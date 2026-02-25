2022 szeptembere óta nem láttak ilyen jelzáloghitel-kamatokat Amerikában

Az Egyesült Államokban 2022. szeptember eleje óta a legalacsonyabbra csökkent a 30 éves jelzáloghitelek kamata a február 20-án végződött héten - közölte az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetsége (Mortgage Bankers Association of America - MBA) szerdán.

Az MBA által közzétett adatok szerint a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata az előző heti

6,17 százalékról 6,09 százalékra, 2022 szeptember eleje óta a legalacsonyabb szintre csökkent a múlt héten.

Egy évvel ezelőtt 6,88 százalékon állt a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata.

Ugyancsak szerdán ismertették, hogy a jelzáloghitel-igénylések száma heti szinten 0,4 százalékkal nőtt az előző heti 2,8 százalékos bővülést követően.

Az MBA szezonálisan kiigazított adatai szerint a lakáshitel-refinanszírozás kérelmek száma heti összevetésben 4 százalékkal, éves szinten 150 százalékkal emelkedett. A jelentős mértékű százalékos változás oka elsősorban az alacsony bázis. A már meglévő jelzáloghitellel rendelkező lakástulajdonosok közül sokan 5 százalék alatti kamattal vettek fel hitelt, ami erőteljesen visszavetette a refinanszírozási tevékenységet a magas kamatkörnyezetben; azonban akik az elmúlt három évben vettek fel jelzáloghitelt, azok közül jelenleg sokaknak előnyt jelenthet a lakáshitel-refinanszírozás.

A lakáshitel-refinanszírozási kérelmek az összes jelzáloghitel-igénylés 58,6 százalékát tették ki a múlt héten,

szemben az előző heti 57,4 százalékkal.

A jelzáloghitelek átlagos kamata 2022. szeptember eleje óta a legalacsonyabb szintre csökkent a múlt héten. Bár az alacsonyabb jelzáloghitel-kamatok segítenek mérsékelni a megfizethetőségi akadályokat, az ingatlanárak továbbra is kissé magasabbak, mint egy évvel ezelőtt, és a folyamatos gazdasági bizonytalanság továbbra is erősen rányomja bélyegét a fogyasztói hangulatra - nyilatkozta Joel Kan, az MBA vezető közgazdásza.

Az Egyesült Államokban a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata 2023. október végén 2000 szeptembere óta a legmagasabb szinten, több mint 23 éves csúcson, 7,90 százalékon állt.

