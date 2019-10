Izgalmas október elé nézünk: zsákoljuk a részvényeket vagy meneküljünk?

Számos izgalmas esemény rángatta szeptemberben a világ kötvény- és részvénypiacait, a helyzet pedig nem valószínű, hogy sokat változik októberben, így bőven lesz alkalma a kockázatkedvelő befektetőknek aktívan kereskedni. A magyar befektetési alapokat kezelő profi befektetők elég eltérően gondolkoznak most arról, hogy mivel érdemes tradelni: van, aki szerint a szaúdi helyzet miatt az olajban van a fantázia, míg mások szerint orosz részvényeket érdemes vásárolni, mások szerint pedig egyéb feltörekvő piaci kötvények lehetnek most jó befektetés. Abban többnyire egyetértenek a szakértők, hogy recessziótól még nem kell tartani, hiszen a jegybankok támogatónak bizonyulnak, a forint gyengülését pedig hagyni fogja az MNB, vagyis célszerű lehet külföldi eszközök közt szemezgetni a hozammaximalizálás érdekében.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hét alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB-Pannónia Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Izgalmas október elé nézünk

Októberben újra le fog ülni tárgyalni egymással kereskedelmi kérdésekről Amerika és Kína, hogy lesz-e ennek eredménye, egyelőre még nem világos a magyar alapokat kezelő profi befektetők szerint. Van, aki úgy véli, még sokáig, akár évekig is elhúzódhat a kereskedelmi háborús dráma, de még az optimistábbak sem számítanak jelentős áttörésre az októberi megbeszélésen.

A szaúdi olajfinomítókat ért támadás szintén megrengette a piacot, ráadásul Amerika és a Szaúdiak is Iránt kezdték el vádolni a kivitelezéssel. A régiós kockázatok megnövelték az olajpiacok volatilitását.

A Fed tovább vághatja a kamatokat, de megosztottak a profi befektetők azzal kapcsolatosan, hogy erre a közeljövőben kerül-e sor, hiszen maguk a Fed-döntéshozók is tanácstalanok. Többen is megjegyezték viszont, hogy már csak azért sem kell aggódni egy közelgő recesszió miatt, mert a jegybankok erősen támogató politikát folytatnak a gyengeségek kezelését illetően, bár kérdés, hogy marad-e elég „muníciójuk” arra, hogy ha beüt egy komolyabb kockázat, ezt kezelni tudják.

Többen is megjegyzik, hogy úgy néz ki, nem lesz hard Brexit, hiszen az október 31-ei kiszakadást nem támogatja a brit parlament. Ez a forgatókönyv által okozott sokkot talán segít elkerülni, de tovább húzza a bizonytalanság által okozott volatilitást. Egy szakember el tudja képzelni egyébként azt is, hogy Johnson bukása esetén akár a Brexit visszafordítása is elképzelhető lesz.

A forint nagyot gyengült a hónapban, több szakember is megjegyzi, hogy egyelőre nem valószínű, hogy az MNB közbe fog lépni, hogy a magyar fizetőeszköz romlását megakadályozza.

Egy alapkezelő olyan feltörekvő piacokban lát fantáziát, mint az orosz piac, viszont a régiónkkal kapcsolatosan óvatosabbak a német gazdaság lassulása miatt. Mások inkább alternatív eszközökben látják a fantáziát, például ingatlanban, abszolút hozamban vagy aranyban. Akad olyan portfóliómenedzser is, aki olajjal tradelne, hiszen a fekete arannyal kapcsolatos megnövekedett volatilitás jó lehetőséget nyújt az aktív kereskedésre. Egy szakember pedig a feltörekvő kötvényekben, további gazdasági gyengülés esetén pedig amerikai kötvényekben lát most menedéket. Akad olyan profi befektető is, aki figyelmeztet: egy ilyen környezetben nem érdemes nagyon variálni meglévő portfóliónkon, most a kivárás a legkifizetődőbb statégia.

Most érdemes kockáztatni

A vagyonkezelők piacokról alkotott véleménye nagyjából tükröződik a fiktív, közepes kockázatú modellportfóliójuk kialakításán is: a szakemberek kisebb mozgásokat tettek a részvények, az ingatlanok és a nyersanyagok (arany, olaj) felé.

A legnagyobb kategóriát persze továbbra is az alternatív befektetések adják, míg a kötvények foglalják el a második helyet…

…míg a részletesebb bontásból kiderül, hogy a pénzpiaci eszközök vannak jelen a mintaportfóliókban a legnagyobb súllyal, ezt követik a hedge fundok, majd a nemzetközi kötvények.

Az összesítők legizgalmasabb része talán az egyes eszközkategóriák havi változását taglaló ábra: ezen most jól látszik a kockázatvállalás növekedése. A pénzpiaci eszközök súlya közel 1%-ot csökkent a fiktív portfóliókban, míg a hazai és fejlett piaci részvények súlya nőtt. A szakemberek a modellportfóliókban 0,7%-ps súllyal növelték a nyersanyag és ingatlankitettségüket is.

Összességében egyébként az elmúlt hónapokhoz képest nem változott jelentősen egyes eszközök súlya a mintaportfóliókban.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.