Amerika felkészült a bankok elleni támadásra

Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető múlt hétvégi légicsapás következtében bekövetkezett halála széles körű közel-keleti válságot váltott ki. Ez a globális piacok megingása mellett felerősítette az iráni hátterű kibertámadásoktól való félelmeket is. A pénzügyi szektor az Egyesült Államok kritikus infrastruktúrájának része – ide tartoznak a fizetési, elszámolási és értékpapír-kiegyenlítési rendszerek, a kereskedési platformok és az államkötvénypiac –, ami
különösen vonzó célponttá teszi a rosszindulatú szereplők számára.
A SIFMA iparági szervezet kiberbiztonsági igazgatója, Todd Klessman közölte, hogy az ágazat folyamatosan éber, és készen áll a kiberfenyegetésekre való reagálásra, különösen a fokozott globális kockázatok idején. Hangsúlyozta, hogy az operatív ellenálló képességre összpontosítanak, amely az amerikai tőkepiacok integritásának és stabilitásának alapja. Egy másik vezető banki tisztségviselő szerint a hitelintézetek rendkívül aggódnak a kibertámadások kockázata miatt, és valószínűnek tartják, hogy ilyen incidensek bekövetkeznek.
A Reuters által ismertetett amerikai hírszerzési értékelés szerint Iránhoz köthető hacktivista csoportok alacsony szintű kibertámadásokat hajthatnak végre amerikai hálózatok ellen. Ilyenek lehetnek például az elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS), azaz túlterheléses támadások, amelyek során a célzott szervert forgalommal árasztják el, működésképtelenné téve azt. A Morningstar DBRS hitelminősítő intézet keddi elemzése szerint a globális bankokat és vagyonkezelőket elsősorban közvetett hatások fenyegetik – tartósan magas olajárak és a hitelfelvevőket érő sokkok –, ugyanakkor a kiberkockázatok is növekedhetnek. A Lazard befektetési bank geopolitikai tanácsadó csapata emlékeztetett arra, hogy Irán korábban már bizonyította hajlandóságát kiberképességeinek kereskedelmi célpontok, köztük pénzügyi rendszerek elleni bevetésére.
Az FS-ISAC pénzügyi ágazati konzorcium 2025-ös jelentése szerint a pénzügyi szektor volt a DDoS-támadások elsődleges célpontja 2024-ben. A Hamász–Izrael konfliktus, valamint az orosz–ukrán háború is jelentősen hozzájárult a hacktivizmus erősödéséhez. Bár az iparág az elmúlt időszakban nem szenvedett el nagyobb üzemzavart ellenséges kibertámadás miatt, kisebb léptékű DDoS- és zsarolóvírus-támadások már okoztak zavarokat egyes piaci szegmensekben. 2023-ban a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) amerikai bróker-kereskedői egységét ért zsarolóvírus-támadás például egyes amerikai államkötvény-ügyletek elszámolását akadályozta meg.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Veszélyes precedenst teremtett Amerika az Irán elleni háborúval – Így sétált bele a csapdába a teheráni vezetés
Gyarmati István szerint a stratégiai manipuláció győzelmét jelenti az iszlám köztársaságot érő támadás.
Kiderült, mikor lesz új ajatollah Irán élén
Erre lehet számítani.
Fontos bejelentést tett Trump: meredeken zuhanni kezdett az olajár
Segítséget nyújtanak a hajózási vállalatoknak.
Nyugtatja a világot Donald Trump: ha vége a háborúnak, mélyrepülés jön az olajárakban
"Alacsonyabbak lesznek, mint valaha!"
Iráni konfliktus: riasztó a helyzet a Hormuzi-szorosban
Kifakadt a görög hajózási miniszter.
Irán: még hozzá se nyúltunk a legjobb fegyvereinkhez
"Nem fogjuk a legfejlettebb fegyvereinket már az első napokban elhasználni."
Teljes kereskedelmi embargóval bénítaná meg Trump Európa egyik legerősebb országát - Megjött a kormány válasza
Spanyolország reagált az amerikai elnök bejelentésére.
Rendkívüli hibát vétett Irán - Aggasztó folyamatot indíthat be
Erős bírálat érkezett.
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A közel-keleti háború "üvegnyakában"
Hétfő reggel 7 órakor kezdem írni ezeket a sorokat. Pár gondolat a hétvégén Irán ellen indított támadás tőkepiaci vonatkozásairól. Egy-egy távoli, regionális konfliktus általában nincs..
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Régóta szenved a brit gazdaság, de mi látjuk benne a fantáziát
Az Egyesült Királyság gazdasága az elmúlt években szó szerint szenved, a sorozatos válságok mélypontra küldték a fogyasztást, és a vállalati értékeltségekben sem tombol az optimizmus....
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Zuhannak a tőzsdék, kilőtt az olajár – Mekkora hatása lehet a háborúnak?
Ismét globális káosz van kialakulóban.
Szárnyal a magyar tőzsde és várják a kisbefektetőket
Aki úgy érzi, nem ért a tőzsdéhez, annak ott vannak az ETF-ek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.