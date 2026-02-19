  • Megjelenítés
Tömeges fióknyitásra készül a legnagyobb amerikai bank
Bank

Tömeges fióknyitásra készül a legnagyobb amerikai bank

Portfolio
A JPMorgan Chase idén több mint 160 új bankfiókot nyit az Egyesült Államok több mint 30 tagállamában – jelentette a Financial Times.

A bővítés a bank több milliárd dolláros beruházási programjának része, amelynek keretében a Chase lakossági fiókhálózatát fejlesztik. A tervek szerint többek között Észak- és Dél-Karolinában, Floridában, Pennsylvaniában, Kansasben, Massachusettsben és Tennessee-ben nyílnak új egységek. Ez a lépés egy 2024-ben tett vállalás folytatása, amelynek értelmében

három év alatt összesen több mint 500 fiókot kívánnak megnyitni.

Kapcsolódó cikkünk

Több száz bankfiókot nyit és 3500 embert vesz fel a legnagyobb amerikai bank

Tömeges fióknyitást jelentett be az egyik legnagyobb amerikai bank

A JPMorgan Chase – Hawaii és Alaszka kivételével – jelenleg minden amerikai tagállamban jelen van a Chase lakossági márkájával. A pénzintézet stratégiai célja, hogy

megszerezze az Egyesült Államok teljes lakossági betétállományának 15 százalékát.

Még több Bank

Drámai változások a brit ingatlanpiacon: egyre több lakás van veszélyben, a bankok már korlátoznak

Putyin engedélyével sikeresen kivonult Oroszországból a Citigroup

Most a Morgan Stanley-ről derült ki, milyen sokáig állt kapcsolatban a szexuális ragadozó érdekeltségeivel

Jennifer Roberts, a Chase lakossági üzletágának vezetője a Financial Timesnak elmondta: a fiókhálózat bővítése és az új piacokra való belépés kulcsfontosságú a betéti piaci részesedés növeléséhez.

A JPMorgan a múlt hónapban az elemzői várakozásokat felülmúló negyedik negyedéves eredményről számolt be. A kedvező számokhoz nagymértékben hozzájárult a kereskedési üzletág teljesítménye a változékony piaci környezetben.

Kapcsolódó cikkünk

Itt az első banki gyorsjelentés, a vártnál jobbat jelentett a JP Morgan

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Gazdagabb és egyenlőbb

A vagyoneloszlás kérdése erős érzelmeket és politikai vitákat vált ki. A közkeletű vélekedés úgy tudja, hogy míg a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, addig a szegények egyre szegényebbek,

Grandio Blog

Az AI-mítosz vége?

Balogh András Ábel, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzser-gyakornoka azt járja körül, miért "fordult a narratíva" 2026 elején: miközben a szélesebb piac új csúcsokat is láthat, a techno

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Amerikai rakéták csapódtak be Oroszországban, Zelenszkij szerint hatalmas áttörés történt - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán, percről percre
Elkezdett gyengülni a forint
Már körvonalazódik, melyik bank lesz Trump Béketanácsának a bankja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility