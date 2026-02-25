  • Megjelenítés
Máig kísért a világ legnagyobb piramisjátéka: csúnyán megbűnhődött érte az európai óriásbank
Máig kísért a világ legnagyobb piramisjátéka: csúnyán megbűnhődött érte az európai óriásbank

Portfolio
Nagyot zuhant az HSBC profitja, többek között azért, mert a pénzintézetnek céltartalékot kellett képeznie a Bernie Madoff nevével fémjelzett piramisjáték jogi kiadásaira. A vállalat adózás előtti eredménye azonban felülmúlta a várakozásokat, így lehetőség nyílt az egyik legfontosabb jövedelmezőségi célszám megemelésére.

A bank tavaly 29,9 milliárd dolláros adózás előtti nyereséget ért el. Ez 7 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, az elemzői konszenzust mégis mintegy egymilliárd dollárral meghaladta.

A visszaesés 4,9 milliárd dollárnyi egyszeri tételnek tudható be.

Ezek között szerepelt

Az HSBC az átlagos saját tőkére vetített megtérülésre (ROTE) vonatkozó célját 17% fölé emelte 2028-ig. A korábban 2027-ig kitűzött cél a 15% körüli szint (mid-teens) volt. A mutató tavaly 13,3 százalékon zárt.

Georges Elhedery vezérigazgató másfél éve vezeti a bankot, és ez idő alatt jelentős átalakítást hajtott végre. A működési struktúrát kelet-nyugat felosztás mentén szervezte újra, az Egyesült Államokban és Európában pedig leépítette a nem kellően hatékony befektetési banki egységeket. Emellett csökkentette a felsővezetői szintek számát is. A bank tavaly összesen tizenegy üzletágból vagy piacról vonult ki világszerte.

Az átalakulás egyik jelentős eleme volt, hogy

az HSBC egy 13,7 milliárd dolláros tranzakció keretében kivásárolta a Hang Seng Bank kisebbségi részvényeseit.

A pénzintézet szerdán közölte, hogy az egyesített működéstől 2028 végéig 900 millió dolláros bevételi és költségszinergiát vár. Ennek megvalósítása ugyanakkor mintegy 600 millió dolláros átszervezési költséggel jár.

Az eredmények hatására a hongkongi tőzsdén 2,5 százalékot emelkedett a bankpapír árfolyama. A londoni jegyzés tavaly 50 százalékkal ugrott meg, idén pedig további 10 százalékot erősödött, így a bank piaci kapitalizációja mintegy 300 milliárd dollárra rúg. A pénzintézet a részvényenkénti végleges osztalékot 45 centben határozta meg. Ez még az évközi 30 centes osztalékkal együtt is elmarad a 2024-es, összesen 87 centes kifizetéstől. A Jefferies elemzői szerint a befektetők üdvözölhetik a jó eredményeket. Ugyanakkor kérdéseket vethet fel a 2026-ra jelzett mindössze 1 százalékos költségnövekedés, tekintettel a mesterséges intelligenciába való befektetés szükségességére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

