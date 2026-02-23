Újabb hagyományos bank kezdi el használni a brit sztárneobank platformját

A brit Starling Group újabb tízéves megállapodást kötött, ezúttal az új-zélandi SBS Bankkal. Az egyezség értelmében a pénzintézet a Starling Engine platformjára állítja át banki rendszereit.

Az SBS Bank immár a negyedik olyan külföldi ügyfél, amely

a Starling saját fejlesztésű Engine platformját veszi használatba.

A brit digitális bank és szoftverszolgáltató ezzel tovább bővíti nemzetközi jelenlétét, miközben a hazai piacán egyre élesebb a verseny az alapvető bankszámla-szolgáltatások terén.

A Starling az ázsiai–csendes-óceáni régióban az ausztrál AMP Bank után már a második ügyfelét szerezte meg. Az Engine platformot emellett a romániai Salt Bank és a kanadai Tangerine is használja; utóbbi a Bank of Nova Scotia digitális bankja.

Az SBS Bank egy tagi tulajdonban lévő pénzintézet, amelyet az új-zélandi Déli-szigeten, Invercargill városában alapítottak. A Starling stratégiája egyértelmű:

szoftverlicencelésre építve igyekszik új bevételi forrásokat teremteni a nemzetközi piacokon.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Â© 2025 SOPA Images via Getty Images