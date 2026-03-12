Miközben sokan már farkast kiáltanak, a legnagyobb német bank még beljebb merészkedik a magánhitelek erdejében

A Deutsche Bank a múlt héten közzétett adatok szerint
2025 végén 25,9 milliárd eurós magánhitel-állománnyal rendelkezett.
Ez mintegy 6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A bank vagyonkezelési részlege közölte, hogy a vállalati és befektetési banki üzletágakkal kötött partnerségeken keresztül tovább kívánja bővíteni magánhitel-kínálatát. A Deutsche Bank tavaly állapodott meg a többségi tulajdonában álló DWS vagyonkezelővel a magánhitelezési együttműködésről. Ezt követően szeptemberben a DWS-szel és a svájci Partners Grouppal közösen egy nyílt végű magánpiaci alapot is elindítottak.
A bank hangsúlyozta, hogy "konzervatív hitelezési sztenderdeket" alkalmaz. Ugyanakkor elismerte, hogy az "
összekapcsolt portfóliókon és ügyfeleken keresztül közvetett hitelkockázatoknak
is ki lehet téve. Az óvatosság nem alaptalan, hiszen a több ezermilliárd dolláros magántőkepiacon megugrott a visszaváltási kérelmek száma. A befektetők egyre kritikusabban vizsgálják a hitelezési feltételeket és az ágazat szoftvercégek felé fennálló kitettségét, amelyet a mesterséges intelligencia térhódítása alapjaiban rendíthet meg. A bizalomvesztéshez két amerikai autóalkatrész-beszállító tavalyi csődje is hozzájárult. Ezek az esetek komoly kérdéseket vetettek fel az átvilágítási gyakorlatokkal kapcsolatban.
A Deutsche Bank technológiai szektornak nyújtott hitelkitettsége szintén jelentősen, több mint egyharmadával nőtt tavaly, így
elérte a 15,8 milliárd eurót.
A befektetési banki üzletág egy vezető munkatársa szerint az intézmény "komoly tétekkel szállt be" az adatközpont-finanszírozásba. Ezzel a mesterséges intelligencia és a felhőszolgáltatások iránti kereslettel próbálnak lépést tartani. Az AI-infrastruktúrára fordított kiadások mértéke azonban egyre több elemzőben veti fel a buborékképződés gyanúját. A Financial Times még novemberben számolt be arról, hogy a bank vizsgálja az adatközpontok felé fennálló kitettségének fedezeti lehetőségeit.
A Deutsche Bank részvényárfolyama az év elejéhez képest több mint ötödével esett. A frankfurti kereskedésben ezzel az eurózóna legnagyobb bankjait követő Euro Stoxx Banks indexet is alulteljesítette.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Olyan energiacsapdába sétáltunk bele, ami mindannyiunk rezsijét érintheti
Azt hittük, megúsztuk az orosz gáz nélkül, de most egy sokkal kiszámíthatatlanabb csapdába sétált bele Európa.
Idén egy fillér állami támogatás sem érkezhet Budapest működésére, minden hónappal romlik a helyzet
Havonta több mint 2 milliárd forinttal nő a lyuk a város pénzügyeiben.
Ilyen még nem volt a Portfolio Biztosítás konferenciáján: most az ügyfelek is megszólalnak!
Már csak pár napig lehet regisztrálni a rendezvényre, érdemes sietni.
Ha ez bejön, akkor valósággal felrobbanhat az olaj ára!
150 dolláros jegyzés jöhet.
Európai országot érhetett iráni kibertámadás: egy atomenergiával foglalkozó központ került célkeresztbe
A támadási kísérletet elhárították.
Ezrek internetét lopják a bűnözők, magyar érintettek is vannak
Egy legalább 14 ezer routerből álló hálózatot lepleztek le.
Kiábrándító bejelentés jött Amerikából: most jöhet az igazi olajpiaci sokk – Fontos képesség hiányzik
Még hetek kérdése lehet, mire egyáltalán védelmet kap a Hormuzi-szoros.
Irán: az Európai Unió is részese a háborúnak - Ami most történik, egyszerű bűnrészesség
Ismét az EU-t fenyegeti Teherán.
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.