AI-fizetések: összeált a Google és az egyik nagypályás európai fizetési szolgáltató
Portfolio
A Nexi európai pénzforgalmi szolgáltató egyetértési megállapodást (MoU) írt alá a Google Clouddal, amelynek célja az úgynevezett ügynökalapú (ágensalapú) fizetési infrastruktúra (agentic pay) kiépítése Európában - írta a Finextra. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció ls részletek itt!
Az együttműködés középpontjában az ügynökalapú kereskedelem áll. A koncepció lényege, hogy

a jövőben a mesterséges intelligenciával működő ügynökök önállóan bonyolíthatják le a vásárlási folyamatokat, és biztonságosan hajthatnak végre fizetéseket a fogyasztók nevében.

A Nexi emellett a Google Cloud technológiáit saját alapplatformjainak hatékonyabbá tételére is felhasználja. A fejlesztés kiemelten érinti a valós idejű csalásfelismerést, a megfelelőségi (compliance) folyamatok automatizálását, valamint a kereskedők beléptetésének (merchant onboarding) egyszerűsítését.

A megállapodás értelmében a felek a Google Cloud mesterségesintelligencia- és adatinfrastruktúráját ötvözik a Nexi európai fizetési hálózatával. Ennek részeként a Nexi elkötelezte magát a nyílt forráskódú kereskedelmi szabványok támogatása mellett.

Címlapkép forrása: Shutterstock

