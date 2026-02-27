OTP: legfeljebb 14 százalék a befektetési cél aránya az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program hatására jelentősen, 23,7 millió forintról 35 millió forintra nőtt az átlagos hitelösszeg, és 50 százalékról 75 százalékra nőtt a hitellel finanszírozott lakásvásárlások aránya az összes tranzakción belül tavaly az OTP Banknál - tájékoztatta a hitelintézet az MTI-t.

A program adja a jelzáloghitel folyósításaik 70-80 százalékát, és a maradék 20-30 százaléknak is számottevő része a sokszor a programhoz kapcsolódó CSOK Plusz, Falusi CSOK finanszírozás.

Az MNB legfrissebb hitelpiaci adatairól, küztük az Otthon Start alakulásáról itt írtunk:

Kitértek arra, hogy az Otthon Start Programban elsősorban nem a befektetők vásárolnak. A program ügyfélköréről megállapították, hogy a termék a tervezett célcsoportját érte el, az igénylők 60 százaléka 35 év alatti fiatal. Az igénylők fele önállóan, adóstárs nélkül szerződik, a szülői finanszírozás szintje 12-15 százalék közötti szintre tehető a bank adatai szerint.

Az OTP tájékoztatása szerint a befektetési célú ingatlanvásárlás finanszírozói oldalon egyértelműen nem azonosítható, de az ügyletprofil és a finanszírozott ingatlan típusa alapján lehet rá becslést adni. Befektetési célú ingatlanvásárlót feltételeznek, ha legalább az egyik adós 40 év feletti, nincs gyermekvállalás és CSOK Plusz igénybevétel, nincs szülői finanszírozás, továbbá a finanszírozott ingatlan 70 négyzetméter alatti, a fővárosban, megyei jogú városban vagy városban található. Így

legfeljebb az ügyletek 14 százaléka esetében vetődik fel a befektetési célú ingatlanvásárlás lehetősége

- jegyezték meg.

Az MNB adatai szerint a bankok háztartásokkal kötött új hitelszerződéseinek értéke tavaly a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest 81 százalékkal historikus csúcsra, 1304 milliárd forintra emelkedett. A lakáscélú hitelek kibocsátása 799 milliárd forint volt a negyedik negyedévben, amely éves összehasonlításban 130 százalékos növekedés. A lakáshitelek kibocsátását az Otthon Start program érdemben befolyásolta: a negyedévben 16,4 ezer darab szerződéskötés történt 575 milliárd forint értékben, így a kamattámogatott hitelek aránya a harmadik negyedévi 27 százalékról 81 százalékra nőtt a folyósításokon belül.

