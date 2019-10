Elindult a visszaszámlálás: az év egyik legnagyobb sztorija omolhat össze a szemünk láttára

Rakétaként emelkedett egyre magasabbra a WeWork, a cég a valaha volt egyik legértékesebb startuppá nőtt, az idén őszre tervezett nagy durranás, a tőzsdei bevezetés azonban elmaradt, részben emiatt lassan elfogyhat a cégben lévő készpénz.

A Sztori

Idén nyáron sokan még minden idők egyik legjobb céges sztorijának tartották a WeWorköt (részletesen itt írtunk róla), a coworkinggel foglalkozó cég rakétaként hasított egyre magasabbra, a világ legnagyobb befektetői nézték érdeklődve a cég fejlődését, többen pedig nem kevés pénzt, összesen közel 12 milliárd dollárt tettek a cégbe, hogy az túljutva a startup fázison igazán nagy vállalattá növekedjen. Olyan nagyágyúk vettek részt a forrásbevonásban, mint a SoftBank, amelynek Vision Fund nevű alapja a világ legnagyobb magántőkealapja, vagy a Goldman Sachs, amely a világ egyik vezető befektetési bankja.

Hogy mi tetszett meg a profi befektetőknek a WeWorkben? Nyilvánvalóan a növekedés. A WeWork gyakorlatilag a 2008-as válság romjain született. A válság évében Adam Neumann és társa, az építészeti irodát vezető Miguel McKelvey megalapította a környezetbarát munkahelyeket kínáló GreenDesket, amit két évvel később eladtak és Joel Schreiber ingatlanfejlesztő pénzéből megnyitották az első WeWork irodát New York Soho-negyedében. Az alapítók úgy gondolták, hogy pénzt csinálhatnak a recesszióból. Az ingatlanokat olcsón megkapták, még Manhattanben is, az elbocsátott dolgozóknak pedig szükségük volt irodákra, ahol elindíthatták a saját vállalkozásaikat. Az ezredfordulós generáció pedig nem elégszik meg akármilyen irodával fontos, hogy trendi és dizájnos legyen, így egyből volt érdeklődés a WeWork igényesen felújított irodáira. 2017-ben Szingapúrban már a 200. irodáját nyitotta meg a WeWork, jelenleg pedig már a világ 126 városában, összesen 29 országban van jelen a vállalat. Most mintegy 12 ezren dolgoznak a cégnek és mára Manhattan legnagyobb bérlője/bérbeadója lett a WeWork, amelynek éves bevétele megközelíti a 2 milliárd dollárt.

A legutóbbi tőkebevonással közel 47 milliárd dollárra értékelték a vállalatot, és a következő lépés a tőzsdei bevezetés lett volna, az IPO-hoz közeledve pedig egyesek már 60 milliárd dolláros cégértékről beszéltek, ami villámgyorsan elolvadt, miután felmérték a befektetői érdeklődést (illetve annak hiányát), már csak 10-12 milliárd dollárról beszéltek a WeWork kapcsán.

Égetik a készpénzt

Csakhogy a vállalat még mindig veszteséges, sőt, egyre inkább az, a bevételek növekedésével párhuzamosan a vállalat költségei is elszálltak, a cég már működési eredmény szinten is veszteséges,

gyorsan égeti a készpénzt, és pont ez most a gond.

Lassan el is fogy a pénz

Az idén őszre tervezett részvénykibocsátás gyorsan több milliárd dollár friss forráshoz juttatta volna a céget, amelynek nagy szüksége van tőkére az expanzió fenntartásához, de ennél többről van szó, ugyanis az IPO-ból befolyó milliárdok voltak a feltételei egy komolyabb bankhitelnek, az IPO elmaradása miatt azonban a WeWork finanszírozási struktúráját is alaposan át kell alakítani. Az FT azt írja, hogy a vállalat megbízásából eljáró bankok most igyekeznek időt nyerni, mert a WeWork a vártnál is gyorsabban égeti a készpénzt, a forrásgyűjtésben résztvevő bennfentesek szerint

a WeWork finanszírozási problémája annyira akut, hogy legkésőbb november végén friss forráshoz kellene jutnia.

Erre a helyzetre utalt múlt heti elemzésében a Fitch is, a hitelminősítő két fokozattal mélyen bóvli kategóriába, CCC+-ra rontotta a vállalat hitelbesorolását, azzal magyarázva, hogy az elmaradt IPO miatt a vállalatnak (itt minden esetben a WeWork anyacégéről, a We Company-ről van szó) nincs elég forrása a növekedési terveinek megvalósításához, a Fitch ingatagnak nevezte a cég likviditási helyzetét, és az egészhez még azt is hozzátette, hogy a bizonytalanság miatt a WeWork nagy ügyfelei vonakodhatnak tagsági megállapodások aláírásától. Az S&P eggyel finomabban bánt a céggel, B-ről B- -ra rontotta az adósbesorolást, ami egyébként szinten bóvli kategória.

A WeWork IPO-ját a JP Morgan készítette elő, szintén az amerikai befektetési bank vesz részt a vállalat pénzügyi helyzetének stabilizálására indított egyeztetésekben is. Egyelőre az látszik, hogy a WeWork a korábbi hiteleihez képest jóval drágábban, magasabb kamatok mellett juthat majd hitelhez, ami jól mutatja, hogy milyen gyorsan változhat egy vállalat megítélése, néhány hete még az egyik legnagyobb értékű startup volt, most pedig már azt találgatják a piaci szereplők, meddig tarthat még ki a vállalat készpénzállománya.

Korábban arról állapodtak meg, hogy a vállalatnak már 5 milliárd dollár forrást nyújtó SoftBank jövő áprilisban 1,5 milliárd dollár tőkebefektetést hajt végre, 2020 második felében pedig további 200 millió dollár tőkeinjekció jöhet, ezekről az összegekről azonban akkor döntöttek, amikor a vállalat értékét még 47 milliárd dollárra tették, így most a SoftBank ezeket is felülvizsgálná. Az is felmerült, hogy a SoftBank több milliárd dollárt juttatna a vállalatnak, de az ügyet jól ismerők szerint a megállapodás még képlékeny, és akár el is állhat tőle a SoftBank.

A Goldman Sachs nem csak a vállalat befektetője, de tanácsadója és ügyfele is, az amerikai befektetési bank tagja annak a konzorciumnak, amely a sikeres IPO után 6 milliárd dollár hitelt nyújtott volna a WeWorknek, a bizonytalanság miatt azonban egyelőre csúsznak az erről szóló egyeztetések.

A WeWork tehát a részvénykibocsátásból 3-4, és az IPO után bankoktól kapott hitelből pedig 6 milliárd dollárra számított, vagyis közel 10 milliárd dollártól esett el, ez most nagyon hiányzik a vállalatnak.

A cég kötvényeinek árazása jól mutatja, mekkora a baj, az augusztusi 6,8 százalékról 12,5 százalékra emelkedett a vállalat kötvényének hozama.

Címlapkép: Alberto Bernasconi/Bloomberg via Getty Images