Hivatalos: beolvasztotta a MagNet Bank az egyik legkisebb magyar bankot

A mindennapi bankolás zavartalan: a számlaszámok és a szerződéses feltételek változatlanok maradnak, a digitális szolgáltatások pedig a MagNet korszerű elektronikus csatornáin érhetők el tovább - tették hozzá.
A tranzakcióval a MagNet Bank tovább erősíti országos jelenlétét:
14 kelet-magyarországi fiókkal bővült a hálózata.
Az érintett fiókok három nap alatt, rekordgyorsasággal alakultak át, és ma reggel már MagNet arculattal, de a korábban megszokott kollégákkal nyitottak meg. A migráció technikai folyamata szintén három nap alatt, biztonságosan és sikeresen zajlott le - ismertették.
A Polgári Bank ügyfelei számára a váltás zökkenőmentes:
- A megszokott bankszámlaszámok változatlanul érvényben maradnak.
- A számlavezetési feltételek nem változnak, illetve több esetben kedvezőbbé válnak.
- 2026. március 2-tól a MagNet Bank elektronikus csatornái érhetők el: NetBank, MobilBank, VideoBank és 0-24hTelefonos Ügyfélszolgálat.
A Polgári Bank integrációja a MagNet harmadik nagy akvizíciója az elmúlt időszakban:
2013-ban a Banco Popolare magyarországi üzletágát, 2021-ben a Sopron Bankot integrálta sikeresen a pénzintézet.
A tranzakció részleteiről, a MagNet múltjáról és terveiről nemrég Fáy Zsolt elnök adott interjút a Portfolio-nak:
Címlapkép forrása: Portfolio
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Erre kevesen számítottak: Irán csapásába beleremeghet a keleti nagyhatalom
Az egyik legfontosabb szövetségese.
Vörös jelzés a piacokon: az iráni konfliktus és a 120 dolláros olajár árnyéka
Mikor jelenhetnek meg Magyarországon a közel-keleti háború hatásai?
Putyin az EU saját bíróságán fogja perbe Brüsszelt – precedensértékű döntés lehet kilátásban
Elérkezett a pillanat, amitől tartottak a belgák.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Nyomás alatt a magyar tőzsde, jelentős mínuszban az OTP
Itthon is folytatódik az esés.
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Mit tud a házasság mint gazdasági unió?
A házassághoz nem kell szerelem, és a szerelemnek semmi szüksége házasságra. Ha van olyan, aki ezen meglepődik, az leginkább Walt Disney hibája. Segítek belátni. Ki... The post Mit tud a házas
Tovább élesedik a verseny: újabb bank csökkentett kamatot az Otthon Startnál
Márciustól újabb banknál érhető el 3 százalék alatti kamat mellett az Otthon Start hitel. A MagNet Bank ajánlatában tavasztól már 2,80 százalékos kamatszint szerepel. A Bankmonitor szakértő
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Tovább száguldhat a BUX - Mire érdemes most figyelni?
Vendégünk volt Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.