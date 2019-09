Kik a legdrágább női művészek?

Habár a női művészek árai még mindig jócskán alulmaradnak férfi kollégáik eredményeivel szemben, az utóbbi időben egy folyamatos erősödés figyelhető meg náluk is. 2018 októberében Jenny Saville Propped című 1992-es festménye 9,5 millió fontért (12,4 millió dollárért) kelt el a Sotheby’s londoni aukcióján, a becsült ár több mint kétszereséért. Ezzel az eredménnyel Saville lett a legdrágább élő női művész, megelőzve a 2015 óta csúcstartó Cady Noland festőművészt, akinek Bluewald című festménye 9,8 millió dollárért talált gazdára a Christie’s egyik 2015-ös New York-i aukcióján. Összehasonlításképp: a férfiaknál jelenleg (ismét) Jeff Koons a legdrágább élő művész, lufinyula, a Rabbit idén májusban 91 dollárt ért újdonsült tulajdonosának. Korábban már írtunk az Artprice 2019 első félévéről készített jelentésének főbb megállapításairól ( itt ), most pedig a legdrágább női művészekkel foglalkozunk.

Aukción a rekorddöntő Jenny Saville-önarckép, a Propped (kép forrása: Forbes)

Idén május 15-én sok tekintetben fontos eredmény született a Christie’s New York-i árverésén. Louise Bourgeois 1997-es Spider című, nagyméretű szobra 32 millió dollárért kelt el, a becsült ár 25 millió és 35 millió dollár között volt. Ez új rekord a művész számára, korábbi legdrágább alkotása, amely ugyanezen szobor egy másik variációja volt, 2015-ben 28 millió dollárt ért. Ezenkívül ez a mű lett a második legdrágább, női művésztől származó alkotás, amelyet aukción értékesítettek. A csúcstartó továbbra is Georgia O’Keeffe festménye, a Jimson Weed/White Flower No 1 (1932), ami 44,4 millió dollárért kelt el 2014-ben. Az Artprice listájának második helyezettje az absztrakt festő, Lee Krasner. The Eye is the first Circle című festménye 11,6 millió dollárért kelt el. Krasner egyébként Jackson Pollock felesége volt.

Női művészek top 10 aukciós eredménye 2019 első felében

Harmadik a sorban az egyre népszerűbb, sokféle műfajban alkotó japán művész, Yayoi Kusama. 1959-es Interminable Net #4 című olajfestményét nem biztos, hogy könnyen felismernénk, ha a mostanában készült, élénk színű, pöttyökkel tarkított munkáiból indulnánk ki. A kép április elsején a Sotheby’s Hong Kong-i aukcióján 7,9 millió dollárért kelt el. A 10-es lista további szereplőit megtekintve két régebbi mesterrel is találkozhatunk. A 4. helyezett Elizabeth Vigée-Lebrun, 1788-as Muhhamad Dervish Khan című festménye az eddigi legdrágábban elárverezett festmény, amely a régi mesterek szekciójában női festő kezétől származik. A régi mesterek tagjaként ért el jó eredményt Angelika Kaufmann Portrait of Three Children című festménye, amely a lista 9. helyén szerepel, 915 ezer dollárral. A női művészek top 10 helyezettjét áttekintve láthatjuk, hogy az összkép változatos, több náció és stílus is képviselteti magát.

Elizabeth Vigée-Lebrun, Muhammad Dervish Khan, 1788 (kép forrása: Wikidata)

A hazai mezőnyt a műtárgy.com aukciós adatbázisa alapján lehet rangsorolni. A legdrágább női művészek rangsorát az idei Műtárgybefektetési Konferencián mutatjuk be, de néhány nevet említenénk azok közül, akik a legnépszerűbb női művészek közé tartoznak itthon. Ország Lili, Anna Margit, Dénes Valéria és Vajda Júlia képei iránt nagy az érdeklődés. A legkeresettebb kortársak között pedig megtaláljuk Maurer Dórát, Reigl Juditot, Keserü Ilonát, Molnár Verát és Ackermann Ritát is.

Az Artprice jelentése itt olvasható.

Szerző: műtárgy.com