19 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Gránit Bank
A Gránit Bank egyedi adózott eredménye 2025-ben 19,2 milliárd forint volt, ami 13,6%-kal magasabb az előző évinél. Az adózás előtti eredmény 21,4 milliárd forintot tett ki, ami 18,8%-os növekedést jelent - közölte a társaság.

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója szerint a bank 2025-ben is folytatta a növekedést, miközben új – többek között generatív és agentic AI-alapú – digitális fejlesztéseket vezetett be. A szakemberrel készült interjúnk itt olvasható:

A bank üzleti volumenei az év során a bankszektori átlagnál gyorsabban bővültek.

2025-ben a bank több digitális fejlesztést vezetett be, köztük generatív és agentic AI-alapú megoldásokat, valamint új fizetési és megtakarítási szolgáltatásokat. A mobilbanki alkalmazásban az év során több frissítés és új funkció jelent meg.

A nemzetközi terjeszkedés is folytatódott: a bank a román piacon 2024 végén indított cross-border szolgáltatás keretében 2025 végéig mintegy 11 ezer számlát nyitott. Emellett megkezdte a spanyol piacra lépés előkészítését.

A Gránit Bankcsoport konszolidált adózott eredménye 2025-ben – az egy összegben elszámolt rendszeradók nélkül – 22,4 milliárd forint volt. A csoport mérlegfőösszege 1 865 milliárd forintra emelkedett, a kezelt vagyon pedig 16,3%-kal, 3 877 milliárd forintra nőtt.

A csoport leányvállalatainak eredményei:

  • Az Equilor Befektetési Zrt. adózott eredménye 3,6 milliárd forint volt, kezelt vagyona 816,7 milliárd forintra nőtt.

  • A Gránit Alapkezelő szintén 3,6 milliárd forint nyereséget ért el, kezelt vagyona 1 416,7 milliárd forintra emelkedett.

  • A Gránit Lízing portfóliója 82,1 milliárd forintra nőtt, ami 46,1%-os bővülést jelent; a piaci növekedés 7% volt.

Címlapkép forrása: Portfolio

