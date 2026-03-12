  • Megjelenítés
Elárulta a kormány, hogy áll az Energetikai Otthonfelújítási Program
Elárulta a kormány, hogy áll az Energetikai Otthonfelújítási Program

Átlépte a 30 milliárd forintot a kifizetések összege az Energetikai Otthonfelújítási Programban – közölte a Energiaügyi Minisztérium a 2024. július 1-je óta futó, összesen 108 milliárdos keretösszegű, az MFB Pontokon elérhető programról.
A minisztérium Facebook-oldalán közzétett információk szerint az Energetikai Otthonfelújítási Program jelenlegi szakaszának keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat.

Mostanáig több mint 6300 nyertesnek fizettek ki 30 milliárd forintot.

A nyertesek a támogatásból legalább 30 százalékos energia-megtakarítást eredményező beruházásokat valósítanak meg 2007 előtt épült családi házaikon, az ország bármely településén. A külső szigeteléssel, nyílászárócserével vagy a fűtési rendszer megújításával még alacsonyabb szintre szoríthatják rezsiterheiket. Az Energetikai Otthonfelújítási Program jövő tavaszig érhető el, ősz óta sokkal kedvezőbb feltételekkel:

  • a korábbi 6 helyett már akár 10 millió forint, felerészben vissza nem térítendő támogatás kapható,
  • minimális saját forrás is elegendő, mindössze néhány százezer forint önerővel bele lehet vágni a fejlesztésekbe,
  • a kamatmentes hitelrész esetében a megnövelt futamidő még alacsonyabb havi törlesztőrészletet jelent, ami akár a megspórolt rezsikiadásokban is megtérülhet,
  • továbbra sem szükséges biztosíték, nincs jelzálog és kezelési költség.

Aki kistelepülési lakosként a vidéki otthonfelújítási programmal együtt veszi igénybe a támogatást, esztétikailag és energetikailag is teljes körűen felújíthatja otthonát – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

A további feltételekről és azok változásairól alábbi cikkünkben írtunk részletesen. Kasziba Levente, az MFB igazgatója a Portfolio-nak elmondta: 2029-ig kell lekötni a kohéziós forrásokat. A jelenlegi szabályok szerint 2027 márciusának végéig lehet benyújtani az igényeket, ami 2029-ig szükség esetén meghosszabbítható.

Nem tévedés, már 10 milliót lehet igényelni lakásfelújításra - megtudtuk a részleteket

2026. június 30-áig elérhető a vidéki otthonfelújítási program is, erről alábbi két cikkünkben lehet informálódni:

Elárulta a kormány, hogy állnak most a lakossági felújítási programok

Otthonfelújítási támogatás 2026: gyerekesek és nyugdíjasok is igényelhetik - feltételek, tudnivalók egy helyen!

