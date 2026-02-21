Mutatjuk a bankszámlatrükköt, amivel akár több százezer forintot nyerhetsz

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Több százezer forintot is spórolhatnak a magyarok egy bankváltással

Évi 50 ezer forint - a Bankmonitor becslése alapján ennyit fizethet egy átlagos magyar a bankjának a számlája után. Ez a költség teljes egészében megspórolható, ehhez két dologra lehet szükség:

A saját szokások átalakítására. Az ideális számlacsomag megtalálására.

Évi 50 ezer forint nem tűnik soknak, hiszen a bankváltás is egy hosszadalmas folyamat lehet, ennyiért nem éri meg a vesződséget. Azonban nem szabad lebecsülni ezt az összeget: Magyarországon a KSH adatai szerint novemberben a nettó mediánbér 417 900 forint volt. 21 munkanappal számolva naponta 19 900 forintot keres egy átlagos magyar a munkájával. Vagyis

2,5 munkanap bérét megkeresheti/megspórolhatja az, aki néhány órát, egy napot rászán az életéből a számlaváltásra.

Ráadásul ez a következő évben is a számlatulajdonos zsebében marad, akkor pedig már ezért nem kell semmit tennie. Sőt az éves díjemelkedések miatt még növekedhet is ez a spórolás évről évre.

Honnan tudhatja meg valaki pontosan, hogy mennyibe került tavaly a bankszámlája?

Persze a becsült átlagos éves díjra nem alapozhatja senki a bankváltását. Mindenkinek ismernie kell a valós, saját számlaköltségeit ahhoz, hogy el tudja dönteni megéri-e bármin is változtatni. A jó hír, hogy nem kell kimutatást vezetni minden banki tranzakcióról, vagy a számlakivonatokat bogarászni ahhoz, hogy megtudja valaki az éves számlaköltségét. A pénzintézeteknek ugyanis minden év januárjában küldeniük kell egy részletes kimutatást a számlához kapcsolódó előző évi költségekről. Ha valaki nem találkozott ezzel a kimutatással érdemes most előkeresnie, a Bankmonitor szakértői összeszedték hol is érhető el ez a dokumentum az egyes bankok netbankjában, mobilapplikációjában:

CIB Bank: elérhető internetbankon és mobilapplikáción keresztül is. A menüben belépve a Dokumentumok menüpontra vagy annak ikonjára kattintva a ‘Kivonat, díjkimutatás’ fülön belül érhető el a dokumentum.

Erste Bank: George-on belül, mind webes felületen, mind mobilappon elérhető. A kapcsolat ikonra (szövegbuborék) kattintva a Digitális tárhelyen belül érhető el a dokumentum ‘PAD díjkimutatás’ néven.

Gránit Bank: a bank webes felületén érhető el, applikációban nem. A felületre belépve a baloldali menüsávon belül a Postaládában, a Beérkezett levelek között található ‘Tájékoztató lakossági folyószámla Díjkimutatásáról’ néven találod.

K&H Bank: az internetbankon belül az e-dossziét lenyitva az értesítő menüpont alatt található. Applikációban nem elérhető.

Magnet Bank: a webes felületre kell belépni, ahol a bal oldalon a Személyes menüpontot kell kiválasztani, majd azon belül a Levelezés menüpontban található a díjkimutatás.

MBH Bank: Itt azon is múlik, hogy az ügyfél korábban, az összeolvadás előtt melyik banknál volt.

MBH Bank (korábban Budapest Bank) esetén a netbankban a számlainformáción belül a kivonat menüpont alatt érhető el a díjkimutatás.

MBH Bank (korábban MKB Bank) esetén a netbankban a Számlák áttekintése menünk belül, a Számlakivonatok dokumentumok pontban a Letölthető dokumentumok között érhető el a díjkimutatás.

MBH Bank (korábban Takarékbank) esetén az Elektronikus szolgáltatások menüpontban érhető el a dokumentum.

OTP Bank: Az OTP netbankjában a Számlatulajdonos nevére kattintva a Dokumentumok között érhető el a díjösszesítő. Itt lehet dátumra és típusra is szűrni. A megfelelő dokumentumtípus az egyéb. Mobilalkalmazásban alul a Továbbiak menün belül a Dokumentumoknál a Szűrőt kell bekapcsolni, itt lehet a dokumentum típusára szűrni, a megfelelő típus az egyéb.

Raiffeisen Bank: A netbankban a Számlainformációk menüben a Számlakivonatok, értesítők pontot kell választani. Ezen belül ki kell választani a kérdéses bankszámlát. Itt az Értesítők menüpontban található meg a kimutatás. Applikáción keresztül nem érhető el.

Revolut: Az applikációba belépve a Profilra (bal felső sarok) kattintva a Dokumentumok és kivonatok menüpont alatt található a Személyes menü és azon belül a Díjkivonatba lépve tölthető le.

Unicredit Bank: Mind a mobilappban, mind a webes felületen elérhető. Előbbinél az mBanking appba belépve alul a jobb szélső Egyéb ikonra kattintva, a Dokumentumok között található. Netbankon keresztül pedig a Bankolás menüponton belül számlakiválasztás után, a Megtekintés gombra kattintva a Díjkimutatás kategóriában található.

Wise: applikáción belül található. Belépbe a bal felső sarokban a profil (személyes fiók) ikonra kattintva érhető el, Kivonat és dokumentumok menüponton belül a Díjkimutatásra kattintva lehet kiválasztani az előző évre vonatkozó dokumentumot. Netbankban a jobb felső felhasználónévre kattintva a Kivonatok és kimutatások menüben található meg az éves kimutatás.

Az idén ajánlatot is küld a bank a díjkimutatás mellé

Az idei évben újdonságként a számlatulajdonosok a díjkimutatás mellé kaphattak egy kisérőlevelet is, amelyben a bank egy másik számlacsomagját ajánlja a számlatulaj figyelmébe. Mit kell tudni erről a csomagról?

Ha ilyen számlája lett volna a tavalyi évben a kérdéses személynek, akkor a számlaköltségén több, mint ezer forintot spórolhatott volna.

Ezek alapján – persze ha nem változnak a számlahasználati szokások - valóban előnyös lehet erre a csomagra váltani.

Felmerülhet a kérdés, hogy mennyibe is kerülne ez a csomagváltás, hiszen ilyen változtatásokért is felszámíthatnak a bankok díjat. A jegybank jó gyakorlatnak tartaná a korábbi kisérőlevélben szereplő díjcsomagra történő átváltás díjmentes biztosítását. Az ingyenesség azonban nem jelenik meg minden bank hirdetményében egyértelműen, így a csomagváltás kezdeményezése előtt érdemes a számlavezető bankkal egyeztetni.

Egyáltalán nem biztos azonban, hogy a csomagváltás a legjobb megoldás adott esetben. Az így elérhető megtakarítást ugyanis tovább lehet növelni azzal, ha bankot vált valaki és egy másik szolgáltatónál nyit számlát.

Bankváltás vagy bankon belüli csomagváltás?

A Bankmonitor szakértői összeszedték mik lehetnek az előnyei és a hátrányai a bankváltásnak azzal szemben, mint ha valaki csak csomagot váltani. Ezt a két lehetőséget több szempont alapján is érdemes megvizsgálni.

Elérhető jóváírás, ajándékpénz

A legtöbb bank az új ügyfeleket több tízezer forintos ajándékpénzzel csábítják magukhoz. Ezt bankváltással bárki megszerezheti. Ugyanakkor bankon belüli csomagváltásnál jellemzően ilyen ajándékok nem várják a meglévő számlatulajdonosokat.

Milyen díjat, költséget számolnak fel?

A meglévő számla lezárása és egy új csomag nyitása azért jellemzően költségesebb. Itt számolni kell a meglévő számlaegyenleg elutalásának a költségével. Felmerülhet még egyes esetekben kifejezetten a számlazáráshoz kapcsolódó díj is. (Ez azért jellemzően valamilyen kedvezményekkel nyitott számla idő előtti lezárása esetén merül fel.)

