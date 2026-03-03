Hivatalos: beolvasztotta a MagNet Bank az egyik legkisebb magyar bankot

Sikeresen lezárult a Polgári Bank Zrt. állományának átruházása a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-re. 2026. február 28-tól a Polgári Bank érintett ügyfelei automatikusan a MagNet Bank ügyfeleivé váltak - közölte a MagNet Bank.

A mindennapi bankolás zavartalan: a számlaszámok és a szerződéses feltételek változatlanok maradnak, a digitális szolgáltatások pedig a MagNet korszerű elektronikus csatornáin érhetők el tovább - tették hozzá.

A tranzakcióval a MagNet Bank tovább erősíti országos jelenlétét:

14 kelet-magyarországi fiókkal bővült a hálózata.

Az érintett fiókok három nap alatt, rekordgyorsasággal alakultak át, és ma reggel már MagNet arculattal, de a korábban megszokott kollégákkal nyitottak meg. A migráció technikai folyamata szintén három nap alatt, biztonságosan és sikeresen zajlott le - ismertették.

A Polgári Bank ügyfelei számára a váltás zökkenőmentes:

A megszokott bankszámlaszámok változatlanul érvényben maradnak.

A számlavezetési feltételek nem változnak, illetve több esetben kedvezőbbé válnak.

2026. március 2-tól a MagNet Bank elektronikus csatornái érhetők el: NetBank, MobilBank, VideoBank és 0-24hTelefonos Ügyfélszolgálat.

A Polgári Bank integrációja a MagNet harmadik nagy akvizíciója az elmúlt időszakban:

2013-ban a Banco Popolare magyarországi üzletágát, 2021-ben a Sopron Bankot integrálta sikeresen a pénzintézet.

A tranzakció részleteiről, a MagNet múltjáról és terveiről nemrég Fáy Zsolt elnök adott interjút a Portfolio-nak:

