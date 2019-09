Befektetés 2019. szeptember 19. 09:52 Nem él meg az alapkezelőkből a Wall Street, beindul az elemzések nagyüzeme

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyre kevesebb alapkezelői pénz folyik be a befektetési bankokhoz az elemzések megvásárlására, ezért a Wall Street-i nagyágyúk kénytelenek a szélesebb vállalati réteg felé fordulni az elemzéseik értékesítésével, ha szeretnének ebből pénzt is látni – írja a Financial Times.