45 milliárdnyi hitelt vesz fel a BKK, hogy ne menjen csődbe

FONTOS Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) összesen 45 milliárd forint rövid lejáratú likviditási hitelt vesz fel a főváros kritikus forráshiányának enyhítésére. A Karácsony Gergely főpolgármester által két közgyűlés közt jóváhagyott, szeptemberi lejárattal felvett összeg nagyobb részét a K&H Bank, míg egyharmadát a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank folyósítja – szúrta ki a Népszava.

A hitelfelvételre a BKK folyamatos fizetőképességének fenntartása miatt van szükség.

Karácsony Gergely arra kérte a közlekedési céget, hogy a beérkezett banki ajánlatok közül a legmagasabb összegű, 45 milliárdos keretet fogadják el.

Ez a lépés a finanszírozás biztonságának megteremtését szolgálja. Mivel éven belüli lejáratú kölcsönről van szó, a szerződéskötéshez nincs szükség kormányzati jóváhagyásra.

A pénzintézetek kiválasztásánál a kamatfelár és a rendelkezésre tartási jutalék mértéke volt a döntő szempont. Két ajánlat érkezett be. A legjobb ajánlatot a főváros régi partnerének számító K&H tette, amely 30 milliárd forintot nyújt. A második legkedvezőbb feltételeket az MBH Bank kínálta, amely a fennmaradó 15 milliárd forintot folyósítja. Ráadásul az MBH vállalta, hogy már márciusban megkezdi a kifizetést, míg a K&H csak a BKK előző hitelének törlesztése után indítja el azt.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója hangsúlyozta, hogy a hitel fedezetét nem ingatlanok elzálogosítása biztosítja. A garanciát a közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati támogatás jelenti. Elmondta, hogy a közlekedési cégnek minden elérhető pénzügyi eszközt igénybe kell vennie a zavartalan működéshez. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bankkal kötött üzlet kapcsán hozzátette: a bekért ajánlatok közül az övék volt az egyik legkedvezőbb. Emellett már több más önkormányzat is élt az MBH nyújtotta hitellehetőséggel.

Ez a lépés egy tágabb pénzügyi küzdelem része.

A BKK és a BKV március végéig egyenlíti ki a tavalyról áthozott, mintegy 65 milliárd forintos tartozását.

A fővárosi önkormányzatnál sem sokkal jobb a likviditási helyzet: a februári bérek kifizetéséhez a városvezetés a legutóbbi Közgyűlésen 40-ről 50 milliárd forintra emelte az önkormányzat folyószámlahitel-keretét.

A városházán a pénzügyi nyomás enyhülését a márciusban beérkező, mintegy 120 milliárd forintos iparűzési adóelőlegtől várják.

