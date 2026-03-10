Rég nem látott lépésre készül Amerika: gigantikus előnyhöz jutnak a bankok, főleg a nagyok

Az amerikai bankfelügyeleti hatóságok a napokban teszik közzé a banki tőkekövetelmények átfogó felülvizsgálatának új tervezetét. A várakozások szerint ez jelentősen enyhíti a pénzügyi válság után bevezetett szigorú szabályokat. Emellett a nagy Wall Street-i bankok tőkekövetelményeit akár érdemben is csökkentheti - írja a Reuters.

A Federal Reserve, a Valutafelügyeleti Hivatal (OCC) és a Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) közösen készíti elő a bázeli szabályozás amerikai átültetésének új változatát. Ez az előírás

a bankok kockázatmérési módszertanát fogja átírni.

Iparági vezetők szerint a tervezet mellett egy kapcsolódó javaslatot is bemutatnak. Ez a globálisan rendszerszintű jelentőségű bankok (G-SIB) többlettőkekövetelményét fogja mérsékelni.

A szabályozás kidolgozását Michelle Bowman, a Fed felügyeletért felelős alelnöke vezeti. Ő eredetileg március végére ígérte a tervezet nyilvánosságra hozatalát. A hatóságok a terveket felülvizsgálatra már benyújtották a kormányzatnak. Bowman a csütörtökre tervezett beszédében várhatóan már részletezni fogja a kijelölt irányt.

A mostani tervezet gyökeres fordulatot jelent ahhoz képest, amit Bowman demokrata párti elődje, Michael Barr javasolt. Az eredeti változat 19 százalékos tőkekövetelmény-emelést írt volna elő a legnagyobb pénzintézeteknek, ami példátlan iparági tiltakozást váltott ki.

Az új változat ezzel szemben

a legtöbb nagy bank esetében változatlan, vagy enyhén csökkenő tőkeszintet eredményezhet.

Douglas Elliott, az Oliver Wyman tanácsadó cég bankszabályozásra szakosodott partnere szerint a rendszerszintű amerikai bankok tőkekövetelménye az elkövetkező években akár 10 százalékkal is mérséklődhet. Ez persze nagyban függ a részletszabályok alakulásától.

A Fed emellett a tőkeáttételi mutatóra vonatkozó előírásokat is enyhíti, továbbá az éves banki stressztesztek módszertanát is átláthatóbbá teszi, mivel ezek szintén érdemben befolyásolják a bankok tényleges tőkeigényét.

Az amerikai lazítás nemzetközi deregulációs versenyt indított el, mivel más országok attól tartanak, hogy bankjaik versenyhátrányba kerülhetnek. Elliott szerint ez jelentős versenyképességi eltolódást jelent az amerikai bankok javára, amelyek egyébként is domináns piaci pozícióban vannak.

A két összetett szabálycsomag véglegesítésének ütemezése ugyanakkor egyelőre bizonytalan. A tervezetekhez ugyanis iparági észrevételeket is kérnek, a folyamatot pedig a félidős választások politikai dinamikája is érdemben befolyásolhatja.

