről számolt be. A kedvező számokhoz nagymértékben hozzájárult a kereskedési üzletág teljesítménye a változékony piaci környezetben.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
