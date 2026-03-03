  • Megjelenítés
Új régiós vezetőt nevezett ki a Revolut, aki Magyarországért is felel
Bank

Új régiós vezetőt nevezett ki a Revolut, aki Magyarországért is felel

Portfolio
A Revolut bejelentette, hogy Wiktor Stopa veszi át a vállalat növekedési és marketingtevékenységének irányítását Magyarországon és a teljes KKE régióban. A döntéssel a Revolut a közép-kelet-európai és a nyugat-európai piacokat egységes vezetés alá szervezi - közölte a Revolut. Hasonló témákról lesz szó május 28-ai Financial IT rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt! 
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Wiktor Stopa 2022-ben csatlakozott a Revoluthoz a DACH régió (Ausztria, Svájc és Németország) fejlesztési és marketingvezetőjeként. 2023-tól a nyugat-európai régió (Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Németország, Ausztria és Svájc) üzleti növekedéséért felel. Ez a szerepkör nem változik, azonban

2026-tól Magyarország és a további KKE piacok (Lengyelország, Románia, Bulgária, Csehország, Szlovákia, Litvánia, Lettország és Észtország) is közvetlen irányítása alá kerülnek.

Ez összesen több mint 30 millió Revolut-ügyfelet jelent. A régióban a bank 2025-ben több mint 3 millió új ügyfelet jelentett, és idén összesen meghaladta a 17 millió ügyfelet.

A Revoluthoz való csatlakozása előtt Wiktor Stopa a frankfurti központú európai insurtech vállalatnál, a CLARK-nál dolgozott Head of Offline Marketing pozícióban (2018–2022). 2020 és 2022 között mentorként vett részt a berlini Mentoring Club munkájában. Korábban ő alakította ki a berlini fintech, a LIQID marketingstratégiáját (2018), valamint a Leverante Group marketingügynökség üzletfejlesztését vezette az Egyesült Királyságban és Ázsiában (2014–2018). Tanulmányait Hollandiában és Kínában végezte.

Még több Bank

Öt banki csalót letartóztattak, hatalmas összegre fenték a fogukat az ukrán férfiak

Felszólították a legnagyobb svájci bankot, hogy most már fogja vissza magát

Hivatalos: beolvasztotta a MagNet Bank az egyik legkisebb magyar bankot

Magyarország kulcsfontosságú piac a Revolut számára. Célunk, hogy a magyar ügyfelek számára mi legyünk a választott számla és az elsődleges bank.

– mondta Wiktor Stopa, Head of Growth a Revolutnál.

A revolut a közleménnyel több KKE régiós adatot is megosztott, ezek szerint:

  • a lakossági ügyfelek száma több mint 17 millió fő (+23% éves növekedés), a piaci penetráció: 19%

  • a legnagyobb piacaik között van Lengyelország (5M+), Románia (közel 5M) és Magyarország (2M+)

  • Aalegnagyobb ügyfélszámú városok között található Bukarest (730K), Budapest (600K), Varsó (540K), Szófia (340K), Prága (290K)

Magyarországi adatokat ismegosztottak, melyek szerint

  • a több mint 2 millió lakossági ügyféllel rendelkeznek (+29% éves növekedés), a piaci penetráció 25%-os,

  • a vezető régiók Budapest (37% penetráció), Pest (30%), Győr-Moson-Sopron (25%)

  • több mint 450 000 aktívan kereskedő ügyféllel rendelkeznek (+46% éves növekedés)

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A közel-keleti háború "üvegnyakában"

Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..

PR cikk

Konferencia ajánló

Digital Compliance 2026

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Rommá lőtte a perzsa flottát Washington, elzárta a Hormuzi-szorost Irán, Izrael szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Szaúd-Arábiát támadja Irán, lezárták a Hormuzi-szorost, Trump hallani sem akar tárgyalásról – Percről percre híreink az iráni háborúról kedden
Felszólították a legnagyobb svájci bankot, hogy most már fogja vissza magát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility