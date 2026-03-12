Miközben sokan már farkast kiáltanak, a legnagyobb német bank még beljebb merészkedik a magánhitelek erdejében

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Deutsche Bank a múlt héten közzétett adatok szerint

2025 végén 25,9 milliárd eurós magánhitel-állománnyal rendelkezett.

Ez mintegy 6 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A bank vagyonkezelési részlege közölte, hogy a vállalati és befektetési banki üzletágakkal kötött partnerségeken keresztül tovább kívánja bővíteni magánhitel-kínálatát. A Deutsche Bank tavaly állapodott meg a többségi tulajdonában álló DWS vagyonkezelővel a magánhitelezési együttműködésről. Ezt követően szeptemberben a DWS-szel és a svájci Partners Grouppal közösen egy nyílt végű magánpiaci alapot is elindítottak.

A bank hangsúlyozta, hogy "konzervatív hitelezési sztenderdeket" alkalmaz. Ugyanakkor elismerte, hogy az "

összekapcsolt portfóliókon és ügyfeleken keresztül közvetett hitelkockázatoknak

is ki lehet téve. Az óvatosság nem alaptalan, hiszen a több ezermilliárd dolláros magántőkepiacon megugrott a visszaváltási kérelmek száma. A befektetők egyre kritikusabban vizsgálják a hitelezési feltételeket és az ágazat szoftvercégek felé fennálló kitettségét, amelyet a mesterséges intelligencia térhódítása alapjaiban rendíthet meg. A bizalomvesztéshez két amerikai autóalkatrész-beszállító tavalyi csődje is hozzájárult. Ezek az esetek komoly kérdéseket vetettek fel az átvilágítási gyakorlatokkal kapcsolatban.

A Deutsche Bank technológiai szektornak nyújtott hitelkitettsége szintén jelentősen, több mint egyharmadával nőtt tavaly, így

elérte a 15,8 milliárd eurót.

A befektetési banki üzletág egy vezető munkatársa szerint az intézmény "komoly tétekkel szállt be" az adatközpont-finanszírozásba. Ezzel a mesterséges intelligencia és a felhőszolgáltatások iránti kereslettel próbálnak lépést tartani. Az AI-infrastruktúrára fordított kiadások mértéke azonban egyre több elemzőben veti fel a buborékképződés gyanúját. A Financial Times még novemberben számolt be arról, hogy a bank vizsgálja az adatközpontok felé fennálló kitettségének fedezeti lehetőségeit.

A Deutsche Bank részvényárfolyama az év elejéhez képest több mint ötödével esett. A frankfurti kereskedésben ezzel az eurózóna legnagyobb bankjait követő Euro Stoxx Banks indexet is alulteljesítette.