Az új csomag megnyitásakor pedig mindenképpen új bankkártyát kell rendelni, ennek is lehet költsége. Illetve nagyon ritka esetekben még a számlanyitásnak is lehet díja, de ez azért ma már nem jellemző.

Alapvetően a számla átalakításáért, a csomagváltásért a bankok felszámolhatnak díjat. Ez azonban jelenleg több pénzintézetnél díjmentes. Attól függően, hogy milyen csomagra vált a számlatulajdonos felmerülhetnek még plusz költségek: ha például a meglévő bankkártyát magasabb díjon biztosítaná az új csomag, akkor sok esetben ezt a különbözetet is beterhelik.

Mennyi energiát vesz igénybe a csomagváltás, bankváltás?

A bankváltással kapcsolatban a legtöbbet hallott kritika az, hogy nagyon sok ügyintézést igényel és lassú a folyamata. Alapesetben ez akár igaz is lehet, hiszen meg kell nyitni az új bankszámlát, le kell zárni a meglévő csomagot a korábbi banknál. A fizetést át kell kérni az új helyre, illetve az esetleges állandó átutalásokat, csoportos beszedési megbízásokat is újra meg kell adni, be kell állítani az új helyen. Ez valóban időigényesebb folyamat lehet, melyet azonban nem kis részben meg lehet spórolni az egyszerűsített bankváltási folyamattal. Ennek keretében az új számla megnyitásánál az új bank elintézi a régi bankkal a feladatok nagy részét Automatikusan beállításra kerülhetnek a csoportos és állandó megbízások, illetve a fizetést is átkérik.

A csomagváltás jóval egyszerűbb, ezzel a lépéssel ugyanis nem változik a számlaszám, így az egyes megbízásokat sem kell újra beállítani.

Mennyit lehet spórolni a csomagváltással, bankváltással?

Ez természetesen egyénfüggő. De általánosságban elmondható, hogy a bankváltással nagyobb az esély a komolyabb megtakarításra. Így az összes bank ajánlata terítékre kerül, ráadásul a saját számlavezető bank új ügyfeleknek szóló egyedi ajánlatait nem is lehet csomagváltással elérni.

Értelemszerűen egy csomagváltással is lehet spórolni, de itt csak az adott bank már meglévő ügyfelei által is elérhető ajánlatok közül lehet választani.

Melyek a legjobb banki ajánlatok?

Nincsen erre a kérdésre általános, mindenki számára érvényes válasz. Az egyes csomagok díjai nagy mértékben függenek a számlahasználati szokásoktól. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői három élethelyzeten keresztül mutatják be az elérhető legjobb ajánlatokat és azok költségét.

1. Átlagbért kereső, netbankot használó számlatulaj

A kérdéses személy az átlagbérnek megfelelő jövedelemmel, azaz 525 900 forint nettóval rendelkezik, fizetését új számlára utalná minden hónapban. Havonta négyszer utalna netbankon, mobilapplikáción keresztül összesen 100 ezer forintot. E mellett még két csoportos beszedési megbízása is teljesül havi 60 ezer forint összegben. Készpénzt havi két alkalommal venne fel összesen 150 ezer forint összegben. E mellett még havi 150 ezer forint összegben vásárol a bankkártyájával az érdeklődő. Ahol lehet az értesítéseket push üzenetben kéri a számlahasználatáról, a díjmentesé készpénzfelvételt ennél a számlánál használná ki az ügyfél.

Az érdeklődőnek a legjobb ajánlatok az első évben teljesen díjmentes, sőt az első két ajánlatnál a még a második év is teljesen ingyenes lenne.

A legjobb a CIB Bank ECO Bankszámlája lenne, a második helyre az Erste Privilégium 2.0 Partner csomagja ért be, a dobogóra pedig még az UniCredit Bank Partner Aktív Nulla csomagja fért fel. A Bankmonitor kalkulátorában szereplő legdrágább csomagnál az első éves díj 264 ezer forint lenne.

2. Átlagbért kereső, kevésbé tudatos számlatulaj

A kérdéses személy az átlagbérnek megfelelő jövedelemmel, azaz 525 900 forint nettóval rendelkezik, fizetését új számlára utalná minden hónapban. Havonta kétszer utalna netbankon/mobilapplikáción keresztül, és kétszer telefonbankon keresztül összesen 40-40 ezer forintot. E mellett még két csoportos beszedési megbízása is teljesül havi 30 ezer forint összegben. Készpénzt havi két alkalommal venne fel összesen 350 ezer forint összegben. E mellett még havi 50 ezer forint összegben vásárol a bankkártyájával az érdeklődő. Ahol lehet az értesítéseket push üzenetben kéri a számlahasználatáról.

Az érdeklődő számára a legkedvezőbb az UniCredit Bank Partner Aktív Nulla csomagja lenne, melynek az első évben a teljes költsége 7080 forint lenne. A második helyre a Gránit Bank Bajnok csomagja futott be, ott az első éves díj 20 880 forint lenne. A dobogóra még a CIB Bank ECO Plusz csomagja fért fel, ott az első évben 28 080 forintot kellene fizetni. A Bankmonitor kalkulátorában szereplő legdrágább csomagnál az első éves díj 315 300 forint lenne.

Látható, hogy itt már nincsenek ingyenes csomagok. Ha azonban az érdeklődő kicsit tudna változtatni a szokásain, akkor érdemben tudna spórolni.

Ha elegendő lenne csak havi 300 ezer forint készpénz, akkor azt teljesen díjmentesen fel tudná venni.

Ha pedig minden átutalását elektronikus csatornán keresztül adná meg, akkor az utalások költségét is ki lehetne nullázni.

Így pedig már teljesen ingyenes csomagot is kaphatna az előző példában szereplő érdeklődőhöz hasonlóan.

3. Minimálbérrel rendelkező számlatulajdonos

A kérdéses személy a minimálbérnek megfelelő jövedelemmel, azaz 214 662 forint nettóval rendelkezik, fizetését új számlára utalná minden hónapban. Havonta kétszer utalna netbankon/mobilapplikáción keresztül 40 ezer forintot. E mellett még két csoportos beszedési megbízása is teljesül havi 30 ezer forint összegben. Készpénzt havi egy alkalommal venne fel összesen 80 ezer forint összegben. E mellett még havi 50 ezer forint összegben vásárol a bankkártyájával az érdeklődő. Ahol lehet az értesítéseket push üzenetben kéri a számlahasználatáról.

Az alacsonyabb jövedelem miatt sokan azt gondolhatnák, hogy itt már egyáltalán nincsenek jó ajánlatok. A valóság ezzel szemben az, hogy a három legkedvezőbb számlacsomag esetében nincs első évben semmilyen költség. A három legjobb ajánlat az CIB Bank ECO Bankszámlája, az UniCredit Bank Partner Aktív Nulla csomagja és az OTP Bank OTP TOP számlacsomagja. A Bankmonitor kalkulátorában szereplő legdrágább csomagnál az első éves díj 264 ezer forint lenne.

A legfontosabb tehát a tudatos számlahasználat és a körültekintő választás. Lehet meglepő, de a fizetés, vállalt jóváírás kevésbé lényeges: már a minimálbér mellett is találni teljesen ingyenes csomagot. Egy átlagos ügyfél valóban 50 ezer forintot spórolhat egy jó váltással, de szélsőséges esetben éves szinten több százezer forintra is rúghat ez a megtakarítás.

Teljesen ingyenes bankszámlák tényleg léteznek?

Az előző példákban teljesen ingyenes csomagokat is lehetett látni, de ilyenek tényleg léteznek? Igen, tudatos számlahasználat mellett vannak olyan bankszámlák, melyeknél nincs számlavezetési díj, nincs átutalási költség, nem kell fizetni a készpénzfelvételért és az értesítések is teljesen ingyen vannak.

Ezen csomagoknál a bankok jellemzően elvárnak egy meghatározott jóváírást, melynek havonta a számlára meg kell érkeznie. Itt nem kell őrületesen magas összegre gondolni, az OTP TOP számlacsomagnál például már 150 ezer forint összegű jóváírás is elegendő lehet a kedvezmények elnyeréséhez.

