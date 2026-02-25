Súlyos hitelbedőléseket okozhat a mesterséges intelligencia az utóbbi évek slágerpiacán

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A Matthew Mish vezette stratégiai csapat alig egy hónapja még 13 százalékos csúcsot vetített előre arra az esetre, ha a mesterséges intelligencia agresszív átrendeződést idéz elő a hitelfelvevők körében.

Az azóta eltelt hetekben azonban a félelmek tovább mélyültek, így a kedden közzétett frissített jelentés a legkedvezőtlenebb kimenetel esetén már két százalékponttal magasabb nemteljesítési rátával számol. Az elemzők szerint az új tényező egy egyértelműbb kiváltó ok megjelenése:

a gyors és súlyos, AI-alapú piaci felforgatás.

A piaci feszültséget több friss fejlemény is fokozta. A hét elején a Citrini Research riasztotta meg a befektetőket egy olyan forgatókönyvvel, amely szerint a mesterséges intelligencia fejlődése 2028-ra kétszámjegyű amerikai munkanélküliségi rátához vezethet. Ezzel párhuzamosan a Blue Owl Capital felfüggesztette a visszaváltásokat egyik magánhitel-alapjából. Ez tovább növelte az aggodalmakat a közvetlen hitelezést végző intézmények kitettségével kapcsolatban, különös tekintettel a szoftveripari cégekre.

Mi az a private credit (magánhitel-finanszírozás)?

Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.

A UBS stratégái szerint a legélesebb kockázatot egy szektorspecifikus sokk jelenti, amely láncreakciószerű nemteljesítéseket indíthat el. Hozzátették, hogy a technológiai szektor különösen sebezhető a mesterséges intelligencia adaptációja vagy egy hirtelen visszaesés miatt.

A jelentés szerint

a magánhitel-piaci nemteljesítési ráta jelenleg 3 és 5 százalék között mozog.

Ugyanakkor a pénzügyi feszültség jelei – például a tőkésített kamatfizetések (PIK) aránya – már a járvány utáni csúcsokat közelítik.

A UBS a tőkeáttételes hitelek és a magas hozamú vállalati kötvények esetében is emelte a kockázati becsléseit. A legrosszabb forgatókönyv szerint 6, illetve 10 százalékos nemteljesítési rátát valószínűsítenek, szemben az egy hónappal korábbi 4, illetve 8 százalékos értékekkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images