Diófa: Kivárás és feszült várakozás – tweet-ek szorításában a világgazdaság

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Szeptember a jegybanki lazítások jegyében telt - az EKB és a FED is szállította a piaci várakozásokat. Az eurózóna jegybankja a bankközi betéti kamatokat vágta még mélyebben mínuszba, míg a nagyobb mozgástérrel rendelkező FED 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát. Az EKB addicionális intézkedéseket is hozott: alacsony kamatozású hitelprogramot (TLTRO) indít a bankrendszer részére, és a kötvényvásárlásokat is újrakezdik havi 20 milliárd euró értékben. A japán jegybank sem maradhatott ki a sorból, a Bank of Japan is jelezte, hogy készül a monetáris lazításra.

A jegybankok tehát megteszik a tőlük telhetőt, ellensúlyozva a lanyhuló gazdasági kilátásokat: az eurózóna gazdasága stagnál, a német feldolgozóipar valószínűleg már recesszióba süllyedt, legalábbis a konjunktúramutatók alapján. A szolgáltató szektor tartja magát, de a kérdés továbbra is adott, hogy a sikerül-e csak monetáris eszközökkel megtámasztani a gazdaságot, és a szolgáltató szektor képes lesz felhúzni a feldolgozóipar teljesítményét, vagy általános gyengülés veheti kezdetét? Közben egyre erőteljesebben fogalmazódnak meg olyan vélemények, amely szerint kormányzati segítséggel kellene stimulálni a gazdasági növekedést, mivel a jegybanki eszközök már kevésbé hatékonyak, és az alacsony kamatkörnyezetben a megtakarítók reálértéken veszteséget szenvednek el befektetéseiken, ami végül a fogyasztás csökkenéséhez vezet. Itt elég csak arra gondolni, hogy a német államkötvényekkel 15 éves lejáratig negatív hozammal kereskednek. Mario Draghi távozásával az EKB éléről, és Christine Lagarde új jegybankelnök érkezésével várhatóan tovább erősödnek az ezzel kapcsolatos vélemények.

A gyengélkedő világgazdaság közben az amerikai elnök tweet-jeinek szorításában várja az októberi USA-Kína csúcstalálkozót. A lehetséges kimenetelek latolgatásának hatására jellemzően gyakoriak a tőkepiaci irányváltások. Nagy áttörés nem valószínűsíthető a megbeszélésen, viszont egy optikájában megnyugtató megállapodás hozzájárulhatna a piaci bizalom normalizálódásához, és a kiszámíthatóság erősödése a reálgazdasági folyamatokat is megtámaszthatná. Túlságosan optimisták azonban nem lehetünk, ugyanis a konfrontatív protekcionista gazdaságpolitikai környezet állandósulni látszik.

A Brexit –sztori mellett sem mehetünk el említés nélkül. Boris Johnson brit miniszterelnök gőzerővel dolgozik a britek október 31-ére tervezett EU-ból való kiléptetésén, de az EU-ban is tető alá szeretnék hozni a kilépés jogi keretrendszerét. Érdemes lehet figyelni az ezzel kapcsolatos események szövevényes alakulását, ugyanis egy rendezetlen kilépés csak újabb sokk lenne az európai, de a világgazdaság számára is.

A globális kockázatok kiéleződése az elmúlt hetekben a régiós devizákat, köztük a forintot is megérintette. A közép-kelet európai valuták az idei év gyengébben teljesítő feltörekvő piaci devizái között vannak. A hazai piacon a nemzetközi trendek hatása érvényesül. A magyar makrogazdaság továbbra is erőt mutat, és bár egyelőre nem érezni a gyenge eurózóna konjunktúra begyűrűző hatásait, de a következő évek várakozásai már kevésbé robosztusak. Az eladósodottsági mutatók viszont kedvezőek, és az inflációs kilátások sem indokolják a nemzetközi trendektől elszakadó monetáris irányváltást.

Portfóliónkban csökkentjük a kockázatos eszközök kitettségét, visszavágjuk a fejlődő piaci- és a regionális részvénykitettséget. A részvénypiacok szeptember végén lokális csúcsokról lefelé fordultak, így kivárásra rendezkedünk be. Kiegyensúlyozott portfóliónkat átalakítjuk, konzervatívabb összetételt/allokációt vállalunk, amelyben továbbra is nagy súllyal kapnak helyet az alternatív befektetési eszközök: ingatlan befektetések, abszolút hozamú alapok és az arany."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.