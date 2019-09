Befektetés 2019. szeptember 24. 09:31 Okosdobozokat kezdett el forgalmazni a Tetra Pak

Bemutatta nyilvánosan is Ipar 4.0-ás megoldásokkal készült dobozait a Tetra Pak. Ezek a dobozok amellett, hogy csomagolásként szolgálnak, úgynevezett „információs csatornát” is biztosítanak és „adathordozóként” is funkcionálnak.