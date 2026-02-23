Az AI saját maga nevezte meg, melyik két szektort fogja teljesen felforgatni

A Deutsche Bank kutatóintézete a pénzintézet saját, a Google Gemini modelljére épülő, dbLumina nevű MI-eszközét kérte fel a mesterséges intelligencia gazdasági és munkaerőpiaci következményeinek értékelésére. Az elemzés rámutatott, hogy bár a technológia globálisan növeli majd a GDP-t és a termelékenységet, jelentős átrendeződést okoz az adatintenzív, automatizálható feladatokra épülő ágazatokban,
elsősorban az informatikában és a pénzügyi szektorban.
A pénzügyi területen belül a vagyonkezelés van a leginkább veszélyben, mivel az MI alapjaiban kérdőjelezi meg az emberi tanácsadók szerepét. Az előrejelzések szerint a globális robotanácsadói piac mérete a 2023-as 7,39 milliárd dollárról
2032-re 72 milliárd dollárra nőhet, a kezelt vagyon pedig 2028-ra elérheti a 2330 milliárd dollárt.
Az algoritmikus kereskedés, a csalásfelderítés és az ügyfélszolgálat szintén az MI célkeresztjében van. Ugyanez igaz a strukturált adatfeldolgozásra épülő munkakörökre, például egyes könyvelői, könyvvizsgálói és jogi asszisztensi feladatokra is.
Az elemzés szerint azok az ágazatok maradnak biztonságban, amelyek érzelmi intelligenciát, kézügyességet vagy stratégiai vezetői képességeket igényelnek. Ilyen területnek számít például az ápolás, az oktatás, az építőipar, illetve a felsővezetői pozíciók köre.
Az MI emellett azt tanácsolja, hogy a munkaerőpiaci alkalmazkodás érdekében érdemes az új technológia köré épülő szakmák felé fordulni. A prompttervezés (prompt engineering), az MI-etika és a mesterségesintelligencia-fejlesztés területén várhatóan még hosszú távon lesz kereslet az emberi munkaerőre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
