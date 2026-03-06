  • Megjelenítés
Svájc alkotmányba írhatja a készpénzt
Bank

Svájc alkotmányba írhatja a készpénzt

Portfolio
A svájci választópolgárok tavaly népszavazáson döntöttek arról, hogy a készpénz használatát alkotmányos szinten rögzítsék. A szavazást megelőző közvélemény-kutatások szerint a kezdeményezés valamilyen formában elnyerte a többség támogatását. Ez figyelemre méltó lépés egy olyan fejlett gazdaságban, ahol a digitális fizetések rohamos terjedése ellenére a bankjegyeknek továbbra is kitüntetett szerepük van - közölte a Bloomberg. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A népszavazást egy civil mozgalom kezdeményezte. A szervezet

157 ezer aláírást gyűjtött össze annak érdekében, hogy a fizikai pénz elérhetőségét törvényi garanciával bástyázzák körül.

A kampány szerint a készpénz jelenti a végső értékgaranciát a bizonytalan időkben. Áramszünet, internetkimaradás vagy negatív kamatok idején is működőképes fizetőeszköz marad, ráadásul mentes a digitális megfigyeléstől. Amikor a Svájci Nemzeti Bank (SNB) negatív kamatkörnyezetet tartott fenn – ez a politika 2022-ben ért véget –, sokan éppen azért vették ki a pénzüket a bankból, hogy elkerüljék a büntetőkamatot. Mivel a svájci alapkamat jelenleg nulla, a negatív tartományba való visszatérés lehetősége ismét foglalkoztatja a lakosságot.

A szövetségi kormány saját ellenjavaslattal állt elő, amely szintén alkotmánymódosítást irányoz elő. A kezdeményezők szerint azonban a megfogalmazás teret engedne annak, hogy a bankjegyeket és érméket a jövőben digitális jegybankpénzzel váltsák ki. A közvélemény-kutatások mindkét változat esetében többségi támogatást mutattak, de a kormányzati verzió valamivel népszerűbbnek bizonyult.

Még több Bank

Brutálisan emelkednek a kormányzati terhek az OTP-nél

Döntöttek az amerikai hatóságok: zöld utat kapott a technológia, amely felforgatja a pénzügyeket

Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba, soha nem látott lehetőségeket nyit a friss rendelet

A szavazás mögött egy sajátos kettősség húzódik meg. A svájci az egyik legnagyobb készpénzfelhalmozó nemzet. A Nemzetközi Fizetések Bankja adatai szerint egy átlagos lakos közel 10 700 dollárnak megfelelő összeget tart otthon. Ehhez az is hozzájárul, hogy az 1000 frankos a világ egyik legnagyobb címletű forgalomban lévő bankjegye. Egy már kivont, hetvenes évekbeli bankjegysorozatból is csaknem 900 millió frank pihen még a párnák alatt. Ugyanakkor a vásárlási szokások egyértelműen a készpénzmentes irányba mozdultak el. 2024-ben a tranzakcióknak már csupán 30 százaléka történt készpénzzel a 2017-es 70 százalékhoz képest, és a bankkártya vált a legelterjedtebb fizetési eszközzé.

Egyes svájci kereskedők és szolgáltatók már korlátozták a készpénz elfogadását, különösen a tömegközlekedésben és a rendezvényeken. A déli Lugano városa odáig ment, hogy már kriptoeszközöket is elfogad az adók és bírságok rendezésére. Eközben maga az SNB is a bankközi digitális jegybankpénz úttörői közé tartozik, de továbbra is elkötelezett a fizikai pénz mellett.

Nemrég jelentették be a 2030-as években kibocsátandó új bankjegysorozat tervezőjét. Martin Schlegel, a jegybank elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bankjegyek fennmaradásában maguknak a fogyasztóknak is fontos szerepük van. A szomszédos Ausztria példája jól mutatja, mi történik, ha a készpénzhasználat visszaszorul: ott a jegybank mintegy 120 bankautomata telepítését tervezi olyan kistelepülésekre, ahol a bankfiókok már bezártak.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Napokon belül élesedik a kormánydöntés: százezreket kapsz kézhez ingyen, ezt kell tenned érte

Újra hódít a készpénz Magyarországon - Mégis mi folyik itt?

Hajszálon múlhat az európai fizetésekről szóló mesterterv sorsa

Szép csendben lopakodik a digitális euró

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Eszeveszett rombolásba kezdett Irán, Trump nyilatkozott a szárazföldi offenzíváról, lángba borítja Izrael a perzsa államot - Híreink az iráni konfliktusról pénteken
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba, soha nem látott lehetőségeket nyit a friss rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility