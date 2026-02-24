Aggódni kezdett a piac a JP Morgan miatt, de most lehűtötte a kedélyeket a legnagyobb amerikai bank

A JPMorgan Chase az első negyedévben erős befektetési banki bevételekre és piaci üzletági növekedésre számít, a bank menedzsmentjének jelzése enyhítheti a közelmúltbeli részvénypiaci eladási hullám miatt felmerült aggodalmakat. A pénzintézet befektetői napján Jamie Dimon vezérigazgató is megerősítette, hogy még évekig a bank élén marad - írja a Reuters.

A befektetők körében az elmúlt hetekben nőtt az aggodalom, hogy a mesterséges intelligencia okozta piaci turbulenciák – különösen a szoftver- és technológiai szektorban – visszavethetik a felvásárlásokat (M&A) és a technológiai startupok tőzsdei bevezetését (IPO).

A JPMorgan azonban közölte, hogy

az első negyedévben a befektetési banki díjbevételek tíz százalék feletti, akár a húsz százalékot is megközelítő növekedést érhetnek el.

Doug Petno, a kereskedelmi és befektetési banki üzletág társvezérigazgatója elmondta, hogy az év erősen indult. Kiemelte, hogy a tervezett ügyletek állománya (pipeline) széles körben erős, az M&A-szegmensben pedig olyan stratégiai hajtóerők érvényesülnek, amelyeknek köszönhetően a tranzakciók többsége átvészeli a piaci volatilitást.

A pénzintézet a tőkepiaci üzletágban szintén tíz százalék feletti bevételnövekedésre számít a negyedévben. Az erős piaci ingadozások jellemzően megemelik a kereskedési volumeneket, mivel a befektetők fedezeti ügyleteket kötnek, átrendezik portfóliójukat, és rövid távú lehetőségeket ragadnak meg. Ez a folyamat végső soron növeli a bankok kereskedési bevételeit.

A JPMorgan fenntartotta a 2026-os évre vonatkozó, korrigált 105 milliárd dolláros költségtervét, miközben folytatja fiókhálózatának modernizálását és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásait. A bank idén 19,8 milliárd dollárt tervez technológiára fordítani, ami tízszázalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. Jeremy Barnum pénzügyi igazgató kiemelte, hogy a gépi tanulás és az analitikai célú mesterséges intelligencia már mérhető eredményeket hoz a bevételi oldalon. Az UBS elemzői szerint a piac a nagy bankokat – különösen a globális óriásbankokat – a mesterségesintelligencia-forradalom relatív nyerteseiként kezeli a pénzügyi szektoron belül.

Az amerikai fogyasztók a magas kamatok és a gazdasági bizonytalanság ellenére továbbra is ellenállóak. Marianne Lake, a JPMorgan egyik felsővezetője elmondta: az alacsonyabb jövedelmű ügyfélszegmensben sem tapasztaltak romlást, a kártyás költések stabilak, a hitelminőség pedig nem romlott. A bank 17 százalékos, az immateriális javakkal csökkentett saját tőkére vetített megtérülést (ROTCE) céloz meg.

Jamie Dimon, aki két évtizede áll a pénzintézet élén, a hétfői New York-i befektetői napon jelezte:

még néhány évig vezérigazgatóként, azt követően pedig esetleg ügyvezető elnökként marad a banknál.

Irányítása alatt a JPMorgan mind eszközállományát, mind tőzsdei értékét tekintve a Wall Street élére került. A bank több mint 800 milliárd dolláros piaci kapitalizációja meghaladja két legnagyobb riválisa, a Bank of America és a Citigroup együttes értékét. A pénzintézet részvényei 2025-ben 34,4 százalékkal emelkedtek, felülmúlva mind a nagybankokat követő indexet, mind a szélesebb piaci referenciaindexet.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