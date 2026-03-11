45 milliárdnyi hitelt vesz fel a BKK, hogy ne menjen csődbe

A hitelfelvételre a BKK folyamatos fizetőképességének fenntartása miatt van szükség.
Karácsony Gergely arra kérte a közlekedési céget, hogy a beérkezett banki ajánlatok közül a legmagasabb összegű, 45 milliárdos keretet fogadják el.
Ez a lépés a finanszírozás biztonságának megteremtését szolgálja. Mivel éven belüli lejáratú kölcsönről van szó, a szerződéskötéshez nincs szükség kormányzati jóváhagyásra.
A pénzintézetek kiválasztásánál a kamatfelár és a rendelkezésre tartási jutalék mértéke volt a döntő szempont. Két ajánlat érkezett be. A legjobb ajánlatot a főváros régi partnerének számító K&H tette, amely 30 milliárd forintot nyújt. A második legkedvezőbb feltételeket az MBH Bank kínálta, amely a fennmaradó 15 milliárd forintot folyósítja. Ráadásul az MBH vállalta, hogy már márciusban megkezdi a kifizetést, míg a K&H csak a BKK előző hitelének törlesztése után indítja el azt.
Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója hangsúlyozta, hogy a hitel fedezetét nem ingatlanok elzálogosítása biztosítja. A garanciát a közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati támogatás jelenti. Elmondta, hogy a közlekedési cégnek minden elérhető pénzügyi eszközt igénybe kell vennie a zavartalan működéshez. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bankkal kötött üzlet kapcsán hozzátette: a bekért ajánlatok közül az övék volt az egyik legkedvezőbb. Emellett már több más önkormányzat is élt az MBH nyújtotta hitellehetőséggel.
Ez a lépés egy tágabb pénzügyi küzdelem része.
A BKK és a BKV március végéig egyenlíti ki a tavalyról áthozott, mintegy 65 milliárd forintos tartozását.
A fővárosi önkormányzatnál sem sokkal jobb a likviditási helyzet: a februári bérek kifizetéséhez a városvezetés a legutóbbi Közgyűlésen 40-ről 50 milliárd forintra emelte az önkormányzat folyószámlahitel-keretét.
A városházán a pénzügyi nyomás enyhülését a márciusban beérkező, mintegy 120 milliárd forintos iparűzési adóelőlegtől várják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
