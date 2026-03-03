  • Megjelenítés
Öt banki csalót letartóztattak, hatalmas összegre fenték a fogukat az ukrán férfiak
Bank

Öt banki csalót letartóztattak, hatalmas összegre fenték a fogukat az ukrán férfiak

MTI
Jelentős kárt okozó csalás gyanúja miatt rendelte el a Pécsi Járásbíróság öt ukrán férfi letartóztatását, akik ötvenezer eurót csaltak volna ki egy sértettől idén februárban - tájékoztatta a Pécsi Törvényszék kedden az MTI-t.

A bírósági közleményben azt írták, hogy a sértett férfit idén február 19-én munkahelyén telefonon hívta egy - a nyomozás során eddig ismeretlenül maradt -, magát rendőrnek kiadó személy. A hívó azt állította, hogy a férfi pénze veszélyben van, mivel devizaszámlájáról megkíséreltek pénzt leemelni.

A csaló egy állítólagos banki ügyintézőt kapcsolt, aki a sértettet internetbanki belépési adatainak megadására kérte.

Mivel ezeket nem tudta a férfi, arra kérték, hogy számlájáról 50 ezer eurót vegyen fel készpénzben, majd azt adja át a hívó kollégájának "a pénz biztonságba helyezése" érdekében.

A sértett a kérésnek eleget téve intézkedett a bankban, de ezt követően - miután felmerült benne a gyanú, hogy csalás áldozatává válik - feljelentést tett, majd a nyomozó hatóság kérésének eleget téve megállapodott az állítólagos banki ügyintézővel a pénz átadásának részleteiről.

Még több Bank

Felszólították a legnagyobb svájci bankot, hogy most már fogja vissza magát

Hivatalos: beolvasztotta a MagNet Bank az egyik legkisebb magyar bankot

AI-fizetések: összeált a Google és az egyik nagypályás európai fizetési szolgáltató

A sértettnek február 27-én egy elhagyatott parkolóba kellett mennie a pénzzel, ahol már várt rá az egyik gyanúsított,

illetve a lelepleződés elkerülése és a gyors távozás érdekében szintén a parkolóban várakozó további négy gyanúsított.

A sértett a parkolóban átadta a nyomozó hatóság által biztosított, valódi pénzt nem tartalmazó borítékot az őt váró gyanúsítottnak, majd a tettenérést követően a nyomozók megpróbálták elfogni a futva menekülő gyanúsítottakat.

Négyüket a helyszín közelében, a parkolót gépjárművel elhagyó ötödik társukat később, egy másik vármegyében fogták el.

A bíróság végzését az ügyész, a gyanúsítottak és védőik is tudomásul vették, így a határozat végleges - olvasható a törvényszéki közleményben.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb biztosításokba nyúlt bele az MNB, de mi lesz ebből? – Két hét múlva kiderül!

Megugrott az infláció az eurózónában, de az igazi krízist a közel-keleti háború hozhatja

Felszólították a legnagyobb svájci bankot, hogy most már fogja vissza magát

Hivatalos: beolvasztotta a MagNet Bank az egyik legkisebb magyar bankot

Hihetetlen, mit művel a Fix Magyar Állampapír

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Záporoznak a rakéták az Öbölre, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump megtorlást ígért – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Felszólították a legnagyobb svájci bankot, hogy most már fogja vissza magát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility