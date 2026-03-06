Svájc alkotmányba írhatja a készpénzt

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A népszavazást egy civil mozgalom kezdeményezte. A szervezet

157 ezer aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy a fizikai pénz elérhetőségét törvényi garanciával bástyázzák körül.

A kampány szerint a készpénz jelenti a végső értékgaranciát a bizonytalan időkben. Áramszünet, internetkimaradás vagy negatív kamatok idején is működőképes fizetőeszköz marad, ráadásul mentes a digitális megfigyeléstől. Amikor a Svájci Nemzeti Bank (SNB) negatív kamatkörnyezetet tartott fenn – ez a politika 2022-ben ért véget –, sokan éppen azért vették ki a pénzüket a bankból, hogy elkerüljék a büntetőkamatot. Mivel a svájci alapkamat jelenleg nulla, a negatív tartományba való visszatérés lehetősége ismét foglalkoztatja a lakosságot.

A szövetségi kormány saját ellenjavaslattal állt elő, amely szintén alkotmánymódosítást irányoz elő. A kezdeményezők szerint azonban a megfogalmazás teret engedne annak, hogy a bankjegyeket és érméket a jövőben digitális jegybankpénzzel váltsák ki. A közvélemény-kutatások mindkét változat esetében többségi támogatást mutattak, de a kormányzati verzió valamivel népszerűbbnek bizonyult.

A szavazás mögött egy sajátos kettősség húzódik meg. A svájci az egyik legnagyobb készpénzfelhalmozó nemzet. A Nemzetközi Fizetések Bankja adatai szerint egy átlagos lakos közel 10 700 dollárnak megfelelő összeget tart otthon. Ehhez az is hozzájárul, hogy az 1000 frankos a világ egyik legnagyobb címletű forgalomban lévő bankjegye. Egy már kivont, hetvenes évekbeli bankjegysorozatból is csaknem 900 millió frank pihen még a párnák alatt. Ugyanakkor a vásárlási szokások egyértelműen a készpénzmentes irányba mozdultak el. 2024-ben a tranzakcióknak már csupán 30 százaléka történt készpénzzel a 2017-es 70 százalékhoz képest, és a bankkártya vált a legelterjedtebb fizetési eszközzé.

Egyes svájci kereskedők és szolgáltatók már korlátozták a készpénz elfogadását, különösen a tömegközlekedésben és a rendezvényeken. A déli Lugano városa odáig ment, hogy már kriptoeszközöket is elfogad az adók és bírságok rendezésére. Eközben maga az SNB is a bankközi digitális jegybankpénz úttörői közé tartozik, de továbbra is elkötelezett a fizikai pénz mellett.

Nemrég jelentették be a 2030-as években kibocsátandó új bankjegysorozat tervezőjét. Martin Schlegel, a jegybank elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bankjegyek fennmaradásában maguknak a fogyasztóknak is fontos szerepük van. A szomszédos Ausztria példája jól mutatja, mi történik, ha a készpénzhasználat visszaszorul: ott a jegybank mintegy 120 bankautomata telepítését tervezi olyan kistelepülésekre, ahol a bankfiókok már bezártak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images