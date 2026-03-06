Na, hol vehet bankot az OTP?

Az OTP tavaly tovább gyorsította növekedését, a teljesítő hitelállomány 15 százalékkal bővült, ami európai összevetésben is kiemelkedő dinamika. A bankcsoport erős tőkehelyzet mellett növelte profitját, ugyanakkor a jövedelmezőséget egyre inkább visszafogják a megemelkedett kormányzati terhek, miközben az eredmény egyre nagyobb részét már a külföldi leánybankok termelik. Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a legfrissebb számokat a ma hajnalban megjelent gyorsjelentés után.

Tavaly a dinamika tovább gyorsult. Kiugróan jó európai összehasonlításban is az OTP növekedése, 2025-ben 15%-ra gyorsult a teljesítő hitelek árfolyamszűrt növekedése. A 2014 óta elért 4,5-szeres nettó hitelbővülés 74%-át az organikus növekedés adta. A régióban jelenlévő bankok csoportszinten 10%-ot sem tudtak nőni tavaly hitelállományban, többen közülük 5-6%-ot nőttek, emelte ki Bencsik László.

A jövedelmezőség valamelyest csökkent tavaly, annak ellenére, hogy nőtt a profit, de a bankcsoportnak jóval több tőkéje van.

1,5-2-szer annyi tőkét tart növekedésarányosan az OTP, mint más, hasonló méretű bankok.

A tőkehelyzet továbbra is erős, stabil a tőke- és likviditási helyzet az OTP-nél, 18,1% az elsődleges alapvető tőkemutató, 25,3% MREL, 10,8% tőkeáttétel, 77% a nettó hitel / betét arány.

17%-kal nőtt Magyarországon a teljesítő hitelállomány, miközben a csoportátlag 15% volt, és a nettó kamatmarzs is javult.

Az eredmény viszont csökkent, aminek az oka az, hogy a magyar csoporttagokat érintő kormányzati terhek 172-ről 259 milliárd forintra emelkedtek, az extraprofit adó 7-ről 54 milliárd forintra emelkedett. Ez a növekedés nem állt meg, 2026-ra az OTP azzal számol, hogy ezen a soron az adó több mint duplájára nőhet, 115 milliárd forintra, ami már magasabb, mint a tavalyi teljes éves eredmény.

A serpenyőnek van egy másik oldala is, sok olyan támogatott termék van, amiben a bankszektor aktív közvetítő szerepet játszik, ez jó a bankoknak,

mondta Bencsik László.

2023-ban és 2024-ben effektíve nem volt vállalati hitelállomány növekedés a magyar operációban, tavaly viszont 18%-os volt a növekedés, a piaci részesedés pedig új csúcsra, 21 százalékra emelkedett, ez az arány 2008-ban még csak 7,5 százalék volt.

A bankcsoport profitjának közel 70%-át a külföldi bankok adják.

A hitelállomány növekedés erős volt a leánybankoknál is, kiemelkedő volt a bolgár bank, ahol 30% volt a jelzáloghitelállomány bővülése, támogatott programok nélkül. Üzbegisztánban a fogyasztási hitelek állománya közel ötödével nőtt tavaly. Ez utóbbi az egyik legizgalmasabb piac, az üzbég gazdaság közel 7 százalékkal nő, a bankszektor pedig még ennél is dinamikusabban.

A menedzsment szerint a működési környezet javulni fog, Magyarországon jöhet a legnagyobb előrelépés.

A teljesítő hitelállomány organikus növekedési üteme árfolyamszűrten a 2025. évi 15% körül alakulhat.

A nettó kamatmarzs a 2025-ös 4,34% körül alakulhat.

A működési költség/bevételi mutató némileg meghaladhatja a 2025-ös 41,7%-os szintet.

A kockázati profil és a hitelkockázati költségráta a 2025-ös évihez hasonlóan alakulhat.

A ROE mutató a 2025. évi 21,6%-nál alacsonyabb lehet, a várhatóan csökkenő tőkeáttétel miatt.

A Management Committee döntésének értelmében a tavalyi negyedik negyedéves tőkemegfelelési mutatók számítása során 300 milliárd forint (részvényenként 1071 forint) osztalék került figyelembevételre. Az igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó végleges javaslatának közzétételére március második felében kerül sor.

Az OTP tőkeallokációjának elsődleges célja továbbra is a nyereséges organikus növekedési lehetőségek maximális kihasználása. Emellett a bank folyamatosan vizsgál olyan felvásárlási lehetőségeket is, amelyek növelhetik a csoport értékét, akár a jelenlegi működési régiókban, akár azon kívül.

A menedzsment különösen a gyors növekedési potenciállal rendelkező közép-ázsiai piacokra figyel.

A bank a jövőben is folytathatja a saját részvények visszavásárlását, 2025-ben összesen 192 milliárd forint értékben vásárolt vissza részvényeket az MNB egyedi engedélyei alapján. Az új visszavásárlási engedélyek megszerzését a bank továbbra is a jóváhagyás után jelenti be a piacnak. A már visszavásárolt részvények bevonása egyelőre nincs napirenden, erről a magyar szabályok szerint a közgyűlés dönthet.

Az IT területen történt elbocsátásokra utalva Bencsik László elmondta, hogy elbocsátásokat nem terveznek.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images