Nagy Márton megnevezett négy bankot, amely maradhat az országban

Nagy Márton többek között elmondta, hogy a nemzetgazdasági ágazatok többségében nőtt a hazai irányítású vállalatok aránya a hozzáadott értékben az elmúlt 15 évben, több szektorban azonban ez nem sikerült.
Fájónak nevezte, hogy a kiskereskedelemben ez az arány 41 százalékról 40 százalékra csökkent.
Emellett a távközlést, az IT szektort és az építőanyag-ipart nevezte meg, ahol maradt a külföldi túlsúly. A bankszektorban is van még tennivaló, és megismételte korábbi nyilatkozatát, hogy öt nagy banknak kell maradnia:
- az OTP,
- az MBH Bank,
- a K&H
- és az UniCredit
mellett az "ötödik hely jelenleg kiadó" - jegyezte meg.
Az MNB 2021 óta érvényes besorolása szerint jelenleg
hét nagybank működik Magyarországon
(ennyien rendelkeznek 3000 milliárd forint feletti mérlegfőösszeggel a kereskedelmi bankok közül), ezért úgy tűnik, két nagybank beolvadását tartaná még kívánatosnak Nagy Márton egy hazai hitelintézeti csoportba. A hét nagybank a 2024 végi konszolidált mérlegfőösszegük szerint a következő:
- OTP,
- MBH,
- K&H,
- UniCredit,
- Erste,
- Raiffeisen,
- CIB,
közülük kettő (OTP, MBH) rendelkezik magyarországi, kettő ausztriai (Erste, Raiffeisen), kettő olaszországi (UniCredit, CIB), egy pedig belgiumi (K&H) döntéshozatali központtal. Nagy Márton egyébként már 2014-ben és 2019-ben is emlékezetes kijelentést tett arról, hogy öt nagybanknak kellene szerinte maradnia.
Értelmezésünk szerint tehát 7 nagybank működik Magyarországon, amelyek közül 4 konkrét pénzintézetet meg is nevezett. A CIB Bankot, az Erste Bankot, és a Raiffeisen Bankot ő tehát egy külön kategóriába sorolta a másik 4-től, és szavait úgy lehet értelmezni, hogy ezek közül a bankok közül többet sem lát szívesen az országban.
Üzent a kkv-knak is
2010 óta ötszörösére, 3 ezerről 15 ezerre nőtt az exportképes kkv-k száma, és a magyar export kellően diverzifikált, és magas a high-tech aránya - fogalmazott a miniszter.
Nagy Márton hamisnak nevezte azokat az állításokat, hogy a magyar cégek hátrányt szenvednek a támogatási politikában. A vállalkozásfejlesztésre fordított források közel kétharmada 2026-ban a kis- és közepes cégeket segítette. Megemlítette az államadósság finanszírozásában a magyar háztartások növekvő szerepét. A külföldiek részaránya az állampapír-állományból 14 százalékponttal csökkent, a lakossági részarány pedig 21 százalékponttal emelkedett 2010 óta.
Kell az árkorlátozás
Nagy Márton szükséges lépésnek nevezte az árkorlátozó intézkedéseket, mint az árréscsökkentés vagy a kötelező akciózás, mert, ezek az intézkedések csökkentették az inflációt, és ezeknek az unortodoxnak titulált intézkedéseknek egy részét Európa más országában is alkalmazzák.
A pénzügyekre kitérve elmondta: nincs "fiskális alkoholizmus", a költségvetési hiány kontroll alatt van, a deficit (ESA-alapú) tavaly 4,7 százalékra csökkent. A hiány nagyrészt a kamatkiadásokból ered, az elsődleges egyenleg stabil, a folyó fizetési mérleg többletes. Megjegyezte: az államadósság növekedését meg kell fordítani. A jegybanki tartalékok szintje történelmi csúcsra, 60 milliárd euró fölé nőtt és a bankrendszer működése is stabil.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
