  • Megjelenítés
Miközben sokan már farkast kiáltanak, a legnagyobb német bank még beljebb merészkedik a magánhitelek erdejében
Bank

Miközben sokan már farkast kiáltanak, a legnagyobb német bank még beljebb merészkedik a magánhitelek erdejében

Portfolio
A Deutsche Bank tovább bővítené magánhitel-portfólióját, pedig a szektorral kapcsolatos kockázatok egyre több befektetőt aggasztanak. A német nagybank emellett technológiai kitettségének ugrásszerű növekedéséről és egy korábbi botrányból eredő, jelentős kártérítési perről is beszámolt - írta a Financial Times.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Deutsche Bank a múlt héten közzétett adatok szerint

2025 végén 25,9 milliárd eurós magánhitel-állománnyal rendelkezett.

Ez mintegy 6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A bank vagyonkezelési részlege közölte, hogy a vállalati és befektetési banki üzletágakkal kötött partnerségeken keresztül tovább kívánja bővíteni magánhitel-kínálatát. A Deutsche Bank tavaly állapodott meg a többségi tulajdonában álló DWS vagyonkezelővel a magánhitelezési együttműködésről. Ezt követően szeptemberben a DWS-szel és a svájci Partners Grouppal közösen egy nyílt végű magánpiaci alapot is elindítottak.

A bank hangsúlyozta, hogy "konzervatív hitelezési sztenderdeket" alkalmaz. Ugyanakkor elismerte, hogy az "

Még több Bank

Kiszámították, melyik két európai bank bukhatja a legnagyobbat a közel-keleti háborún

Új ajánlást adott ki az MNB a pénzmosásról

Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető

összekapcsolt portfóliókon és ügyfeleken keresztül közvetett hitelkockázatoknak

is ki lehet téve. Az óvatosság nem alaptalan, hiszen a több ezermilliárd dolláros magántőkepiacon megugrott a visszaváltási kérelmek száma. A befektetők egyre kritikusabban vizsgálják a hitelezési feltételeket és az ágazat szoftvercégek felé fennálló kitettségét, amelyet a mesterséges intelligencia térhódítása alapjaiban rendíthet meg. A bizalomvesztéshez két amerikai autóalkatrész-beszállító tavalyi csődje is hozzájárult. Ezek az esetek komoly kérdéseket vetettek fel az átvilágítási gyakorlatokkal kapcsolatban.

Kapcsolódó cikkünk

Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben

A Deutsche Bank technológiai szektornak nyújtott hitelkitettsége szintén jelentősen, több mint egyharmadával nőtt tavaly, így

elérte a 15,8 milliárd eurót.

A befektetési banki üzletág egy vezető munkatársa szerint az intézmény "komoly tétekkel szállt be" az adatközpont-finanszírozásba. Ezzel a mesterséges intelligencia és a felhőszolgáltatások iránti kereslettel próbálnak lépést tartani. Az AI-infrastruktúrára fordított kiadások mértéke azonban egyre több elemzőben veti fel a buborékképződés gyanúját. A Financial Times még novemberben számolt be arról, hogy a bank vizsgálja az adatközpontok felé fennálló kitettségének fedezeti lehetőségeit.

A Deutsche Bank részvényárfolyama az év elejéhez képest több mint ötödével esett. A frankfurti kereskedésben ezzel az eurózóna legnagyobb bankjait követő Euro Stoxx Banks indexet is alulteljesítette.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility