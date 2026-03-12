Nagy összegű kártérítési ügy bukott ki a Deutsche Banknál

Összesen több mint 600 millió angol font kártérítést követel négy korábbi Deutsche Bank-alkalmazott Németország legnagyobb bankjától. Az olasz Monte dei Paschi hitelintézethez kapcsolódó ügy részletei a pénzintézet csütörtökön közzétett éves jelentéséből derültek ki - írja a Reuters.

A brit bíróságokon benyújtott keresetek létezése korábban is ismert volt, az érintett összeg azonban most vált először nyilvánossá.

A Deutsche Bank alaptalannak tartja a követeléseket,

és határozottan védekezni fog ellenük. A hitelintézet jelezte, hogy az "eltúlzott, irreális kárigényeket" is vitatni fogja.

A négy brit eljárás mellett egy ötödik volt bankár is jogi lépéseket tett. Ő 2024-ben nyújtott be egy 152 millió eurós kártérítési keresetet egy frankfurti bíróságon, amelyet az idei év folyamán tárgyalnak majd. A felperesek mindegyike azt állítja, hogy

a Deutsche Bank jelentős kárt okozott a szakmai előmenetelében.

A kártérítési ügyek egybeesnek a bank 2007 óta elért legjövedelmezőbb évével. A kedvező pénzügyi eredmények Christian Sewing vezérigazgató javadalmazásában is tükröződnek. A 2025-ös évre járó díjazása a becslések szerint 10,5 millió euróra emelkedett a 2024-es 9,75 millió euróról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images