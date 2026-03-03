AI-fizetések: összeált a Google és az egyik nagypályás európai fizetési szolgáltató

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az együttműködés középpontjában az ügynökalapú kereskedelem áll. A koncepció lényege, hogy

a jövőben a mesterséges intelligenciával működő ügynökök önállóan bonyolíthatják le a vásárlási folyamatokat, és biztonságosan hajthatnak végre fizetéseket a fogyasztók nevében.

A Nexi emellett a Google Cloud technológiáit saját alapplatformjainak hatékonyabbá tételére is felhasználja. A fejlesztés kiemelten érinti a valós idejű csalásfelismerést, a megfelelőségi (compliance) folyamatok automatizálását, valamint a kereskedők beléptetésének (merchant onboarding) egyszerűsítését.

A megállapodás értelmében a felek a Google Cloud mesterségesintelligencia- és adatinfrastruktúráját ötvözik a Nexi európai fizetési hálózatával. Ennek részeként a Nexi elkötelezte magát a nyílt forráskódú kereskedelmi szabványok támogatása mellett.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 02. Végrehajtották Európa első mesterséges intelligencia által vezérelt fizetési tranzakcióját

Címlapkép forrása: Shutterstock