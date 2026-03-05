Holtpontra futott az amerikai kriptoszabályozás, a bankok széttárják a kezüket

Donald Trump a Truth Social platformon élesen bírálta a bankszektort, azzal vádolva a hitelintézeteket, hogy
aláássák a kormányzat kriptovaluta-stratégiáját.
A második ciklusát töltő elnök, aki kampánya során a kriptoipar támogatását élvezte, és akinek családja saját tokenből is profitált, a szabályozási reformot kiemelt prioritásként kezeli.
A törvényjavaslat már januárban elakadt, amikor a bankok kifogásolták azt a rendelkezést, amely lehetővé tenné a stablecoin-kibocsátók és más kriptocégek számára, hogy hozamot ígérő termékeket kínáljanak. A pénzintézetek attól tartanak, hogy ezek a konstrukciók betéteket vonhatnak el a bankrendszertől, és megnehezítik a hitelezési tevékenységet. A Standard Chartered becslése szerint
a stablecoinok 2028 végéig akár 500 milliárd dollárnyi betétet is kiszívhatnak az amerikai bankrendszerből.
A Fehér Ház múlt hónapban közvetítőként lépett fel: kompromisszumos javaslata szerint bizonyos esetekben – például partnerközi (peer-to-peer) fizetéseknél – engedélyezné a jutalmakat, de tétlen egyenlegekre nem. A kriptocégek elfogadhatónak tartanák ezt a megoldást, a bankok azonban továbbra is elutasítják, arra hivatkozva, hogy a megengedett tevékenységek így is jelentős betétkiáramlást idézhetnének elő.
Az Amerikai Bankszövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a hitelintézetek konstruktív javaslatokkal éltek, de a betétállomány védelmét elengedhetetlennek tartják. Szerintük a gazdasági növekedést és a pénzügyi stabilitást érintő kockázatok valósak, ha a döntéshozók nem kezelik megfelelően a kérdést. Egyes szenátorok osztják a bankszektor álláspontját, és az ágazat bízik benne, hogy a támogatásukkal kedvezőbb feltételeket tud majd kiharcolni.
A törvényjavaslatnak más akadályokat is le kell küzdenie. Több demokrata szenátor etikai szabályok beépítését követeli, amelyek megtiltanák a választott tisztségviselőknek, hogy kriptovállalkozásokból származó bevételekre tegyenek szert. Ez az igény egyértelműen a Trump család World Liberty Financial projektjére irányul, és az elemzők szerint valószínűtlen, hogy Trump aláírna egy ilyen kitételt tartalmazó jogszabályt. Más törvényhozók szigorúbb pénzmosás elleni előírásokat szorgalmaznak. A szenátusban az elfogadáshoz legalább hét demokrata szavazatra lenne szükség.
A határidő szorít: ha a törvényjavaslat júliusig nem kerül az elnök asztalára, a félidős választási kampány miatt bezárulhat a lehetőség ablaka – figyelmeztetett Adrian Wall, a kriptoszabályozást támogató Digital Sovereignty Alliance ügyvezető igazgatója.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a szenátus napirendjén más sürgős törvényjavaslatokkal is versenyez, miközben az iráni háború további figyelmet és időt von el a jogalkotóktól. Ha novemberben a demokraták megerősítik kongresszusi pozícióikat, a kriptovaluta-szabályozás elfogadásának esélyei tovább romolhatnak, mivel a párt megosztottabb a kriptovaluták szövetségi szabályainak átfogó felülvizsgálatában.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
