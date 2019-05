20 milliárd dolláros giga-IPO készül

Az IPO még tervezőasztalon van, így hivatalosan még be sem jelentették. Állítólag a bevezetésre 2019 második felében kerülhet sor. Célja a forrásbevonáson kívül a politikai kockázatok miatt szükséges diverzifikáció és a kínai befektetők bevonása lesz.2014-ben a New York-i bevezetése után 25 milliárd dollárnyi forrást vont be az Alibaba, ez rekordnak számít. A mostani IPO-val kapcsolatos értesüléseket nem kommentálta a vállalat.