Amerika felkészült a bankok elleni támadásra

Az Irán elleni amerikai hadműveletek nyomán az Egyesült Államok pénzügyi szektora fokozott kibervédelmi készültségbe kapcsolt: az iparági szereplők a geopolitikai feszültségek idején megszaporodó kibertámadások kockázata miatt megerősítették megfigyelő és védelemi rendszereiket.

Ali Hámenei iráni legfelsőbb vezető múlt hétvégi légicsapás következtében bekövetkezett halála széles körű közel-keleti válságot váltott ki. Ez a globális piacok megingása mellett felerősítette az iráni hátterű kibertámadásoktól való félelmeket is. A pénzügyi szektor az Egyesült Államok kritikus infrastruktúrájának része – ide tartoznak a fizetési, elszámolási és értékpapír-kiegyenlítési rendszerek, a kereskedési platformok és az államkötvénypiac –, ami

különösen vonzó célponttá teszi a rosszindulatú szereplők számára.

A SIFMA iparági szervezet kiberbiztonsági igazgatója, Todd Klessman közölte, hogy az ágazat folyamatosan éber, és készen áll a kiberfenyegetésekre való reagálásra, különösen a fokozott globális kockázatok idején. Hangsúlyozta, hogy az operatív ellenálló képességre összpontosítanak, amely az amerikai tőkepiacok integritásának és stabilitásának alapja. Egy másik vezető banki tisztségviselő szerint a hitelintézetek rendkívül aggódnak a kibertámadások kockázata miatt, és valószínűnek tartják, hogy ilyen incidensek bekövetkeznek.

A Reuters által ismertetett amerikai hírszerzési értékelés szerint Iránhoz köthető hacktivista csoportok alacsony szintű kibertámadásokat hajthatnak végre amerikai hálózatok ellen. Ilyenek lehetnek például az elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS), azaz túlterheléses támadások, amelyek során a célzott szervert forgalommal árasztják el, működésképtelenné téve azt. A Morningstar DBRS hitelminősítő intézet keddi elemzése szerint a globális bankokat és vagyonkezelőket elsősorban közvetett hatások fenyegetik – tartósan magas olajárak és a hitelfelvevőket érő sokkok –, ugyanakkor a kiberkockázatok is növekedhetnek. A Lazard befektetési bank geopolitikai tanácsadó csapata emlékeztetett arra, hogy Irán korábban már bizonyította hajlandóságát kiberképességeinek kereskedelmi célpontok, köztük pénzügyi rendszerek elleni bevetésére.

Az FS-ISAC pénzügyi ágazati konzorcium 2025-ös jelentése szerint a pénzügyi szektor volt a DDoS-támadások elsődleges célpontja 2024-ben. A Hamász–Izrael konfliktus, valamint az orosz–ukrán háború is jelentősen hozzájárult a hacktivizmus erősödéséhez. Bár az iparág az elmúlt időszakban nem szenvedett el nagyobb üzemzavart ellenséges kibertámadás miatt, kisebb léptékű DDoS- és zsarolóvírus-támadások már okoztak zavarokat egyes piaci szegmensekben. 2023-ban a Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank (ICBC) amerikai bróker-kereskedői egységét ért zsarolóvírus-támadás például egyes amerikai államkötvény-ügyletek elszámolását akadályozta meg.

