Indul a "Visa Agentic Ready" programja

A Visa bejelentette a "Visa Agentic Ready" elindítását, egy új globális programot, amelynek célja, hogy támogassa a fizetési ökoszisztémát az ügynökalapú (agentic) kereskedelem új korszakára való felkészülésben. A kezdeményezés elsőként Európában – többek között az Egyesült Királyságban – indul el, és a Visa Intelligent Commerce kezdeményezésre épül, amely a Visa stratégiai keretrendszere a mesterséges intelligencia által vezérelt kereskedelmi élmények nagy léptékű megvalósításához - közölte a Visa.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A program keretében a részt vevő bankkártya kibocsátók első kézből szerezhetnek tapasztalatot arról, hogyan képesek az ügynökalapú kereskedelmi platformok biztonságosan kezdeményezni és végrehajtani tranzakciókat a fogyasztók nevében, miközben megőrzik a Visa hálózatát meghatározó bizalmat, kontrollt és védelmi mechanizmusokat.

Ahogy az AI-ügynökök egyre nagyobb szerepet játszanak abban, hogyan vásárolnak az emberek, a fizetéseknek is lépést kell tartaniuk ezzel a változással

– mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője. „A Visa Agentic Ready kezdetben abban segíti az európai kibocsátókat, hogy felkészüljenek a biztonságos és skálázható, ügynök által kezdeményezett fizetésekre.”

Bár a Visa Agentic Ready egy globális program, a fokozatos bevezetés részeként elsőként Európában – többek között az Egyesült Királyságban – indul el. Európa erős környezetet kínál a teszteléshez és az együttműködéshez, hiszen a régióban széles körben alkalmazzák a tokenizációt, a passkey azonosítást és a fejlett hitelesítési megoldásokat, amelyek a Visa globális hálózatában is széles körben kiépítettek.

A kezdeti szakasz célja annak tesztelése, hogyan működnek az ügynök által kezdeményezett fizetések valós kibocsátói környezetben, és ezzel biztosítsa, hogy ezek a megoldások hosszú távon is biztonságosak, megbízhatóak és nagy léptékben is könnyen működtethetők legyenek.

A Visa Agentic Ready a tokenizációt, a digitális azonosítást, a kockázatkezelést és a kontrollmechanizmusokat egyesíti. Ennek segítségével vizsgálják, miként lehet megbízható, ügynök által kezdeményezett fizetéseket lehetővé tenni különböző csatornákon és felhasználási esetekben. A Visa közölte: több ügyfele is csatlakozott az Agentic Ready programhoz.

A kiválasztott kereskedőkkel végzett, kontrollált, éles rendszereket használó tesztelések révén a program lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy valós környezetben teszteljék az ügynök által kezdeményezett fizetések működését.

A Visa Agentic Ready program korai résztvevő kártyakibocsátó partnerei között szerepel többek között az Alpha Bank, a Banca Transilvania, a Bank Leumi, a Bank of Cyprus, a Bank of Valletta, a Barclays, a CAL, a Commerzbank, a Cornèrcard, a DZ Bank, az Erste Bank Oesterreich az Erste Csoport részeként, az Eurobank Limited, a HSBC UK, a MAX, a Millennium BCP, a Nationwide Building Society, a Nexi Group, a Piraeus Bank, a Raiffeisen Bank International, a Revolut és a Santander, miközben a program bővülésével további partnerek csatlakozása is várható.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

