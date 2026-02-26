Konzultáció indul azért, hogy megkönnyítsék a bankok életét

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Az EBA 2025-ös szabályozási és felügyeleti keretrendszer hatékonyságáról szóló jelentése olyan alapelveket vázol fel, melyeknek célja az egész szabályozási környezet egyszerűségének és hatékonyságának javítása. A jelentés azt az iránymutatást adja, hogy az EBA vizsgálja felül a megalapítása óta általa kifejlesztett, az Egységes Szabálykönyvvel (Single Rulebook) kapcsolatos valamennyi (2., illetve 3. szintű) szabályozó eszközt, a hitelkockázati témával kezdve. Mivel a hitelkockázat területén különösen nagy számú mandátum gyűlt fel az EU banki csomag (EU Banking Package) kapcsán, a vitairat megvizsgálja, hogy ezen megbízások rendszerszintű felülvizsgálatát hogyan lehetne úgy megszervezni, hogy a jövőben az EBA munkája jobban támogassa a hatékonyságot és az egyszerűséget.

A vitairat konkrét javaslatokat fogalmaz meg a hitelkockázati keretrendszer hatékonyságának és egyszerűségének javítására az EBA hatáskörének keretein belül. Mivel a keretrendszernek több kulcsfontosságú célkitűzést kell egyszerre egyensúlyban tartania — beleértve a kockázatérzékenységet, összehasonlíthatóságot és költséghatékonyságot —, az egyszerűség felmérése természetéből adódóan kihívást jelent. A potenciális szakpolitikai egyszerűsítések feltérképezésén túl, az irat azt is megvizsgálja, hogyan lehetne a keretrendszer bemutatását javítani az EBA eszközeinek konszolidálásával, illetve a kulcsfontosságú szabályozási definíciók összehangolásával, amely révén koherensebbé és könnyebben áttekinthetőbbe válna az EBA hitelkockázati outputja. A vitairat továbbá kiemel több, specifikus mandátumokkal kapcsolatos kihívást a hitelkockázat területén, valamint olyan intézkedések alkalmazását határozza meg jövőbeli, kötelező jelentések formájában, amelyek a tőkekövetelmény-rendeletben (Capital Requirements Regulation – CRR) lefektetett számos elem megfelelőségét vizsgálják.

Konzultációs folyamat

A konzultációval kapcsolatos észrevételek a konzultációs oldalon található „Küldje el észrevételeit” („Send your comments”) gombra való kattintással továbbíthatóak az EBA-nak. Fontos figyelembe venni, hogy az észrevételek beküldésének határideje 2026. május 10. Eltérő kérés hiányában minden beérkező hozzájárulást nyilvánosságra hoznak a konzultáció lejártát követően.

Jogalap és háttér

Az EBA 2023 decemberében hozta nyilvánosságra az EU banki csomagjának bevezetésére vonatkozó ütemtervét. A hitelkockázat területén az EBA új mandátumai sok esetben olyan, már meglévő szabályozó eszközeihez kapcsolódnak, amelyek korábbbi CRD/CRR követelmények kapcsán kerültek bevezetésre. Ebből kifolyólag ezen mandátumok végrehajtása lehetőséget biztosít a már meglévő eszközök aktualizálására, illetve a nagyobb mértékű következetesség és hatékonyság biztosítására a keretrendszeren belül.

A 2025-ös szabályozási és felügyeleti keretrendszerről szóló EBA jelentés többek között javaslatot tartalmaz átfogó felülvizsgálat indítására, amely mind az új megbízatásokat (azaz azokat, amelyekről még nem konzultáltak), mind a meglévő állományt (az egységes szabálykönyv szerinti aktuális termékeket) érinti. A vitairat felvázolja, hogy egy ilyen felülvizsgálatot hogyan kellene megvalósítani a hitelkockázat területén, illetve javasol lehetőségeket a keretrendszer egyszerűsítésére és használhatóságának javítására.

