Tömeges fióknyitásra készül a legnagyobb amerikai bank

A JPMorgan Chase idén több mint 160 új bankfiókot nyit az Egyesült Államok több mint 30 tagállamában – jelentette a Financial Times.

A bővítés a bank több milliárd dolláros beruházási programjának része, amelynek keretében a Chase lakossági fiókhálózatát fejlesztik. A tervek szerint többek között Észak- és Dél-Karolinában, Floridában, Pennsylvaniában, Kansasben, Massachusettsben és Tennessee-ben nyílnak új egységek. Ez a lépés egy 2024-ben tett vállalás folytatása, amelynek értelmében

három év alatt összesen több mint 500 fiókot kívánnak megnyitni.

A JPMorgan Chase – Hawaii és Alaszka kivételével – jelenleg minden amerikai tagállamban jelen van a Chase lakossági márkájával. A pénzintézet stratégiai célja, hogy

megszerezze az Egyesült Államok teljes lakossági betétállományának 15 százalékát.

Jennifer Roberts, a Chase lakossági üzletágának vezetője a Financial Timesnak elmondta: a fiókhálózat bővítése és az új piacokra való belépés kulcsfontosságú a betéti piaci részesedés növeléséhez.

A JPMorgan a múlt hónapban az elemzői várakozásokat felülmúló negyedik negyedéves eredményről számolt be. A kedvező számokhoz nagymértékben hozzájárult a kereskedési üzletág teljesítménye a változékony piaci környezetben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock