A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak?
A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak?

Mint arról több sajtóorgánum is beszámolt, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy Facebook-bejegyzésben kijelentette, hogy „A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható! Öt nagy bank maradhat!” Csakhogy a bankszektor erőltetett további konszolidációja nem csupán a verseny gyengítésével, de az adóztatás másodlagos hatásával sem tenné olcsóbbá a bankolást a lakosság és a vállalkozók részére. Akkor pedig mi szükség van rá?
A miniszter úr már jegybanki vezetőként is sokallotta a bankok számát és szorgalmazta a hazai bankrendszer konszolidációját, legutóbb 2019-ben. Pedig addigra már megvalósult a takarékszövetkezeti rendszer konszolidációja és létrejött a Takarék Csoport. Ám ezzel nem zárult le a konszolidáció folyamata: az MKB Bank Nyrt., a Takarékbank Zrt. és a Budapest Bank Zrt. egyesülését követően, 2023. május 1-én kezdte meg működését a Magyar Bankholding Zrt. Azóta a miniszter úr által közzétett ábra szerint

27 bank és 9 hitelintézeti fióktelep szolgálja ki a hazai lakosságot és a vállalkozásokat.

Körülnézve Európában meglehetősen nagy szóródást találhatunk az egyes országokban működő bankok és fióktelepek, valamint ezek alkalmazottainak a számát illetően, mégpedig meglehetősen függetlenül az egyes országok népességétől, területi nagyságától vagy gazdasági erejétől. Így például az Európai Bankszövetség adatai szerint 2024-ben egy banki alkalmazottra Luxemburgban 26, míg Litvániában 404 lakos jutott. Magyarországon 2024-ben ugyanez az arány 244 fő volt, ami a két szélső érték között helyezkedett el, s némileg meghaladta az EU átlagot.

A három legnagyobb bank piacrészesedése alapján számolt koncentrációs mutató 2021 végén hazánk esetében 60,9% volt, míg az EU két szélső értékét e téren is Litvánia (98,7%) és Luxemburg (43,3%) tudhatta magáénak. A koncentráció és a verseny közötti kapcsolat jellege persze mindenekelőtt a versenykörnyezettől függ, az pedig piaconként meglehetősen eltérő. A koncentráció magas foka ugyan nagy piaci erőre utalhat, ugyanakkor – minden egyéb tényezőtől eltekintve – a koncentrált piacokon általában gyengébb a verseny intenzitása. Emiatt rejtély, hogy vajon milyen előnnyel járna az ügyfelek számára a magyar bankszektor további koncentrációja.

A magyar bankszektor egyéb mutatók szempontjából is valahol az európai középmezőnyben helyezkedik el, két mutatótól eltekintve. Egyfelől a bankszektorban a 2024 végén a sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 22,6%-ot ért el, ami valóban európai csúcsot jelentett – ám a kiemelkedő jövedelmezőség jelentős részben a magas inflációnak volt betudható. Másfelől viszont 2024-ben a bankszámlával nem rendelkező lakosság aránya Románia és Bulgária után Magyarországon volt a legnagyobb (11,8%), vagyis van még tere nálunk a szolgáltatások bővítésének. Ezért e mutató alapján sem világos, hogy miért is lenne nálunk túl sok bank.

A miniszter úr által preferált ötös szám a numerológiában – vagyis a számmisztikában – valóban mágikusnak számít, ám közgazdasági szempontból nincs semmilyen megkülönböztetett szerepe. Éppen ezért nem érthető az, hogy szerinte miért éppen csak öt nagy banknak kellene megmaradnia.

Ráadásul kérdéses, hogy a szereplők számának erőteljes csökkenése miként hatna a versenyre. Tapasztalatok szerint ugyanis egyes piaci szegmensekben (pl. a piaci lakáshiteleknél és a személyi kölcsönöknél vagy a betéti üzletágban) gyakran éppen a kisebb piaci részesedéssel rendelkező bankok ajánlanak kedvezőbb kamatokat, hiszen ők azok, akik kifejezetten a piaci részesedésük növelésére törekszenek, aminek érdekében előszeretettel élnek az árverseny eszközével is.

Ugyanakkor a miniszter úr az általa drágának ítélt bankszolgáltatások kapcsán még csak említést sem tett a bankszektor költségvetési kapcsolatainak a bankok árazására gyakorolt hatásairól. Pedig ennek bizony nagy jelentősége van nálunk: a hazai bankoknak ugyanis a 2025. évi költségvetési előirányzat szerint a hagyományos adókon kívül 842 milliárd forintot kellett befizetnie az államkasszába különadó, extraprofitadó és tranzakciós illeték formájában (Forrás: 2025. évi költségvetés). Ráadásul ez az összeg nem tartalmazta a többször is meghosszabbított kamatstop, az ATM telepítési kötelezettség és az idén kétszeresére növelt ingyenes készpénzfelvételi lehetőség további több tízmilliárdos nyereségcsökkentő hatását. A 842 milliárd Ft-nak kereken 70%-a jut a tranzakciós adóra, ami a költségvetési törvényben korrekt módon mint a fogyasztáshoz kapcsolt adó szerepel.

Az ilyen adók pedig köztudottan árnövelő hatásúak.

Pénzügyi tranzakciós adót (FTT) persze Európában sok más ország – Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Belgium, Finnország, Svájc és az Egyesült Királyság – is kivet többnyire a részvényekhez, kötvényekhez és származtatott termékekhez hasonló pénzügyi eszközök vételére vagy eladására. Az említett országokban az ilyen adók kulcsa 0,02% és 1,32% között mozog. A magyarországi pénzügyi tranzakciós illeték mértéke átutalásoknál és egyéb műveleteknél 0,45%, (tranzakciónként legfeljebb 20 000 Ft), míg készpénzfelvétel esetén 0,9% (felső korlát nélkül), értékpapír műveletek esetén pedig 0,3% (legfeljebb 10 000 Ft). A magyar illeték kulcsai nem lógnak ki a más országokban alkalmazott kulcsok mezőnyéből. Csakhogy míg a felsorolt országokban a tranzakciós adót/illetéket csak meghatározott részvényügyletekre vagy nagyfrekvenciás értékpapír kereskedésre vetik ki, addig nálunk lényegében a bankokon keresztül lebonyolított teljes fizetési forgalmat terheli. Mivel pedig az illetékfizetés kötelezettje a pénzintézet, ezért a díjtarifáit úgy kell kialakítania, hogy a működési költség megtérülése fölött elegendő fedezet maradjon az illeték megfizetésére is. Végül, de nem utolsósorban: a pénzügyi szolgáltatások esetében figyelembe kell venni azt is, hogy azok tárgyi adómentes tevékenységek, ezért a bankok nem igényelhetik vissza az általuk igénybe vett áruk és szolgáltatások áfáját, hanem azt költségként kell elszámolniuk. Minthogy pedig a hazánkkal határos hét országban a normál áfakulcs 2 és 7 közötti százalékponttal alacsonyabb, mint nálunk, ezért

azonos költséghányad esetén a pénzügyi szolgáltatás nálunk mindig drágább lesz, mint a szomszédos országokban.

A hazai bankok által fizetendő extraprofitadónak (különadónak) ugyancsak van árbefolyásoló hatása, az ugyanis sávos rendszerben a pénzügyi szektor korrigált adózás előtti eredményére vetül. Az idei adóévben a kormány jelentősen, a korábban tervezettnek mintegy a kétszeresére emelte a banki extraprofitadót a 358/2025 számú kormányrendelettel. A módosítás értelmében a 20 milliárd forintot meg nem haladó adóalaprész után 10%, míg az e feletti összegre 30% a különadó mértéke. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb bankok a méretgazdaságosság révén elért többletjövedelmükből magasabb adót is tartoznak fizetni, vagyis szűkebb lehetőségük marad arra, hogy a szolgáltatásaik díjából engedményt adhassanak. Ez viszonylagosan kedvezőbb helyzetbe hozza a kisebb bankokat. A miniszter úr által szorgalmazott konszolidáció viszont éppen a kicsik említett előnyét szüntetné meg, hiszen a bankszektor mérlegfőösszegének és nyereségének a változatlansága esetén egyedül a 30%-os adósávba eső jövedelem összege növekedne. Vagyis a bankszektor erőltetett további konszolidációja nem csupán a verseny gyengítésével, de az adóztatás másodlagos hatásával sem tenné olcsóbbá a bankolást a lakosság és a vállalkozók részére. Akkor pedig mi szükség van rá?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

