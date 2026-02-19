  • Megjelenítés
Történelmi csúcsra emelkedtek a személyi kölcsönök Amerikában, de van egy probléma ezzel
Történelmi csúcsra emelkedtek a személyi kölcsönök Amerikában, de van egy probléma ezzel

Portfolio
Az amerikai fedezetlen személyi hitelek összesített állománya tavaly 10 százalékkal, 276 milliárd dollárra nőtt, ami új történelmi csúcsot jelent – derül ki a TransUnion legfrissebb jelentéséből. Üröm az örömben, hogy a növekedés fő hajtóereje a gyengébb hitelképességű, úgynevezett subprime ügyfelek élénkülő kereslete volt.

2025 végére

26,4 millió amerikai fogyasztó rendelkezett ilyen hitellel, szemben az egy évvel korábbi 24,5 millióval

 - tudósított a Reuters. Michele Raneri, a TransUnion szakértője szerint a csökkenő kamatkörnyezetben egyre többen váltják ki hitelkártya-tartozásaikat fedezetlen személyi kölcsönökkel. Emellett az alacsonyabb jövedelmű háztartások a bérnövekedést meghaladó megélhetési költségek áthidalására is igénybe veszik ezeket a konstrukciókat.

A hitelkártya-kibocsátók szintén növelték kitettségüket az alacsonyabb jövedelmű szegmensben: a teljes hitelkártya-állomány 4 százalékkal, 1155 milliárd dollárra emelkedett tavaly. A kockázatok kezelése érdekében ugyanakkor csökkentették a kezdeti hitelkereteket. Ezzel párhuzamosan az elmúlt negyedévekben fokozatosan emelkedett a késedelmes törlesztések aránya.

A TransUnion idénre az újonnan kihelyezett hitelek volumenének lassabb növekedését vetíti előre. A hitelminősítő szerint a pandémia utáni erős ingadozásokat követően a piac visszatér a normálisabb növekedési szintekhez. A fedezetlen hitelekre vonatkozó előrejelzést ugyanakkor jelentősen felfelé módosították: a korábban várt 5,7 százalék helyett most 11,2 százalékos bővülést prognosztizálnak 2026-ra.

A jelzáloghitelek terén 4 százalékos, a refinanszírozások esetében pedig 4,2 százalékos emelkedést vár a cég, mivel a magasabb kamaton felvett hitelek tulajdonosai számára kezd elérhetővé válni a kedvezőbb kiváltás.

Az autóhitelek állománya ezzel szemben 1,5 százalékkal mérséklődhet idén, miután tavaly mintegy 5 százalékos növekedést mutattak.

Ennek oka, hogy a fogyasztók a bevezetendő importvámok elől menekülve előrehozták vásárlásaikat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

