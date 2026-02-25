  • Megjelenítés
Az egyik nagybank már az AI-korára készíti fel a dolgozóit, alapvető változásokra készülnek
Az egyik nagybank már az AI-korára készíti fel a dolgozóit, alapvető változásokra készülnek

A Commonwealth Bank of Australia (CBA) 90 millió ausztrál dolláros, hároméves programot indít, amellyel felkészíti munkavállalóit a mesterséges intelligencia térnyerése miatt átalakuló munkaerőpiaci környezetre - közölte a Finextra.
A Future Workforce Program névre keresztelt kezdeményezés a bank szerint nem egy egyszerű képzési csomag, hanem a szervezeten belüli készségfejlesztés és karrierépítés strukturális újragondolása. A program részeként elindították a Grow Your Career elnevezésű belső portált is. Ez a felület a dolgozók meglévő tudása és tapasztalata alapján ajánl belső álláslehetőségeket, valamint segít átlátni, hogyan alakulhatnak át a jelenlegi munkakörök.

Matt Comyn vezérigazgató szerint a vállalatoknak és a munkavállalóknak egyaránt fel kell készülniük arra, hogy

a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap, ami alapvetően megváltoztatja a munka jellegét.

A hatás egyenlőtlen lesz, és az ütem sem kiszámítható, de igyekszünk elébe menni

– fogalmazott a cégvezető.

A CBA közlése szerint eddig több mint 30 ezer alkalmazottjuk vett részt MI-fókuszú képzésen, bár a program ennél szélesebb spektrumot fed le. Comyn hangsúlyozta, hogy a nem technikai jellegű készségek – mint az ítélőképesség, a kritikus gondolkodás, a problémamegoldás és az empátia – továbbra is kiemelten fontosak maradnak a bank toborzási és fejlesztési stratégiájában. Az új program kifejezetten abban segít, hogy a dolgozók magasabb hozzáadott értékű pozíciókba léphessenek, ahol ezekre a kompetenciákra van szükség.

A pénzintézet korábban már részletes jelentést tett közzé MI-stratégiájáról és az eddigi eredményekről. Tavaly decemberben pedig partnerséget kötöttek az OpenAI-jal, amelynek keretében kisvállalkozásoknak nyújtanak képzést, többek között a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

