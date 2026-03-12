Elárulta a kormány, hogy áll az Energetikai Otthonfelújítási Program

Építőipar 2026 Építőipar vezetői és döntéshozói egy helyen! Pörgessük fel együtt a piacot!

A minisztérium Facebook-oldalán közzétett információk szerint az Energetikai Otthonfelújítási Program jelenlegi szakaszának keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat.

Mostanáig több mint 6300 nyertesnek fizettek ki 30 milliárd forintot.

A nyertesek a támogatásból legalább 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező beruházásokat valósítanak meg 2007 előtt épült családi házaikon, az ország bármely településén. A külső szigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer megújításával még alacsonyabb szintre szoríthatják rezsiterheiket. Az Energetikai Otthonfelújítási Program jövő tavaszig érhető el, ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel:

a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,

kapható, minimális saját forrás is elegendő, mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni a fejlesztésekbe,

bele lehet vágni a fejlesztésekbe, a k amatmentes hitelrész esetében a megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet,

esetében a megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet, továbbra sem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség.

Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

A további feltételekről és azok változásairól alábbi cikkünkben írtunk részletesen. Kasziba Levente, az MFB igazgatója a Portfolio-nak elmondta: 2029-ig kell lekötni a kohéziós forrásokat. A jelenlegi szabályok szerint 2027 márciusának végéig lehet benyújtani az igényeket, ami 2029-ig szükség esetén meghosszabbítható.

