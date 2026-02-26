  • Megjelenítés
Demján Sándor Program: heteken belül indul a céges roham az újabb 200 milliárdért
Bank

Demján Sándor Program: heteken belül indul a céges roham az újabb 200 milliárdért

Portfolio
Ahogy Nagy Márton miniszter már jelezte, újabb 200 milliárd forinttal növeli a kormány az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban elérhető finanszírozási termékeinek keretösszegét, amely így összesen 900 milliárd forintra bővül. A keretemelés célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások kedvező feltételek mellett juthassanak fejlesztéseiket és működésüket támogató forrásokhoz a jelenlegi piaci környezetben is, ezzel erősítve versenyképességüket, valamint exportpiaci jelenlétüket - hívta fel a figyelmet az EXIM.

Az újabb keretemelést a vállalkozások finanszírozási igényei és a jelenlegi piaci környezet indokolják, amelyben korlátozottan érhetők el kedvező feltételű finanszírozási lehetőségek. A 200 milliárd forintos keretbővítésből

  • 100 milliárd forint kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására irányul, a forgóeszköztervek megvalósítása esetében a vállalkozások legfeljebb 1 milliárd forint összegű pénzügyi forrást igényelhetnek,
  • a lízinghitelek finanszírozási kerete további 40 milliárd forinttal emelkedik, míg
  • a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete összesen 60 milliárd forinttal bővül.

A termékekre a kérelembefogadás március 16-tól indul.

„A Demján Sándor Program EXIM-es termékeire az indulás óta

2863 darab igény érkezett be, és eddig összesen 778 vállalkozás számára tudtunk támogatást nyújtani.

Még több Bank

Különleges AI-csapatot alapított az egyik amerikai nagybank

Magyarország, 1948: öt bank maradhat

Nőtt az amerikai bankok nyeresége, hároméves csúcsot döntött a hitelezés

Ez nagyon fontos visszajelzés számunkra és egyértelműen mutatja, hogy a hazai vállalkozások számára valódi értéket jelentenek a kedvező feltételekkel elérhető forrásaink. A keret bővítésével a célunk, hogy a hazai kis- és középvállalkozások minél szélesebb köre férjen hozzá kedvező kamatozású finanszírozási lehetőségekhez, ezzel elősegítve méretük növekedését, valamint versenyképességük és exportteljesítményük erősítését.” – nyilatkozta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

dr. Berta Adrienn
EXIM Magyarország, vezérigazgató
Dr. Berta Adrienn több éves vezetői, vállalati finanszírozási és vállalati jogi, valamint banki tapasztalattal rendelkező szakember. Az EXIM Magyarország vezérigazgatója, amely pozíciót 2025 májusától
Tovább

A program tavalyi indulása óta az EXIM Magyarország összesen 655 milliárd forint értékben fogadott be finanszírozási kérelmeket. Az igénylések ágazati megoszlása alapján a termékpaletta a vállalati igények széles körét fedi le. A befogadott hitelvolumen

  • 26 százaléka a feldolgozóiparhoz,
  • 24 százaléka az ingatlanfejlesztés és építőipar területéhez, míg
  • 18 százaléka a kereskedelemhez kapcsolódik.

A befogadott kérelmek összege 50 százalékban forint-, 50 százalékban euróalapú konstrukcióra érkezett.

Az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv részeként megvalósuló Demján Sándor Program hatékonyan járul hozzá a magyar gazdaság dinamizálásához, a vállalkozások beruházási aktivitásának fenntartásához, valamint az exportképesség erősítéséhez - írják.

Az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban meghirdetett termékei 2025. január 6-án indultak, négy finanszírozási konstrukcióval és 350 milliárd forintos kezdő keretösszeggel. A finanszírozási lehetőségek köre 2025 tavaszán tovább bővült. Március elején elindult a Jövő Exportőrei Lízing konstrukció, majd májusban a Jövő Exportőrei Befektetési Hitel és a Jövő Exportőrei Forgóeszközhitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára. Az új konstrukciók bevezetésével a program teljes keretösszege 600 milliárd forintra emelkedett. A forgóeszközhitel iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, a konstrukció 250 milliárd forintos kerete néhány nap alatt teljes egészében lekötésre került. 2025 novemberében – a vállalkozások részéről jelentkező jelentős finanszírozási igényekre reagálva – a kormány döntése alapján további 100 milliárd forinttal 700 milliárd forintra emelkedett a program keretösszege.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Nem kell kommunizmus a futballba

Korlátozni akarja az UEFA és az angol futballszövetség is a gazdagabb klubokat. Pedig a korlátozás nemcsak lehetetlen, de értelmetlen és káros is: a modern futballban... The post Nem kell kommuniz

Holdblog

Bitcoin: jön az összeomlás éve?

Cudar hónapokon van túl a Bitcoin, míg tavaly kriptopárti amerikai elnököt és mindenkori árfolyamcsúcsot köszönthettünk, addig az év utolsó szakasza, és az idei szinte egésze... The post Bi

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eszkalációt lebegtetett be Moszkva, súlyos problémával néz szembe az orosz hadsereg – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Az utolsó órákban dőlt be a béketárgyalás, egyetlen kulcstényező gáncsolhatta el az oroszok offenzíváját - Háborús híreink csütörtökön
Magyarország, 1948: öt bank maradhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility