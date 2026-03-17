Indul a "Visa Agentic Ready" programja

A program keretében a részt vevő bankkártya kibocsátók első kézből szerezhetnek tapasztalatot arról, hogyan képesek az ügynökalapú kereskedelmi platformok biztonságosan kezdeményezni és végrehajtani tranzakciókat a fogyasztók nevében, miközben megőrzik a Visa hálózatát meghatározó bizalmat, kontrollt és védelmi mechanizmusokat.
Ahogy az AI-ügynökök egyre nagyobb szerepet játszanak abban, hogyan vásárolnak az emberek, a fizetéseknek is lépést kell tartaniuk ezzel a változással
– mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője. „A Visa Agentic Ready kezdetben abban segíti az európai kibocsátókat, hogy felkészüljenek a biztonságos és skálázható, ügynök által kezdeményezett fizetésekre.”
Bár a Visa Agentic Ready egy globális program, a fokozatos bevezetés részeként elsőként Európában – többek között az Egyesült Királyságban – indul el. Európa erős környezetet kínál a teszteléshez és az együttműködéshez, hiszen a régióban széles körben alkalmazzák a tokenizációt, a passkey azonosítást és a fejlett hitelesítési megoldásokat, amelyek a Visa globális hálózatában is széles körben kiépítettek.
A kezdeti szakasz célja annak tesztelése, hogyan működnek az ügynök által kezdeményezett fizetések valós kibocsátói környezetben, és ezzel biztosítsa, hogy ezek a megoldások hosszú távon is biztonságosak, megbízhatóak és nagy léptékben is könnyen működtethetők legyenek.
A Visa Agentic Ready a tokenizációt, a digitális azonosítást, a kockázatkezelést és a kontrollmechanizmusokat egyesíti. Ennek segítségével vizsgálják, miként lehet megbízható, ügynök által kezdeményezett fizetéseket lehetővé tenni különböző csatornákon és felhasználási esetekben. A Visa közölte: több ügyfele is csatlakozott az Agentic Ready programhoz.
A kiválasztott kereskedőkkel végzett, kontrollált, éles rendszereket használó tesztelések révén a program lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy valós környezetben teszteljék az ügynök által kezdeményezett fizetések működését.
A Visa Agentic Ready program korai résztvevő kártyakibocsátó partnerei között szerepel többek között az Alpha Bank, a Banca Transilvania, a Bank Leumi, a Bank of Cyprus, a Bank of Valletta, a Barclays, a CAL, a Commerzbank, a Cornèrcard, a DZ Bank, az Erste Bank Oesterreich az Erste Csoport részeként, az Eurobank Limited, a HSBC UK, a MAX, a Millennium BCP, a Nationwide Building Society, a Nexi Group, a Piraeus Bank, a Raiffeisen Bank International, a Revolut és a Santander, miközben a program bővülésével további partnerek csatlakozása is várható.
Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Azon szövetségi rendszer esik szét, amely 1945 óta támogatta az USA globális vezető szerepét.
Fájdalmas veszteség a hackereknek: egy csapásra négy erős fegyverüket semmisítették meg
Nemzetközi összefogás kellett hozzá.
Lehullott a lepel egy zsugorított termék árazásáról
Látszik, mennyivel kerül többe.
Oroszország drámai szigorítást vezetett be: diplomaták kongatják a vészharangot a Kreml húzása miatt
A belpolitikai kontroll megtartása a cél.
Váratlan fordulat jöhet: egészen máshogy csaphat le az iráni konfliktus, mint az orosz-ukrán háború
Félremehet a profik kedvenc stratégiája.
Uniós csúcs: unalmas technokrata reformokat akartak, helyette Magyarország került a kereszttűzbe
Egyetlen két órás szeánsz hozta felszínre a feszültségeket.
Kőkemény ultimátumot adott Orbán Viktor az uniós csúcson, hiába a tagállamok ellenállása
A magyar miniszterelnök a Portfolio több kérdésére is válaszolt.
Szlovákia nem áll le, újabb intézkedések jöhetnek Ukrajnával szemben
Robert Fico üzent.
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?