A megbízásoknál figyelni kell arra, hogy elektronikus csatornán legyen benyújtva a bank részére . Így teljesen ingyenesek lehetne az eseti és állandó átutalások.

. Így teljesen ingyenesek lehetne az eseti és állandó átutalások. Érdemes PUSH üzenetben kérni az üzeneteket, értesítéseket . Így a legtöbb esetben teljesen ingyen lehet értesülni az egyes tranzakciókról. Persze ehhez szükség van applikációra és megfelelő mobilkészülékre mobilnettel.

. Így a legtöbb esetben teljesen ingyen lehet értesülni az egyes tranzakciókról. Persze ehhez szükség van applikációra és megfelelő mobilkészülékre mobilnettel. A készpénzfelvételnél érdemes figyelni arra, hogy jogszabályi lehetőségen felül ne vegyen fel készpénzt az ügyfél. Persze van olyan csomag is, ahol akár 400 ezer forintot is fel lehet venni díjmentesen havonta egy alkalommal, ha valaki az adott bank saját automatáját használja.

Egyes ajánlatokat nem lehet a bankfiókba besétálva elérni, azt az adott bank kiemelt partnerén keresztül lehet igényelni.

Mindenkinek érdemes kalkulálnia a saját szokásainak megfelelően és szem előtt tartania ezeket az irányelveket. Nem kell feltétlenül sokat változnia senkinek ahhoz, hogy a számlaköltségekből le lehessen faragni egy szemmel látható részt.

Mi a helyzet az Alapszámlával, önkéntes díjstoppal?

A díjemelések ellen, illetve a kedvező számladíjak érdekében számos intézkedés lépett életbe az elmúlt időszakban. Érdemes ezeket is áttekinteni, hiszen ezek befolyásolhatják a számlatulajdonosok döntését.

Vége az Alapszámla ingyenességének?!

A tavalyi évben megállapodtak a kereskedelmi bankok és az MNB arról, hogy a magas inflációs környezetben ingyenes az Alapszámla, azaz nem terhelik be a számlavezetési díjat.

Ezzel teljesen díjmentesen lehet elérni a számlaszolgáltatás egy alap szintjét, amelyekért az Alapszámlánál nem kell fizetni:

Így díjmentes a bankkártya.

Havi két alkalommal, összesen legfeljebb 150 ezer forint összegben díjmentes a készpénzfelvétel bármely hazai ATM-ből. VAGY díjmentes lehet a saját bankfiókban havonta egy alkalommal 50 ezer forint összeghatárig készpénzt felvenni. Az ATM-ből ingyen felvehető készpénz limitösszege az Alapszámlánál is 300 ezer forintra emelkedik április elsejétől .

. Havonta négy átutalás is költségmentes összesen legfeljebb 100 ezer forint összegben.

Nem terhelhet díjat a bank forint befizetésekért és a bankkártyás vásárlásokért.

Valamint díjmentesen kell biztosítani a csoportos beszedési megbízásokat is.

Ezért cserébe az előző évre érvényes bruttó minimálbér fél százalékának megfelelő havi díjat szedhet be a bank, ez

az idei évben 1454 Ft/hó költséget jelent. Ezt a havi díjat engedik el a bankok a magas inflációs környezetben.

Ez egészen jó ajánlatnak tűnik, pláne, hogy nincsen lekorlátozva a megbízások száma, összege a fent nevesített limitekben. Azonban a többi megbízásért már felszámíthat költséget a számlavezető. Ugyanakkor van néhány megkötés: Alapszámlát csak az nyithat, akinek nincs másik bankszámlája, nem rendelkezik másik számla felett. Illetve nem lehet hitelkeretet beállítani az Alapszámla mellé.

Akkor mi a baj ezzel az ajánlattal? Alapvetően semmi, csak épp a számlavezetési díj elengedésének feltételei már nem állnak fenn. Ugyanis a díjelengedés csak addig marad érvényben, amíg az éves áremelkedés nem csökken egymást követő három hónapban 4% alá. A januári 2,1 százalékos éves áremelkedéssel teljesült ez a kitétel, így a csomag díjmentessége is bármikor véget érhet.

