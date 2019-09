Kis mínuszban zárt Amerika a Trump-jelentés mellett

Amint külön cikkben megírtuk: az amerikai hírszerzési igazgató a képviselőház hírszerzési bizottságának mai meghallgatásán "példa nélkülinek" nevezte a komoly amerikai belpolitikai vihart kavaró esetet, amely szerint az ukrán elnökkel folytatott nyári telefonbeszélgetés során megpróbált Trump nyomást gyakorolni ukrán kollégájára, hogy indítsanak vizsgálatot az amerikai demokrata párti elnökjelölt és fia ellen. A DNI ügyvezető igazgatója elismerte: a névtelen bejelentés szerint az elnök súlyos jogsértést követett el.

A jelek szerint az amerikai részvénypiaci befektetők nem aggódnak amiatt, hogy Trumpot esetleg tényleg eltávolítják alkotmányos vádemeléssel. Ahhoz az kellene, hogy nemcsak a demokraták által kontrollált alsóházban (egyszerű többség, ami össze fog jönni), hanem a republikánusok által kontrollált Szenátusban is (kétharmad kell hozzá) elítéljék Trump cselekményét, márpedig utóbbira csekély az esély egyelőre. A Trumpra nehezedő nyomás viszont akár még olyan ügyekre is kihathat, amelyek részvénypiaci emelkedést is kiválthatnak (pl. amerikai-kínai kereskedelmi megállapodás, iráni helyzet kezelése, stb.), mert az elnöknek valamely területen érdekében állhat gyors sikert felmutatni.

Mindez tehát lényeges szereppel bírhat abban, hogy az amerikai vezető részvényindexek 0,1-0,5%-os mínuszban álldogálnak. A főbb szektorok közül főként a távközlési papírok szenvednek, amiben szerepe lehet annak a Bloomberg értesülésnek is, miszerint nem valószínű, hogy az Egyesült Államok ismét meghosszabbítaná a Huawei kínai mobilhálózati gyártó elleni amerikai embargó felfüggesztését.

Címlapkép forrása: Eduardo Munoz Alvarez/Getty Image