Csúcson vannak a bónuszok a Cityben, de olyan pocsék az adózás, hogy sokan elköltöznének

A válaszadók 55 százaléka – ami a felmérés történetében a legmagasabb arány – arra számít, hogy idei tavaszi bónusza meghaladja az előző évit. Közel egyharmaduk fontban nézve hat- vagy hétjegyű összeget vár. Az elégedettséget azonban beárnyékolja az adórendszerrel kapcsolatos frusztráció:
a megkérdezettek 41 százaléka elismerte, hogy fontolgatja a költözést,
további 12 százalékuk pedig nem zárja ki ezt a jövőben, például nyugdíjasként. A felmérést 1100 olvasó töltötte ki.
Az elégedetlenség fő forrása az úgynevezett százezres adócsapda. Aki évi 100 000 font körül keres, annak a marginális adókulcsa a befagyasztott adóküszöbök miatt elérheti a 62 százalékot, a diákhitel-törlesztéssel együtt pedig akár a 71 százalékot is. Többen arról számoltak be, hogy évek óta szándékosan 99 999 fontra szorítják le az adóköteles jövedelmüket, teljes bónuszukat nyugdíjcélú megtakarításba irányítva. "
A százezer font ma már nem nagy fizetés, de a brit adórendszer még mindig úgy kezeli
– fogalmazott az egyik válaszadó. Volt, aki a munkaóráit csökkentette, hogy ne lépje át a küszöböt, mondván: "a húsz százalékkal több szabadidő többet ér, mint a levonások után megmaradó 38 penny minden egyes fontból."
Az Egyesült Királyság 2023 októberében eltörölte a bankári bónuszplafont.
Ez az intézkedés a korábbi, az alapbér legfeljebb kétszáz százalékában maximalizált bónusz helyett a teljesítményarányos javadalmazás felé tolta el a kompenzációs csomagokat. Az alapfizetések terén viszont visszafogottság tapasztalható: csak minden harmadik válaszadó kapott inflációt meghaladó emelést, negyven százalékuk infláció alatti emelésben részesült, négy százalékuknál pedig csökkent az alapbér. "A bankok mindig az alacsonyabb fix költségeket preferálják, és inkább nagyobb bónuszokban fizetnek, ami kockázatcsökkentő az üzletükre nézve" – mondta Susannah Streeter, a Wealth Club befektetési stratégája.
A bónuszok felhasználását tekintve a fogyasztás történelmi mélypontra esett: mindössze 11 százalék tervezi, hogy elkölti a kapott összeget.
A többség adóhatékony befektetést választ.
A részvényalapú megtakarítási számlák (ISA) népszerűsége új csúcsra ért: a válaszadók 62 százaléka tervez ide fektetni, szemben a tavalyi 55 százalékkal. Sokan a házastársuk 20 000 fontos keretét is ki akarják használni. A nyugdíjcélú megtakarítás a második helyen áll, de vonzerejét csökkenti, hogy 2027-től a nyugdíjakat is örökösödési adó terheli, a legmagasabb keresők éves befizetési kerete pedig mindössze 10 000 fontra zsugorodik. A kriptovaluták iránti érdeklődés az egy évvel ezelőttihez képest a felére, 3 százalékra esett, míg az arany és nemesfémek iránt 6 százalék érdeklődik. A megtakarítási célok között megugrott a lakásvásárlásra és jelzáloghitel-törlesztésre gyűjtők aránya. Ez nem meglepő, hiszen idén 1,8 millió lakástulajdonos kedvező kamatozású hitelének jár le a kamatperiódusa.
A kivándorlást mérlegelők körében a fiatalabb, gyermektelen válaszadók felülreprezentáltak.
Ők jellemzően a százezres adócsapdában ragadtak, és tisztában vannak vele, hogy gyermekvállaláskor elveszítenék az állami gyermekfelügyeleti támogatást is. A külföldi munkavállalók különösen veszélyeztetett csoportnak tűnnek. "Tíz éve London úti cél volt, ma kompromisszum" – írta egy magántőke-alapnál dolgozó európai válaszadó. A leggyakrabban említett célpont a Közel-Kelet, de az Egyesült Államok, Szingapúr és európai fővárosok – köztük Dublin – is felmerültek. A nyugdíjkorhatárhoz közelítők inkább Olaszországot vagy Spanyolországot szemelték ki. A Skóciában dolgozó válaszadók az angol határon túlra költöznének a magasabb skót adók elől. Aki mégis marad, az jellemzően családi kötöttségekre hivatkozik. Egyikük bevallotta: "Nem tudom itthagyni a gyönyörű kertemet."
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