Ezt mindenkinek szem előtt kell tartania, aki ezt a csomagot választaná, azért az évi 16-17 ezer forintos díjnál már találni jobb ajánlatot. Természetesen a korábban említett megfelelő bankolási szokások és feltételek teljesítése mellett. Azok számára még mindig előnyös lehet az Alapszámla, akik nem tudják, akarják teljesíteni ezeket az elvárásokat.

Mi lesz az önkéntes díjstop lejáratakor?

A bankok tavaly még azt is vállalták, hogy nem fogják emelni a lakossági ügyfelek számlaköltségén, a kapcsolódó díjakon. Sőt a 2025-ben kihirdetett inflációkövető díjemelésüket is visszavonták. Ez az önkéntes díjstop 2026. június végéig marad érvényben.

Első ránézésre ezzel a lakossági ügyfelek megúsznák a 2025-ös és a 2026-os inflációkövető díjemelést is. Ezeket ugyanis minden évben tavasszal hajtják végre. A valóság azonban az, hogy ezen díjemelés nem marad el idén minden banknál, csak elhalasztják azt az év második felére.

A K&H Bank és az UniCredit Bank ugyanis már bejelentette az idei inflációkövető díjemelését – ez 4,4 százalékos díjemelést eredményezhet -, ez majd júliusban lép életbe. Vagyis az év második felétől fogják a számlatulajdonosok ténylegesen érzékelni a drágulást. Ezt a döntést pedig akár a többi bank is meghozhatja még az elkövetkező napokban, hetekben.

Megemelték az ingyenes készpénzfelvételi limitet

Februártól már havi két alkalommal, összesen legfeljebb 300 ezer forintot lehet díjmentesen felvenni bármely hazai bankautomatából. Korábban csak 150 ezer forintot lehetett díjmentesen felvenni havonta legfeljebb két tételben. Ezen jogszabályi lehetőséggel minden számlatulajdonos élhet egy csomagjánál.

Fontos, hogy nyilatkozni kell a számlavezetőnél arról, hogy ott szeretné kihasználni az ügyfél ezt a lehetőséget. Akkor is szükség van ilyen nyilatkozatra, ha csak egy számlával rendelkezik valaki. Szerencsére a megváltozott limitösszeg miatt nem kell újabb nyilatkozatot leadni, a korábbi kérelem érvényben marad.

A számlaköltségek vizsgálatánál ezt a változást figyelembe kell venni. Elképzelhető például, hogy valakinek azért volt magas a tavalyi számlaköltsége, mert sok készpénzt vett fel. Ebben a helyzetben a díjak már azért is érdemben eshetnek, mert az ingyenes készpénzfelvétel limitösszegét idén megemelték. Ezt is be kell kalkulálni akkor, amikor valaki egy csomagváltásról, bankváltásról dönt.

Összegzés

Hogyan lehet éves szinten több tízezer forintot spórolni a bankszámladíjakon?

Először is érdemes mindenkinek átnéznie a saját valós számlaköltségeit.

Érdemes átgondolni, hogy mit lehet „jobban csinálni”. A szokások apró módosítása is jelentős megtakarítást eredményezhet.

Ajánlott szétnézni a piacon, a bankváltással, vagy épp egy bankon belüli csomagváltással rengeteget lehet spórolni. Önmagában az ajánlatok begyűjtése és összehasonlítása gyorsan megvan és ez még nem jelent semmilyen elköteleződést.

Az Alapszámlánál a díjelengedés és az önkéntes díjstop miatt érdemben spórolhatnak, spórolhattak a számlatulajdonosok, de ezen intézkedések átmenetiek.

Így érdemes valamilyen hosszú távú megoldást keresni mindenkinek a számlaköltségei csökkentésére.

Ideális lehet az ajánlatok rendszeres összehasonlítása és a saját szokások rendszeres felülvizsgálata. Ezzel tényleg mindenki saját maga is hatással lehet a költségeire.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images