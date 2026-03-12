Elárulta a kormány, hogy áll az Energetikai Otthonfelújítási Program

A minisztérium Facebook-oldalán közzétett információk szerint az Energetikai Otthonfelújítási Program jelenlegi szakaszának keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat.
Mostanáig több mint 6300 nyertesnek fizettek ki 30 milliárd forintot.
A nyertesek a támogatásból legalább 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező beruházásokat valósítanak meg 2007 előtt épült családi házaikon, az ország bármely településén. A külső szigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer megújításával még alacsonyabb szintre szoríthatják rezsiterheiket. Az Energetikai Otthonfelújítási Program jövő tavaszig érhető el, ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel:
- a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,
- minimális saját forrás is elegendő, mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni a fejlesztésekbe,
- a kamatmentes hitelrész esetében a megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet,
- továbbra sem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség.
Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát – hívta fel a figyelmet a minisztérium.
A további feltételekről és azok változásairól alábbi cikkünkben írtunk részletesen. Kasziba Levente, az MFB igazgatója a Portfolio-nak elmondta: 2029-ig kell lekötni a kohéziós forrásokat. A jelenlegi szabályok szerint 2027 márciusának végéig lehet benyújtani az igényeket, ami 2029-ig szükség esetén meghosszabbítható.
2026. június 30-áig elérhető a vidéki otthonfelújítási program is, erről alábbi két cikkünkben lehet informálódni:
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Újabb európai országot ért el Irán bosszúja: megtámadták Olaszország katonai bázisát az iszlamista erők
Rakéta csapott be az erbili támaszponton.
Amíg a világ az iráni háborúra figyel, az EU hat legnagyobb országa kényszerpályára löki az összes többi tagállamot
Megvalósul az a versenyképességi reform, amit hónapok óta az unió valódi kerékkötője minden erejével blokkolt.
A Morgan Stanley-t is elérte a magánhitel-lavina, egy szakértő szerint megduplázódhatnak a bedőlések
Növekszik az erősebb és gyengébb hitelek közötti szórás.
Vége van: szétbombázza Amerika az iráni légierő büszkeségeit – Lángokban állnak a veterán repülő monstrumok
Sok háborút túléltek ezek a gépek, most Amerika végzett velük.
Beszállt a háborúba a világ egyik legerősebb katonai hatalma: kiderült, mit tud élesben a Cseongung-2
Kiugró sikereket ért el az új fegyver.
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél
Egyszerűbb a történet, mint azt hinnénk?
Elszállt az olajár, tartós sokkra készül a piac
Olajszállító tankereket támadtak meg.
Megerősítették: megsérült Irán frissen kinevezett vezére
Az ajatollah valószínűleg a lábán szenvedett sérülést.
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.