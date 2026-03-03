Új régiós vezetőt nevezett ki a Revolut, aki Magyarországért is felel

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

Wiktor Stopa 2022-ben csatlakozott a Revoluthoz a DACH régió (Ausztria, Svájc és Németország) fejlesztési és marketingvezetőjeként. 2023-tól a nyugat-európai régió (Franciaország, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Németország, Ausztria és Svájc) üzleti növekedéséért felel. Ez a szerepkör nem változik, azonban

2026-tól Magyarország és a további KKE piacok (Lengyelország, Románia, Bulgária, Csehország, Szlovákia, Litvánia, Lettország és Észtország) is közvetlen irányítása alá kerülnek.

Ez összesen több mint 30 millió Revolut-ügyfelet jelent. A régióban a bank 2025-ben több mint 3 millió új ügyfelet jelentett, és idén összesen meghaladta a 17 millió ügyfelet.

A Revoluthoz való csatlakozása előtt Wiktor Stopa a frankfurti központú európai insurtech vállalatnál, a CLARK-nál dolgozott Head of Offline Marketing pozícióban (2018–2022). 2020 és 2022 között mentorként vett részt a berlini Mentoring Club munkájában. Korábban ő alakította ki a berlini fintech, a LIQID marketingstratégiáját (2018), valamint a Leverante Group marketingügynökség üzletfejlesztését vezette az Egyesült Királyságban és Ázsiában (2014–2018). Tanulmányait Hollandiában és Kínában végezte.

Magyarország kulcsfontosságú piac a Revolut számára. Célunk, hogy a magyar ügyfelek számára mi legyünk a választott számla és az elsődleges bank.

– mondta Wiktor Stopa, Head of Growth a Revolutnál.

A revolut a közleménnyel több KKE régiós adatot is megosztott, ezek szerint:

a lakossági ügyfelek száma több mint 17 millió fő (+23% éves növekedés), a piaci penetráció: 19%

a legnagyobb piacaik között van Lengyelország (5M+), Románia (közel 5M) és Magyarország (2M+)

Aalegnagyobb ügyfélszámú városok között található Bukarest (730K), Budapest (600K), Varsó (540K), Szófia (340K), Prága (290K)

Magyarországi adatokat ismegosztottak, melyek szerint

a több mint 2 millió lakossági ügyféllel rendelkeznek (+29% éves növekedés), a piaci penetráció 25%-os,

a vezető régiók Budapest (37% penetráció), Pest (30%), Győr-Moson-Sopron (25%)

több mint 450 000 aktívan kereskedő ügyféllel rendelkeznek (+46% éves növekedés)

